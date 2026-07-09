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Čtyřiasedmdesátiletá krasobruslařka zářila na závodech

Komerční sdělení

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Krasobruslařka Dagmar Knížetová | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

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Každý rok trénuje krasobruslařka Dagmar Knížetová (74 let) z Chomutova na mezinárodní závody International Adult Figure Skating Competition, které se konají v německém Oberstdorfu. Její píle ji dovedla letos ke dvěma stříbrným medailím.

Soutěž je takové „mistrovství světa nadšených dospělých krasobruslařů“. Jde o největší mezinárodní soutěž v krasobruslení pro dospělé na světě. A i letos se paní Dagmar dostala na stupně vítězů a porazila tak mladší soupeřky. „V mém věku je důležité být hlavně zdravá a při závodech nespadnout,“ dobře ví žena, která nazula poprvé brusle ve čtyřech letech. Když jí bylo 16 let, dala si na půl století pauzu a od roku 2017 opět brázdí po ledové ploše.

Její sportovní úspěchy a nesmírnou vitalitu ocenil hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, který ji společně s 1. náměstkyní Jindrou Zalabákovou poděkoval za skvělou reprezentaci kraje.

Kromě krasobruslení je Dagmar Knížetová také lektorkou společenského tance a společenské výchovy a je profesionální členkou Svazu učitelů tance České republiky. V příštím roce ji na jaře opět čeká světový šampionát v Oberstdorfu a v lednu 2028 potom olympijské hry pro dospělé.

Témata: Ústecký kraj

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