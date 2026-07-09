Čtyřiasedmdesátiletá krasobruslařka zářila na závodech

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Každý rok trénuje krasobruslařka Dagmar Knížetová (74 let) z Chomutova na mezinárodní závody International Adult Figure Skating Competition, které se konají v německém Oberstdorfu. Její píle ji dovedla letos ke dvěma stříbrným medailím.
Soutěž je takové „mistrovství světa nadšených dospělých krasobruslařů“. Jde o největší mezinárodní soutěž v krasobruslení pro dospělé na světě. A i letos se paní Dagmar dostala na stupně vítězů a porazila tak mladší soupeřky. „V mém věku je důležité být hlavně zdravá a při závodech nespadnout,“ dobře ví žena, která nazula poprvé brusle ve čtyřech letech. Když jí bylo 16 let, dala si na půl století pauzu a od roku 2017 opět brázdí po ledové ploše.
Její sportovní úspěchy a nesmírnou vitalitu ocenil hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, který ji společně s 1. náměstkyní Jindrou Zalabákovou poděkoval za skvělou reprezentaci kraje.
Kromě krasobruslení je Dagmar Knížetová také lektorkou společenského tance a společenské výchovy a je profesionální členkou Svazu učitelů tance České republiky. V příštím roce ji na jaře opět čeká světový šampionát v Oberstdorfu a v lednu 2028 potom olympijské hry pro dospělé.