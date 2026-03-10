DÚKapka má narozeniny, cestující získají jízdenku zdarma

Od spuštění doposud bylo v mobilní aplikaci Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) vytvořeno přibližně 400 tisíc uživatelských účtů, z toho zhruba 100 tisíc je pravidelně aktivních. Každý den se prostřednictvím DÚKapky prodá průměrně 6 tisíc jízdenek.
Z aplikace se během pěti let stal komplexní digitální nástroj pro cestování po kraji.
DÚKapka není pouze prostředkem pro nákup jednotlivých nebo časových jízdních dokladů. Uživatelům nabízí také vyhledávač spojení, aktuální informace o poloze spojů, historii zpoždění, notifikace o změnách, možnost vrácení neaktivované jízdenky nebo nákup doplňkových služeb, například rezervaci místa pro kolo či několik jazykových mutací.
Významným krokem v rozvoji aplikace bylo spuštění online ověření studentského statusu ISIC včetně přenosu fotografie. DÚK se stal prvním dopravním systémem v České republice, který to umožňuje bez nutnosti osobní návštěvy kontaktního místa.
Digitalizace odbavení zároveň přispívá ke zjednodušení cestování, omezení hotovostních plateb a zvýšení bezpečnosti řidičů i vlakového personálu. Elektronické jízdenky jsou dnes běžnou součástí provozu veřejné dopravy v Ústeckém kraji.
„Před pěti lety nabídnul kraj cestujícím moderní a jednoduchý způsob, jak si vyřídit cestování. Dnes vidíme, že se DÚKapka stala standardní součástí veřejné dopravy v kraji. Pět milionů prodaných jízdenek a stovky tisíc uživatelů potvrzují, že digitalizace má smysl. V rozvoji aplikace chceme pokračovat i v dalších letech. Neustále hledáme cesty, aby DÚKapka byla ještě lepší,“ uvedl krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.
Jako poděkování všem uživatelům aplikace připravil Ústecký kraj dárek – jednodenní síťovou jízdenku na neděli 29. března 2026 zdarma. Pokud si ve dnech 27. až 29. března otevřou na svém mobilu DÚKapku a následně záložku Jízdenky, dají systému signál, že mají o tuto jízdenku zájem. Automaticky se jim pak zdarma do aplikace načte.