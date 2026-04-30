Chytré hlavičky ocenila při vyhlášení AI olympiády náměstkyně hejtmana

Komerční sdělení
První ročník krajského kola soutěže České AI olympiády, které se konalo na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje, zná své vítěze. Do celostátního finále klání zaměřeného na využití umělé inteligence postupují týmy z Ústí, Lovosic a Teplic.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Fotogalerie2

První česká AI olympiáda v Ústí nad Labem

Soutěž pro žáky středních škol se uskutečnila dvoukolově. Nejprve řešili žáci individuálně technicky zaměřené úlohy z oblasti AI a poté se rozběhla týmová soutěž (vždy tři žáci), tzv. StartUp, zaměřená na návrh a prezentaci AI řešení reálného problému. Soutěž rozvíjí práci s daty, kritické a etické myšlení, prezentační dovednosti a schopnost tvořit vlastní AI řešení.

Organizátoři pilotního ročníku soutěže měli složitý úkol vybrat tři nejlepší školní týmy. Nakonec zvítězili kluci z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem. Na druhém místě se umístila parta z Gymnázia Lovosice a třetí skončili žáci z SPŠ Teplice. Porota se nakonec rozhodla udělit ještě „divokou kartu“ klukům z teplického gymnázia.

Všechny oceněné týmy se zúčastní republikového finále, které se bude konat 26. června v Plzni.

Témata: Ústecký kraj

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.