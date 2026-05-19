Cvičení Rallye Ostrov se konalo na Ústecku již podesáté

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil také radní pro zdravotnictví Radim Laibl, který společně s ředitelem ZZS Ústeckého kraje Petrem Burešem předal vítězný pohár nejúspěšnější posádce a zároveň ocenil vysokou profesionalitu záchranářů, poděkoval všem účastníkům za jejich nasazení a vyjádřil podporu zdravotnickým záchranářům při jejich každodenní náročné práci.
Rallye Ostrov po deset let představuje důležitou platformu vzdělávání zdravotnických záchranářů umožňující výměnu zkušeností, prohlubování odborných dovedností a posilování připravenosti zdravotnických záchranářů na náročné situace v terénu.
Významným partnerem a podporovatelem cvičení je od samotného počátku jeho realizace Ústecký kraj, který dlouhodobě podporuje rozvoj odborné připravenosti zdravotnických záchranářů a zkvalitňování přednemocniční neodkladné péče.
Výsledky Rallye Ostrov 2026:
Kategorie ZZSUK:
Lukáš Zechel a David Petržílek
Eliška Koutná a Karel Kraus
Adam Svoboda a Petr Vodochodský
Kategorie FREESTYLE:
Pavel Harmady a Antonín Pojeta – Armáda ČR
Adam Suchý a Daniel Brindžák – medici 2.LF UK
Karl Lehmann a Adrian Kaiser – DRK Radeberg (DE)
Pohár obce Tisá:
Adam Suchý a Daniel Brindžák – medici 2.LF UK
Adam Svoboda a Petr Vodochodský – ZZSUK
Lukáš Zechel a David Petržílek – ZZSUK
Pohár Petra Bruthanse:
Lukáš Zechel a David Petržílek – ZZSUK
Adam Suchý a Daniel Brindžák medici 2.LF UK
Pavel Harmady a Antonín Pojeta – Armáda ČR