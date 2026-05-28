České Kamenici a Kamenickému Šenovu bude vládnout železniční nostalgie

O víkendu 30. a 31. května 2026 se v České Kamenici uskuteční Železniční festival – Kavalkáda historických železničních vozidel, který připomene 140 let od zahájení provozu tratě Česká Kamenice – Kamenický Šenov, známé jako Šenovka.
Návštěvníky festivalu čeká výstava historických železničních vozidel, jízdy historických vlaků po tratích 081 a 082, hvězdicové jízdy z České Kamenice do různých směrů i doprovodný program v České Kamenici a Kamenickém Šenově. Chybět nebude občerstvení, atrakce ani setkání rychlíků KŽC na Jedlové vedených legendární lokomotivní řadou 749.
„Šenovka je důkazem, že i regionální železniční tratě mohou mít silný příběh a význam pro cestovní ruch a veřejnou dopravu. Jsem rád, že si můžeme připomenout její 140leté výročí právě akcí, která propojí historii železnice, současný provoz i zážitky pro veřejnost,“ říká krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.
Součástí oslav bude také slavnostní představení nové knihy Šenovka, která mapuje historii tratě od roku 1886 až do současnosti. Publikace se věnuje nejen minulosti a jednotlivým vlastníkům dráhy, ale také vozidlům, která na trati jezdila, a plánům do dalších let. Významnou část knihy tvoří dosud publikované i nové fotografie.
Návštěvníci se mohou do České Kamenice dopravit pravidelnými spoji DÚK, které budou navazovat na program festivalu. Aktuální jízdní řády historických jízd najdete níže.
Šenovka není běžnou regionální tratí. Historická sklářská lokálka spojující Českou Kamenici a Kamenický Šenov má za sebou bohatou historii a její osud nebyl vždy samozřejmý. Ještě před necelými dvaceti lety hrozilo, že provoz na trati skončí. Dnes však patří k důležitým součástem turistické dopravy v regionu a její další rozvoj jde ruku v ruce s rozvojem cestovního ruchu v Českém Švýcarsku a Lužických horách.