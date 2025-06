Den s Ústeckým krajem na Děčínsku

Kromě informací o působnosti krajského úřadu a novém Dotačním kalendáři, kde lze velmi jednoduše a přehledně zjistit informace o probíhajících dotačních titulech Ústeckého kraje, zazněly z pléna dotazy v souvislosti s finanční podporou obcí, opravami silnic či výstavbou cyklostezek, ale také ohledně protipožárních opatření v NP České Švýcarsko.

Hejtman Richard Brabec za doprovodu 1. náměstkyně Jindry Zalabákové začal návštěvu Děčínska už v ranních hodinách návštěvou gymnázia, které je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Zde si spolu s ředitelkou Lenkou Holubcovou prohlédnul probíhající rekonstrukci střechy, vyslechl prezentaci jednoho z nadaných žáků o aktivitě Maker Fair a v závěru prodiskutoval plány na revitalizaci Komenského náměstí, které by mohlo sloužit jako komunitní prostor všem školám v okolí.

Po jednání se starosty se přesunul do Nemocnice Děčín, která je součástí Krajské zdravotní, a.s., a právě v ní probíhají opravdu významné investice. Zde ho doprovázel ředitel nemocnice Michal Hanauer a radní pro zdravotnictví Radim Laibl. Prohlédli si nejen novou budovu urgentního příjmu a rekonstruovanou chirurgii, ale především stavbu zcela nového pavilonu Matka a dítě. Nový objekt gynekologicko-porodnického oddělení vzniká na místě nevyužívané budovy bývalého dětského pavilonu. Zahrnovat bude porodnici, oddělení šestinedělí, lůžkové oddělení gynekologie včetně zákrokového sálu a hemodialyzační středisko. Hotovo by mělo být do konce roku 2025, cena investiční akce se blíží půl miliardě korun.