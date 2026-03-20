Chobotnička v novém: Teplické AQUACENTRUM modernizuje

Komerční sdělení
Teplický vodní svět vzkvétá. S novou vizuální identitou, moderním webem a ikonickou chobotničkou láká na spojení unikátní termální vody a nejmodernějších technologií. O tom, co nová sezóna přináší rodinám i plavcům, nám vyprávěl ředitel Michael Paraska.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

AQUACENTRUM Teplice vstupuje do nové sezóny s čerstvou vizuální identitou a moderním webem. Co bylo hlavním impulsem pro tuto změnu?

Impulsem byl přirozený vývoj areálu v posledních letech. Po rekonstrukci AQUACENTRA jsme modernizovali venkovní slunění, kde vzniklo velké brouzdaliště a nové dětské hřiště s 3D herními prvky. A uvědomili jsme si, že nastal čas tyto změny více ukázat veřejnosti.

Proto jsme připravili nové moderní webové stránky a promo video, které představuje AQUACENTRUM jako moderní místo pro sport, relaxaci i zábavu pro všechny generace. Cílem bylo ukázat nejen samotný areál, ale také emoce a atmosféru, které k vodě přirozeně patří.

Součástí této změny je nové logo doplněné o 3D chobotničku. Ta k AQUACENTRU patří už od jeho vzniku a symbolizuje vodu, pohyb a hravost – tedy svět, který je blízký především dětem a rodinám.

Jak se vám daří kombinovat moderní technologie a komfort s dlouholetou tradicí, jako je například využívání unikátní termální vody z místních léčivých pramenů?

Přirozená teplota termální vody z místních léčivých pramenů je pro návštěvníky velmi příjemná a patří k tomu, co dělá náš areál výjimečným. Díky moderním technologiím dokážeme navíc využívat i již použitou termální vodu, a to pomocí tepelných čerpadel k ohřevu vody v Dětském světě, užitkové vody nebo k vytápění areálu.

Velmi si vážíme spolupráce s Lázněmi Teplice v Čechách, které nám termální vodu poskytují. Právě propojení lázeňské tradice s moderními technologiemi nám umožňuje nabízet návštěvníkům vysoký komfort a zároveň provozovat areál energeticky efektivně.

Díky rekonstrukci se náš areál stal moderním sportovně relaxačním centrem s novými technologiemi, moderním odbavovacím systémem a výrazně lepším komfortem pro návštěvníky. Za teplou vodou, čistým prostředím a celkovým komfortem je ale velké množství technologií a práce lidí, kteří se o celý areál starají.

Jak náročné je v jednom komplexu vybalancovat potřeby kondičních plavců, rodin s nejmenšími dětmi i milovníků tichého wellness?

Plavci chtějí klid a prostor pro trénink, rodiny s dětmi zábavu a bezpečné prostředí a návštěvníci saunového světa hledají odpočinek a ticho. Naštěstí je areál koncipován tak, že jednotlivé zóny jsou přirozeně oddělené a mohou fungovat vedle sebe. Velkou roli ale hraje také organizace provozu, plánování aktivit a komunikace s návštěvníky. Naším cílem je, aby si každý našel to své.

Kromě klasického plavání nabízíte i speciality jako Aqua aerobic nebo Aqua jógu…

AQUACENTRUM Teplice je dnes místem, kde mohou lidé sportovat, relaxovat a trávit čas s rodinou. Kromě rekreačního a plaveckého bazénu nebo saunového světa nabízíme také squash a prostřednictvím našich nájemců například fitness, solárium nebo občerstvení.

Velkou součástí areálu je také venkovní slunění, které prošlo v roce 2022 modernizací. V letních měsících zde návštěvníci najdou dětské hřiště s 3D herními prvky i velké brouzdaliště s vodními atrakcemi, takže se z AQUACENTRA stává velmi oblíbené místo pro rodiny s dětmi.

Vedle toho nabízíme celou řadu organizovaných aktivit – například lekce Aqua aerobicu, Aqua jógy nebo klasické jógy. Pořádáme také kurzy plavání pro děti ve věku 4 až 8 let, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Připravujeme i příměstský tábor na červenec.

Málokdo ví, že zajišťujeme plaveckou výuku pro základní a mateřské školy. Pravidelně spolupracujeme například s potápěči ze SEAMASTERu nebo s uměleckou agenturou DanceMission.CZ při různých akcích pro veřejnost – a tím naše aktivity rozhodně nekončí.

Jaké jsou vaše další plány do budoucna, které by měly AQUACENTRUM Teplice udržet na špici nejlépe hodnocených areálů v Severních Čechách?

Nový web a logo jsou teprve začátkem. Postupně připravujeme nový design reklamních materiálů, letáků a ceníků, upravujeme navigační systém v areálu a nové logo se objeví také na fasádě budovy. Změny jsou viditelné i na našich sociálních sítích.

Naším hlavním cílem je dlouhodobě udržovat vysokou kvalitu služeb a zároveň přicházet s novými akcemi a aktivitami pro veřejnost.

Věřím, že právě kombinace kvalitního zázemí, využívání termální vody a pestré nabídky sportovních i relaxačních aktivit nám pomůže udržet AQUACENTRUM Teplice mezi nejvyhledávanějšími areály v regionu.

Nejčtenější

20. března 2026

Komerční sdělení
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.