Chobotnička v novém: Teplické AQUACENTRUM modernizuje

AQUACENTRUM Teplice vstupuje do nové sezóny s čerstvou vizuální identitou a moderním webem. Co bylo hlavním impulsem pro tuto změnu?
Impulsem byl přirozený vývoj areálu v posledních letech. Po rekonstrukci AQUACENTRA jsme modernizovali venkovní slunění, kde vzniklo velké brouzdaliště a nové dětské hřiště s 3D herními prvky. A uvědomili jsme si, že nastal čas tyto změny více ukázat veřejnosti.
Proto jsme připravili nové moderní webové stránky a promo video, které představuje AQUACENTRUM jako moderní místo pro sport, relaxaci i zábavu pro všechny generace. Cílem bylo ukázat nejen samotný areál, ale také emoce a atmosféru, které k vodě přirozeně patří.
Součástí této změny je nové logo doplněné o 3D chobotničku. Ta k AQUACENTRU patří už od jeho vzniku a symbolizuje vodu, pohyb a hravost – tedy svět, který je blízký především dětem a rodinám.
Jak se vám daří kombinovat moderní technologie a komfort s dlouholetou tradicí, jako je například využívání unikátní termální vody z místních léčivých pramenů?
Přirozená teplota termální vody z místních léčivých pramenů je pro návštěvníky velmi příjemná a patří k tomu, co dělá náš areál výjimečným. Díky moderním technologiím dokážeme navíc využívat i již použitou termální vodu, a to pomocí tepelných čerpadel k ohřevu vody v Dětském světě, užitkové vody nebo k vytápění areálu.
Velmi si vážíme spolupráce s Lázněmi Teplice v Čechách, které nám termální vodu poskytují. Právě propojení lázeňské tradice s moderními technologiemi nám umožňuje nabízet návštěvníkům vysoký komfort a zároveň provozovat areál energeticky efektivně.
Díky rekonstrukci se náš areál stal moderním sportovně relaxačním centrem s novými technologiemi, moderním odbavovacím systémem a výrazně lepším komfortem pro návštěvníky. Za teplou vodou, čistým prostředím a celkovým komfortem je ale velké množství technologií a práce lidí, kteří se o celý areál starají.
Jak náročné je v jednom komplexu vybalancovat potřeby kondičních plavců, rodin s nejmenšími dětmi i milovníků tichého wellness?
Plavci chtějí klid a prostor pro trénink, rodiny s dětmi zábavu a bezpečné prostředí a návštěvníci saunového světa hledají odpočinek a ticho. Naštěstí je areál koncipován tak, že jednotlivé zóny jsou přirozeně oddělené a mohou fungovat vedle sebe. Velkou roli ale hraje také organizace provozu, plánování aktivit a komunikace s návštěvníky. Naším cílem je, aby si každý našel to své.
Kromě klasického plavání nabízíte i speciality jako Aqua aerobic nebo Aqua jógu…
AQUACENTRUM Teplice je dnes místem, kde mohou lidé sportovat, relaxovat a trávit čas s rodinou. Kromě rekreačního a plaveckého bazénu nebo saunového světa nabízíme také squash a prostřednictvím našich nájemců například fitness, solárium nebo občerstvení.
Velkou součástí areálu je také venkovní slunění, které prošlo v roce 2022 modernizací. V letních měsících zde návštěvníci najdou dětské hřiště s 3D herními prvky i velké brouzdaliště s vodními atrakcemi, takže se z AQUACENTRA stává velmi oblíbené místo pro rodiny s dětmi.
Vedle toho nabízíme celou řadu organizovaných aktivit – například lekce Aqua aerobicu, Aqua jógy nebo klasické jógy. Pořádáme také kurzy plavání pro děti ve věku 4 až 8 let, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Připravujeme i příměstský tábor na červenec.
Málokdo ví, že zajišťujeme plaveckou výuku pro základní a mateřské školy. Pravidelně spolupracujeme například s potápěči ze SEAMASTERu nebo s uměleckou agenturou DanceMission.CZ při různých akcích pro veřejnost – a tím naše aktivity rozhodně nekončí.
Jaké jsou vaše další plány do budoucna, které by měly AQUACENTRUM Teplice udržet na špici nejlépe hodnocených areálů v Severních Čechách?
Nový web a logo jsou teprve začátkem. Postupně připravujeme nový design reklamních materiálů, letáků a ceníků, upravujeme navigační systém v areálu a nové logo se objeví také na fasádě budovy. Změny jsou viditelné i na našich sociálních sítích.
Naším hlavním cílem je dlouhodobě udržovat vysokou kvalitu služeb a zároveň přicházet s novými akcemi a aktivitami pro veřejnost.
Věřím, že právě kombinace kvalitního zázemí, využívání termální vody a pestré nabídky sportovních i relaxačních aktivit nám pomůže udržet AQUACENTRUM Teplice mezi nejvyhledávanějšími areály v regionu.