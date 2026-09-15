Chemické fórum propojilo průmysl, vědu i mladou generaci

Devátý ročník odborného setkání uspořádala Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje (KHK ÚK) pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce. Letos se fórum uskutečnilo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako součást 78. sjezdu chemických společností.
Akce přivedla na jedno místo celkem 95 účastníků z řad firem, akademické a výzkumné sféry, pedagogů, žáků středních škol a studentů vysokých škol, regionálních institucí a veřejné správy.
Moderátor fóra Jaromír Lederer připomněl, že jeho smyslem není pouze představovat jednotlivé technologie a projekty, ale především vytvářet prostor pro společnou diskusi průmyslu, vědy, škol a veřejné správy. Právě jejich vzájemné propojení je důležité pro další rozvoj průmyslu v Ústeckém kraji.
Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec ve své zdravici připomněl, že chemie je mu profesně dlouhodobě blízká a že pro Ústecký kraj jde o mimořádně důležité téma už proto, že patří k nejvýznamnějším chemickým regionům v České republice a chemický průmysl je zde významným zaměstnavatelem. Zdůraznil ale také odpovědnost chemických firem vůči svému okolí, přírodě a lidem, kteří v regionu žijí. Podle něj je důležité, aby další rozvoj chemie šel ruku v ruce s modernizací, bezpečností a ohleduplností k životnímu prostředí tak, aby Ústecký kraj byl příjemným místem pro život a zároveň si zachoval silnou průmyslovou budoucnost.
Odborný program ukázal, že budoucnost chemického průmyslu nebude stát na jediném řešení. Diskutovalo se o dostupnosti a stabilitě energií, modernizaci výrobních provozů, vodíku, biomase a nových surovinách, zachytávání a využívání CO₂ i o lithiu jako strategické surovině. Silným tématem byla také potřeba zvládnout dekarbonizaci průmyslu tak, aby zároveň zůstal ekonomicky konkurenceschopný.
Řada vystoupení přiblížila tato témata na konkrétních příkladech. ORLEN Unipetrol ukázal, jak široce chemický průmysl zasahuje do každodenního života – od pohonných hmot přes obaly, potrubí či automobilové díly až po zdravotnické textilie a další výrobky. SPOLCHEMIE připomněla 170 let své historie a současnou modernizaci výroby, Lovochemie představila kroky ke snižování emisí při výrobě hnojiv a PREOL možnosti dekarbonizace dopravy.
Samostatná část programu se věnovala také energetice, průmyslovému využití vodíku a technologiím zachytávání, ukládání a dalšího využívání oxidu uhličitého. Pozornost vzbudil rovněž projekt těžby a zpracování lithia na Cínovci, který představuje jednu z možných cest propojení tradiční průmyslové zkušenosti regionu s novými technologiemi a strategickými surovinami.
Společným jmenovatelem jednotlivých vystoupení byla potřeba propojovat technologický pokrok s ekonomickou realitou a skutečnými potřebami průmyslu. Právě takovou diskuzi chce Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje prostřednictvím Chemického fóra dlouhodobě podporovat.