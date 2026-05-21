Den s Ústeckým krajem se konal na Litoměřicku

Rada Ústeckého kraje pokračuje v pravidelných výjezdech do regionů. Další Den s Ústeckým krajem se uskutečnil na Litoměřicku, kde se krajští radní setkali se starostkami a starosty obcí v Radovesicích, Obci Ústeckého kraje roku 2025.

Náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková, starosta Radovesic Jiří Drobný a hejtman Richard Brabec | foto: Ústecký kraj

Jednání proběhlo netradičně venku a neslo se ve velmi otevřené atmosféře s velkým prostorem pro dotazy a diskuzi.

Starostové s vedením kraje řešili řadu aktuálních témat, která se dotýkají každodenního života obyvatel v obcích. Hovořilo se mimo jiné o rekonstrukci mostu v Roudnici nad Labem, záplavových zónách, možnostech krajských i dalších dotací, bezpečnosti v regionu nebo dopravní obslužnosti. Součástí setkání byla také diskuze se zástupci Policie ČR, kteří informovali o bezpečnostní situaci a odpovídali na konkrétní podněty samospráv. Na místě byl náměstek krajského ředitele plk. Petr Sytař.

„Právě tyto debaty mají pro nás velký význam. Starostky a starostové přicházejí s konkrétními problémy z praxe a my máme možnost je řešit přímo na místě. Litoměřicko ukázalo, že obce mají jasnou představu o tom, co potřebují, a kraj jim v tom chce být aktivním partnerem,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Program dne začal v Lovosicích návštěvou Střední odborné školy technické a zahradnické, kde si hejtman společně s náměstkyní Zalabákovou prohlédl areál školních dílen ve Vrbičanech. Škola zde představila své zázemí pro praktickou výuku a další rozvoj odborného vzdělávání, které je pro Ústecký kraj jednou z dlouhodobých priorit.

Závěr výjezdu patřil návštěvě Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Zástupci kraje se zde seznámili s fungováním zařízení, které poskytuje důležitou péči lidem v závěru života a podporu jejich rodinám.

„Hospic sv. Štěpána je místem, kde je velmi silně cítit profesionalita, lidskost a respekt k důstojnosti člověka. Taková zařízení si zaslouží naši pozornost a podporu,“ doplnil hejtman Richard Brabec.

