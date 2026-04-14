Chomutovská žákyně porazila všechny a náleží jí titul Mladý zemědělec

Soutěž byla určena žákům sedmých a osmých tříd základních škol. Při celodenním zápolení se museli žáci poprat s úkoly jak v teoretické části, tak v praktických disciplínách. Po slavnostním zahájení se všichni vrhli na test se třiceti otázkami z oblasti zemědělství.
Následoval přesun do dílen v blízkých Vrbičanech, kde už byly připraveny praktické úkoly na šesti stanovištích. Zúčastnění si prověřili vlastní zručnost a rychlost, museli si poradit s koulením balíku slámy, slalomem s naloženým kolečkem, poznáváním zemědělských plodin a další.
Doplňkový program se nesl převážně v duchu prohlídky dílen, ale nechyběla také ražba mincí. Závěr programu směřoval k slavnostnímu vyhlášení, které se uskutečnilo ve společenském sále Lovochemie. Ceny vítězům předávala náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková.
Z celkového počtu 28 žáků z 12 škol se dva nejlepší zapojí do celorepublikového finále, jež se uskuteční v červnu na Mendelově univerzitě v Brně.
Celkové pořadí:
1. Anna Cinková Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
2. Martin Ktoda Základní škola Jirkov, Nerudova 1151
3. Antonín Pošner Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660