Chlumec, spokojené město na úpatí Krušných hor

Za vašeho starostování se podařilo zrealizovat řadu projektů. Kterých si nejvíce ceníte?
Velkou radost máme především z rekonstrukce zdravotního střediska, která přinese kvalitnější zázemí pro lékaře i pacienty. Součástí projektu je také nová lékárna. Otevření plánujeme v červenci letošního roku. Pro mě osobně je velmi důležité, aby se do Chlumce vracela občanská vybavenost a aby obyvatelé nemuseli za základními službami dojíždět mimo město.
Velmi si také ceníme projektu nástavby pro odborné učebny v ZŠ Chlumec, kterou realizovalo město. Díky této investici mají naši žáci modernější podmínky pro vzdělávání a škola získala odpovídající zázemí pro výuku odborných předmětů. Na obě akce se nám do městské rozpočtu podařilo získat dotační prostředky, což považuji za významný úspěch. Dotacím a investicím města se věnuje místostarostka města Mgr. Lenka Kindlová.
Co považujete za největší současný problém, který musíte jako zastupitelstvo řešit?
Jedním z největších témat je bezpochyby plánovaná vysokorychlostní trať v našem katastru. Jde o zásadní projekt, který může výrazně ovlivnit život obyvatel Chlumce i okolních částí města. Naším úkolem je hájit zájmy občanů, komunikovat s investory i státními institucemi a usilovat o co nejšetrnější řešení.
Jaké investice jsou pro Chlumec nejzásadnější letos? A jaké v příštích letech?
Mezi nejvýznamnější letošní investice patří již zmiňované zdravotní středisko, dokončení splaškové kanalizace v Žandově a sportovního areálu, projekt vodní nádrže Žandov a skatepark pod hrušňovým sadem, jehož otevření plánujeme v druhé půlce července. Připravujeme rovněž rekonstrukci jubilejního pomníku lva, revitalizaci náměstí a přilehlého autobusového terminálu a výstavbu nových parkovacích ploch.“
Do budoucna chceme pokračovat v modernizaci města, opravách veřejných prostor i další občanské vybavenosti. Velmi nás těší, že se nám podařilo získat rekordní množství dotačních prostředků, díky kterým můžeme realizovat projekty, které by jinak byly pro město velmi obtížně financovatelné.
Chlumec a jeho okolí jsou bohaté na nejrůznější památky a přírodní krásy. Daří se vám je využívat pro rozvoj turistického ruchu?
Snažíme se naše památky postupně opravovat a zvelebovat, protože právě upravené a důstojné prostředí je pro návštěvníky mnohem atraktivnější. Chlumec má bohatou historii i krásnou přírodu, což je velký potenciál pro cestovní ruch.
V současné době realizujeme projekt „Infrastruktura pro cestovní ruch v Chlumci“, jehož součástí je i naučná stezka pro děti „Po stopách Bitvy 1813“, která by měla zábavnou formou přiblížit historii nejmladší generaci i návštěvníkům města.
Blíží se také komunální volby. Jak se na ně současné zastupitelstvo připravuje?
Je vidět, že předvolební období už začalo. Bohužel se objevují i různé dezinformace, udání a politické útoky, které k předvolebním kampaním často patří. My se ale chceme soustředit především na práci pro město, dokončení rozpracovaných projektů a konkrétní výsledky, které jsou za námi vidět.
A jaké jsou vaše priority pro nadcházející období, pokud budete znovu zvolena starostkou?
Dokončit všechny rozpracované projekty a pokračovat v rozvoji města tak, aby se do Chlumce vracela občanská vybavenost a aby se zde lidem dobře žilo. Chceme pokračovat v opravách infrastruktury, podpoře školství, sportu i kultury a zároveň usilovat o další dotační prostředky, které městu umožní pokračovat v investicích bez nadměrného zatížení městského rozpočtu.
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Bohumil Brejžek