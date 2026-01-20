Digitalizace pokračuje: Moderní výuka bude realitou i v Ústí

„Ústecký kraj dlouhodobě investuje do moderního vzdělávání. Chceme, aby naši žáci měli přístup k nejmodernějším technologiím. Tento projekt je dalším krokem k tomu, aby školy v našem regionu byly konkurenceschopné a připravily studenty na budoucí profesní výzvy,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Celkové náklady projektu, který je spolufinancován Evropskou unií z Fondu pro spravedlivou transformaci činí 40 milionů korun, z toho 32,97 milionu korun tvoří dotace Evropské unie. Realizace proběhne v průběhu roku 2026.
Projekt zásadně zlepší technické zázemí školy a umožní žákům i pedagogům pracovat v prostředí odpovídajícím současným standardům digitálního vzdělávání. Modernizace zahrne vybudování a posílení vnitřní konektivity školy, obnovu a doplnění ICT vybavení, zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti, vytvoření podmínek pro kvalitní on-line výuku.
Projekt zároveň přispěje ke snižování tzv. digitální propasti mezi žáky s rozdílným sociálním zázemím a posílí rovné příležitosti ve vzdělávání. Absolventi získají lepší přípravu pro trh práce, zejména v technických a digitálních oborech.