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Chlumec, spokojené město na úpatí Krušných hor

Komerční sdělení

Veronika Srncová | foto: Město Chlumec

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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„Chceme se soustředit na práci pro město, dokončení rozpracovaných projektů a konkrétní výsledky, které jsou za námi vidět,“ říká Veronika Srnková, starostka města Chlumec ležícího na východě Ústeckého kraje.

Za vašeho starostování se podařilo zrealizovat řadu projektů. Kterých si nejvíce ceníte?

Velkou radost máme především z rekonstrukce zdravotního střediska, která přinese kvalitnější zázemí pro lékaře i pacienty. Součástí projektu je také nová lékárna. Otevření plánujeme v červenci letošního roku. Pro mě osobně je velmi důležité, aby se do Chlumce vracela občanská vybavenost a aby obyvatelé nemuseli za základními službami dojíždět mimo město.

Velmi si také ceníme projektu nástavby pro odborné učebny v ZŠ Chlumec, kterou realizovalo město. Díky této investici mají naši žáci modernější podmínky pro vzdělávání a škola získala odpovídající zázemí pro výuku odborných předmětů. Na obě akce se nám do městské rozpočtu podařilo získat dotační prostředky, což považuji za významný úspěch. Dotacím a investicím města se věnuje místostarostka města Mgr. Lenka Kindlová.

Odborná učebna
Odborná učebna

Co považujete za největší současný problém, který musíte jako zastupitelstvo řešit?

Jedním z největších témat je bezpochyby plánovaná vysokorychlostní trať v našem katastru. Jde o zásadní projekt, který může výrazně ovlivnit život obyvatel Chlumce i okolních částí města. Naším úkolem je hájit zájmy občanů, komunikovat s investory i státními institucemi a usilovat o co nejšetrnější řešení.

Jaké investice jsou pro Chlumec nejzásadnější letos? A jaké v příštích letech?

Mezi nejvýznamnější letošní investice patří již zmiňované zdravotní středisko, dokončení splaškové kanalizace v Žandově a sportovního areálu, projekt vodní nádrže Žandov a skatepark pod hrušňovým sadem, jehož otevření plánujeme v druhé půlce července. Připravujeme rovněž rekonstrukci jubilejního pomníku lva, revitalizaci náměstí a přilehlého autobusového terminálu a výstavbu nových parkovacích ploch.“

Do budoucna chceme pokračovat v modernizaci města, opravách veřejných prostor i další občanské vybavenosti. Velmi nás těší, že se nám podařilo získat rekordní množství dotačních prostředků, díky kterým můžeme realizovat projekty, které by jinak byly pro město velmi obtížně financovatelné.

Chlumec, spokojené město na úpatí Krušných hor

Chlumec a jeho okolí jsou bohaté na nejrůznější památky a přírodní krásy. Daří se vám je využívat pro rozvoj turistického ruchu?

Snažíme se naše památky postupně opravovat a zvelebovat, protože právě upravené a důstojné prostředí je pro návštěvníky mnohem atraktivnější. Chlumec má bohatou historii i krásnou přírodu, což je velký potenciál pro cestovní ruch.

V současné době realizujeme projekt „Infrastruktura pro cestovní ruch v Chlumci“, jehož součástí je i naučná stezka pro děti „Po stopách Bitvy 1813“, která by měla zábavnou formou přiblížit historii nejmladší generaci i návštěvníkům města.

Blíží se také komunální volby. Jak se na ně současné zastupitelstvo připravuje?

Je vidět, že předvolební období už začalo. Bohužel se objevují i různé dezinformace, udání a politické útoky, které k předvolebním kampaním často patří. My se ale chceme soustředit především na práci pro město, dokončení rozpracovaných projektů a konkrétní výsledky, které jsou za námi vidět.

A jaké jsou vaše priority pro nadcházející období, pokud budete znovu zvolena starostkou?

Dokončit všechny rozpracované projekty a pokračovat v rozvoji města tak, aby se do Chlumce vracela občanská vybavenost a aby se zde lidem dobře žilo. Chceme pokračovat v opravách infrastruktury, podpoře školství, sportu i kultury a zároveň usilovat o další dotační prostředky, které městu umožní pokračovat v investicích bez nadměrného zatížení městského rozpočtu.

https://www.mesto-chlumec.cz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61567939556143

Bohumil Brejžek

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