Chomutovská žákyně porazila všechny a náleží jí titul Mladý zemědělec

Komerční sdělení
Semifinálové kolo soutěže Mladý zemědělec se uskutečnilo na Střední odborné škole technické a zahradnické v Lovosicích. Do celostátního finále tak postupuje Anna Cinková a Martin Ktoda.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Fotogalerie2

Semifinálové kolo v Lovosicích vyhrála Anna Cinková | foto: Ústecký kraj

Soutěž byla určena žákům sedmých a osmých tříd základních škol. Při celodenním zápolení se museli žáci poprat s úkoly jak v teoretické části, tak v praktických disciplínách. Po slavnostním zahájení se všichni vrhli na test se třiceti otázkami z oblasti zemědělství.

Následoval přesun do dílen v blízkých Vrbičanech, kde už byly připraveny praktické úkoly na šesti stanovištích. Zúčastnění si prověřili vlastní zručnost a rychlost, museli si poradit s koulením balíku slámy, slalomem s naloženým kolečkem, poznáváním zemědělských plodin a další.

Doplňkový program se nesl převážně v duchu prohlídky dílen, ale nechyběla také ražba mincí. Závěr programu směřoval k slavnostnímu vyhlášení, které se uskutečnilo ve společenském sále Lovochemie. Ceny vítězům předávala náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková.

Z celkového počtu 28 žáků z 12 škol se dva nejlepší zapojí do celorepublikového finále, jež se uskuteční v červnu na Mendelově univerzitě v Brně.

Celkové pořadí:

1. Anna Cinková Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
2. Martin Ktoda Základní škola Jirkov, Nerudova 1151
3. Antonín Pošner Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660

Nejčtenější

DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Komerční sdělení
DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Poslední dubnový víkend bude na letišti v Plasích opět patřit všem milovníkům letectví, adrenalinu a jedinečné atmosféry.

Jak přežít Paříž-Roubaix? Enervit je palivem pro Pogačara

Komerční sdělení

Paříž-Roubaix, neboli „Peklo severu“, prověří každého cyklistu na maximum. Na kočičích hlavách nerozhodují jen silná stehna, ale i precizní strategie výživy. Podívejte se, jak na tomto extrémním...

Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Komerční sdělení
Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Mezinárodní středoškolská soutěž PLYNAŘ ROKU 2026 zná vítěze: zlato vybojovala dvojice žáků Miroslav Kadlečík a Tomáš Bohunský ze Střední školy polytechnické Kyjov.

Jarní restart zahrady. Jak si užít probuzení přírody bez velké námahy

Komerční sdělení

Znáte ten pocit? Otevřete ráno dveře na terasu, ve vzduchu cítíte vůni půdy a první paprsky slunce probouzejí zeleň po zimě. V každém, kdo miluje zahradničení, se v tu chvíli ozve známé kutilské...

Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Komerční sdělení
Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Jubilejní ročník přinese hvězdné koncerty, květinové expozice i program po celých Litoměřicích.

Budoucnost patří dovednostem. CzechSkills ukázaly, co umí nová generace

Komentář

Jak připravit mladé lidi na rychle se proměňující svět práce? Odpověď nabídlo národní mistrovství odborných dovedností CzechSkills 2026, které se na konci března uskutečnilo na brněnském výstavišti.

14. dubna 2026

Jarní restart zahrady. Jak si užít probuzení přírody bez velké námahy

Komerční sdělení

Znáte ten pocit? Otevřete ráno dveře na terasu, ve vzduchu cítíte vůni půdy a první paprsky slunce probouzejí zeleň po zimě. V každém, kdo miluje zahradničení, se v tu chvíli ozve známé kutilské...

14. dubna 2026

Léto ve Skiareálu Špindlerův Mlýn: hory plné zážitků pro každého

Komerční sdělení

Skiareál Špindlerův Mlýn zahajuje letní sezónu 1. května 2026 a zve návštěvníky na pobyt na horách plný aktivního pohybu, ale i odpočinku v nezapomenutelné atmosféře krkonošské přírody. Pro ty, kteří...

14. dubna 2026

Hubení vosího hnízda bez obav! Rychlá a efektivní pomoc specialistů

Komerční sdělení
Hubení vosího hnízda bez obav! Rychlá a efektivní pomoc specialistů

Pozor na invazi vos! Hnízda se rychle množí a ohrožují bezpečí bodnutím doma i venku. Obavy zda je vosí hnízdo pod střechou nebo v zahradě? Experti na hubení vosího hnízda přijedou okamžitě, bezpečně...

14. dubna 2026

Magnézium může pomoci při svalových křečích. Jak to funguje?

Komerční sdělení

Podívejte se na video jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí. Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

14. dubna 2026

Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Komerční sdělení
Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Východočeský Vamberk ale už téměř devadesát let patří mezi místa, odkud putují do světa výrobky, bez nichž by moderní civilizace jednoduše nefungovala. Svařovací dráty ze závodu společnosti ESAB...

13. dubna 2026

Pět chyb při výběru dveří, které se prodraží. Jak se jim vyhnout?

Komerční sdělení
Pět chyb při výběru dveří, které se prodraží. Jak se jim vyhnout?

Stavba nebo rekonstrukce domu je maratonem tisíců rozhodnutí. Často se stává, že u prvků, které přicházejí na řadu až v závěru, začne docházet dech i rozpočet. Typickým příkladem jsou interiérové...

13. dubna 2026

Když spotřebiče vyprávějí příběhy: nová kampaň MORA

Komerční sdělení
Když spotřebiče vyprávějí příběhy: nová kampaň MORA

Spotřebiče jako součást rodinných příběhů i emocí. Právě na tomto principu staví nová kampaň „Rodinné dědictví“, s níž MORA přichází s moderním komunikačním konceptem. Ten boří stereotypy bílé...

13. dubna 2026

Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Komerční sdělení
Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Jubilejní ročník přinese hvězdné koncerty, květinové expozice i program po celých Litoměřicích.

13. dubna 2026

Na naši vodu se můžete stoprocentně spolehnout

Komerční sdělení
Na naši vodu se můžete stoprocentně spolehnout

Rozhovor s Adamem Fendrychem, provozním ředitelem Vodovodů a kanalizací Pardubice.

13. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.