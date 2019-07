Děčínská firma LENATRANS slaví 20. výročí

Už je to dvacet let, co Dr. Ing. Dieter Heinze a Lenka Heinze v Děčíně založili společnost LENATRANS s.r.o. Za tu dobu firma ušla dlouhou cestu. A to samozřejmě i díky jejím zaměstnancům a obchodním partnerům.