České Švýcarsko láká nejen na ledové království u Brtníků

Ledové království u Brtníků
Jedním z největších zimních lákadel jsou Brtnické ledopády nedaleko Krásné Lípy. Ledové sloupy vznikají pouze při ideální kombinaci mrazu a oblevy a jejich podoba se během zimy neustále mění. Každá návštěva je tak originálním zážitkem, který se neopakuje.
Pravčická brána bez davů
Nejznámější dominanta regionu, Pravčická brána, se v zimě mění v tiché místo s výjimečnou atmosférou. Monumentální pískovcový oblouk vynikne ještě více, když jej neruší ruch turistické sezony. Podobně působivý je i skalní labyrint v Tisé, proslulý díky filmovým Letopisům Narnie. V zimě zde najdete především klid a ticho mezi skalními věžemi.
Běžky a tiché trasy
Pokud dáváte přednost pohybu na běžkách, ani v Českém Švýcarsku nebudete zklamáni. Upravené trasy najdete v okolí Děčínského Sněžníku, Tisé, Ostrova nebo Krásné Lípy, Rybniště a Horního Podluží. Navázat můžete i na spolehlivě udržovanou Lužickou magistrálu v nedalekých Lužických horách.