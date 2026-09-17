Den bez aut s DÚKapkou: Jednodenní síťová jízdenka 22. září zdarma

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
V úterý 22. září 2026 se Doprava Ústeckého kraje opět připojí k Mezinárodnímu dni bez aut. Uživatelé aplikace DÚKapka mohou i letos získat jednodenní síťovou jízdenku zdarma a využít ji pro cestování v rámci celého integrovaného systému DÚK.
Bezplatná jízdenka se uživatelům nahraje automaticky. Ti, kteří DÚKapku používají ke každodennímu cestování, nemusí dělat nic navíc. Ostatní si musí nejpozději 22. září aplikaci stáhnout nebo otevřít a následně otevřít také záložku Jízdenky. Pokud tak učiní kdykoli v období od 20. do 22. září, bezplatná jednodenní jízdenka se jim nahraje automaticky.
„Den bez aut je dobrou příležitostí připomenout, že veřejná doprava může být pohodlnou alternativou k cestě autem. Jsme rádi, že můžeme i letos nabídnout uživatelům DÚKapky jednodenní síťovou jízdenku zdarma a motivovat je k tomu, aby si cestování po kraji veřejnou dopravou užili naplno. Ti, kteří o veřejné dopravě teprve uvažují, si ji díky této akci mohou jednoduše vyzkoušet,“ uvedl krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.
DÚKapka je bezplatná mobilní aplikace Dopravy Ústeckého kraje, která umožňuje nákup jízdních dokladů a usnadňuje cestování veřejnou dopravou v Ústeckém kraji.
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