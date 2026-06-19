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DP Alice již desítky let pomáhá lidem

Komerční sdělení
Domácí ošetřovatelská péče Alice, kterou v Teplicích již od roku 1993 provozuje Oblastní spolek Českého červeného kříže, již desítky let umožňuje pacientům v těch nejtěžších chvílích zůstat v bezpečí domova se svými blízkými.

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DP Alice již desítky let pomáhá lidem

DP Alice již desítky let pomáhá lidem | foto: Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice

DP Alice již desítky let pomáhá lidem
DP Alice již desítky let pomáhá lidem
DP Alice již desítky let pomáhá lidem
DP Alice již desítky let pomáhá lidem
6 fotografií

O náročné práci sester v terénu i o tom, jak péči získat, vypráví Bc. Milada Krivanková, vrchní sestra DOP Alice.

Pro koho je Domácí ošetřovatelská péče Alice primárně určena a jaký je její hlavní cíl a přínos pro pacienty i jejich rodiny?

Domácí zdravotní péče je určena pro pacienty všech věkových kategorií, kteří potřebují odbornou zdravotní péči, ale jejich stav nevyžaduje nepřetržitý dohled v nemocnici. Péči vždy indikuje lékař. Hlavním cílem služby je umožnit pacientům léčit se nebo důstojně žít v jejich vlastním sociálním prostředí.

Přínosem pro pacienta je psychická pohoda a individuální přístup – sestra se věnuje během návštěvy pouze jednomu konkrétnímu pacientovi, snížuje se riziko infekce a pacient neztrácí kontrolu nad svým režimem. Rodině zase uleví od odborné, časové i organizační zátěže, získá společně strávený čas a odborné vedení – sestra učí rodinu, jak správně pečovat o příbuzného.

Jak náročné je personální zajištění takové péče a jakou kvalifikaci musí vaše všeobecné a dětské sestry splňovat?

Je to velmi náročné jak personálně, tak logisticky. Na rozdíl od nemocnice, kde mají sestry podporu celého týmu a lékaře za zády, v terénu fungují sestry jako samostatné jednotky, které mají vyřešit jakékoliv situace přímo na místě.

Zajištění nepřetržitého chodu vyžaduje propracovaný systém směn a pohotovosti. Běžné denní směny – plánované návštěvy např. odběry, převazy, podání léků, aplikace injekcí a rehabilitace – jsou rozvrženy od ranních do večerních hodin.

Pro noční hodiny, víkendy a svátky drží sestry domácí péče pohotovost, pokud dojde k poruše např. u infuzních pump, u domácí umělé plicní ventilace – sestra vyjíždí do terénu i v noci.

Každá musí být mobilní, vlastnit řidičský průkaz skupiny B a starat se o svůj vůz, podstatnou část směny tráví přejížděním mezi pacienty v různých částech okresu Teplice.

Jaká je realita ohledně placení těchto služeb a co všechno musí pacient nebo jeho rodina udělat, aby k nim sestra z ošetřovatelské péče Alice začala docházet?

Odborná domácí zdravotní péče je pro pacienta zcela ZDARMA. Je plně hrazená zdravotní pojišťovnou. DP Alice je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven. Péči podepisuje lékař.

Pojišťovna v rámci domácí péče však nehradí samostatné léky. Aby sestra z DP začala docházet, musí být indikace (předpis) od lékaře: praktický lékař, odborný lékař, ošetřující lékař v nemocnici. V okamžiku, kdy dostanete od lékaře poukaz, tak už jen kontaktujete přímo DP Alice, ČČK Teplice. Domluvíte si termín návštěvy. Telefon bývá dostupný 24/7, zvláště pro akutní případy.

První vstupní návštěvu obvykle provádí vrchní nebo úseková sestra, zhodnotí zdravotní stav, dg., prostředí a sestaví individuální ošetřovatelský plán. Domluví se s rodinou na harmonogramu a sestry začnou docházet dle plánu. Rodina by měla zajistit přístup do bytu a léky předepsané lékařem.

Součástí vaší práce je také paliativní péče, která umožňuje těžce nemocným lidem strávit poslední dny života bez bolesti a v kruhu své rodiny?

Paliativní péče není jen o zachování lidské důstojnosti v momentě, kdy už moderní věda nedokáže vyléčit tělo, ale stále může zmírnit utrpení duše a ulevit od fyzické bolesti. Pacient a jeho rodina mají možnost strávit poslední dny v domácím prostředí. Cítit vůni domova a mít u sebe své blízké dává pacientovi pocit bezpečí a kontroly, kterou mu nemoc vzala. Je to těžké období pro rodinu, umožňuje jim prožít poslední dny bez neustálého dojíždění, mohou se držet za ruce, společně se vyplakat i zasmát. Strach z nesnesitelné bolesti je často větší než strach ze smrti samotné.

Paliativní medicína dnes dokáže efektivně tlumit bolest, což pacientovi umožňuje odejít v klidu a s důstojností. Sestra je průvodce rodiny i pacienta, pomáhá jím projít jednotlivými fázemi smutku a smíření. Často musí citlivě odpovídat na těžké otázky, musí si sednout k lůžku, vzít pacienta nebo příbuzného za ruku a naslouchat jejich obavám, výčitkám nebo vzpomínkám.

Sestra musí být dostatečně silná, aby byla pro rodinu oporou, ale zároveň si musí zachovat kousek odstupu, aby ji takto emočně vyčerpávající práce nezlomila. Paliativní péče nepřidá dny k životu, ale vrací život zbývajícím dnům.

Více informací najdete na www.cckteplice.cz.

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