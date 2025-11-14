Chomutov hledá ředitele či ředitelku svého zooparku

Zoopark Chomutov, nacházející se v těsné blízkosti Kamencového jezera, je největší zoologickou zahradou v České republice, alespoň co do rozlohy – má totiž neuvěřitelných 112 hektarů.

Fotogalerie2

| foto: Zoopark Chomutov

Zoopark byl slavnostně otevřen v květnu 1975 jako lesopark s evropskými zvířaty, jako jsou jeleni, daňci a vodní ptáci. Původně šlo o lesopark s omezeným počtem zvířat, postupem času se však nabídka rozšířila a dnes se zoo zaměřuje především na faunu z palearktické oblasti. Návštěvníci zde najdou například přírodní hnízdiště několika desítek druhů ptactva, výběhy sudokopytníků a lichokopytníků, šelmy i domácí zvířectvo. V roce 2023 otevřel zoopark medúzárium – jako jediná zoo v Česku a na Slovensku.

Součástí zooparku je také skanzen Stará Ves – Centrum krušnohorského lidového umění, kde lze navštívit hrázděný statek s dobovým zařízením a výstavou starých zemědělských strojů a techniky, staroslovanskou a starogermánskou chýši, kapličku a funkční větrný mlýn holandského typu.

Zoopark Chomutov je členem Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (World Association of Zoos and Aquariums), Unie českých a slovenských zoologických zahrad, Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií a Euroasijské asociace zoologických zahrad a akvárií. Zoo také spolupracuje s koordinátory Evropských chovných programů ohrožených druhů a vedoucími evropských i mezinárodních plemenných knih.

Výběrové řízení na ředitele či ředitelku

A právě tento zoopark nyní hledá svého ředitele či ředitelku – pozitivní osobnost, která má ráda zvířata i lidi. Zkušeného manažera nebo manažerku, případně odborníka či odbornici v oblasti zoologie a ochrany přírody.

Nový ředitel či ředitelka bude zodpovědný/á za komplexní řízení a rozvoj jedinečného chomutovského zooparku. Hlavní činností bude koordinace provozní, ekonomické, personální i odborné činnosti organizace a její další rozvoj v oblasti chovu zvířat, ochranářských aktivit, vzdělávání a mezinárodní spolupráce. Úkolem bude také vedení a rozvoj zooparku v souladu se strategií města Chomutova.

Předpokládaný nástup je od 1. ledna 2026 (případně dle dohody), proto je uzávěrka přihlášek stanovena již na 1. prosince 2025. Do tohoto data je třeba přihlášky doručit do kanceláře primátora města Chomutova ve Zborovské ulici 4602. Obálka musí být označena „Neotvírat – výběrové řízení – Zoopark Chomutov“. Výběrové řízení se uskuteční 11. prosince 2025.

14. listopadu 2025

