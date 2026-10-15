Ceny hejtmana Ústeckého kraje převzalo šest výjimečných osobností

Ocenění předávala 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková.
Cena hejtmana Ústeckého kraje je oceněním osobností, které svou dlouhodobou prací, odborností a osobním nasazením přispívají k rozvoji kraje a zlepšování života jeho obyvatel. Letošní laureáti reprezentují širokou škálu oborů – od tradičních řemesel a kultury přes sociální péči a sport až po vzdělávání a špičkovou medicínu.
„Za každým oceněním stojí příběh člověka, který svým úsilím a dlouhodobou prací pomáhá druhým, rozvíjí své okolí nebo uchovává hodnoty, které bychom neměli ztratit. Všichni laureáti jsou důkazem toho, že Ústecký kraj má řadu výjimečných osobností, jejichž práce si zaslouží uznání,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková.
Regionální rozvoj: Ing. Irena Štyrandová
Irena Štyrandová se již od 80. let věnuje ruční výrobě papíru a významně přispívá k zachování tohoto tradičního řemesla. Od roku 2003 provozuje v Litoměřicích Dílnu ručního papíru, kde se vedle samotné výroby věnuje také prezentaci řemesla prostřednictvím exkurzí a workshopů pro školy i širokou veřejnost.
Aktivně se zapojuje do kulturních, charitativních a ekologických projektů. Stála u zrodu aukcí na podporu Hospice sv. Štěpána a spolupořádala Sympozium ve dřevě a papíru. Její činnost přispívá k uchování řemeslných tradic, rozvoji cestovního ruchu i propagaci Litoměřic.
Sociální oblast: Mgr. Monika Marková
Monika Marková patří k zakladatelským osobnostem Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. V letech 2013 až 2026 působila jako jeho ředitelka a dlouhodobě se zasazovala o rozvoj hospicové a paliativní péče.
Pod jejím vedením se hospic vypracoval v respektované pracoviště, rozšířil mobilní hospicovou péči a připravuje zařízení pro dětskou paliativní péči. Významně se podílela také na rozvoji paliativní péče v České republice prostřednictvím Fóra mobilních hospiců. Její odborná a manažerská práce zanechala v regionu výraznou stopu a přispěla k rozvoji péče o pacienty i jejich blízké.
Kultura: Jan Milota
Jan Milota je již padesát let spojen s kulturním životem Kadaně, Klášterce nad Ohří i celého regionu. Dlouhodobě se podílí na organizaci a rozvoji významných kulturních akcí, podporuje amatérské divadlo a zapojuje veřejnost do kulturního dění.
Svou celoživotní činností přispívá k uchovávání kulturních tradic, posilování regionální identity a rozvoji společenského života. Jeho práce dokládá význam dlouhodobé podpory místní kultury a lidí, kteří ji aktivně vytvářejí.
Sport: Mgr. Svatopluk Henke
Svatopluk Henke patří k významným osobnostem české mládežnické cyklistiky. Jako dlouholetý trenér a bývalý ředitel Závodu míru juniorů se po desetiletí podílel na organizaci této prestižní mezinárodní soutěže a přispěl k jejímu postavení mezi nejvýznamnější juniorské závody světa.
Svou celoživotní prací podporuje rozvoj cyklistiky, výchovu mladých sportovců a reprezentaci Ústeckého kraje v mezinárodním sportovním prostředí.
Věda, výzkum a vzdělávání: Jan Málek
Jan Málek působí jako učitel odborného výcviku v oboru řezník-uzenář. Tradiční řemeslo přibližuje široké veřejnosti prostřednictvím úspěšného kanálu Mistr Málek, jehož výuková videa oslovují statisíce diváků.
Svou činností popularizuje řeznické řemeslo a tradiční uzenářství, předává odborné znalosti a inspiruje mladou generaci k zájmu o řemeslné obory. Přispívá tak k uchování tradičních postupů i k propagaci Ústeckého kraje daleko za jeho hranicemi.
Zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: MUDr. Petr Vojtíšek
Petr Vojtíšek je předním odborníkem na dětskou anestezii a intenzivní péči. Působí jako primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Dlouhodobě se podílí na rozvoji špičkové péče o dětské pacienty a věnuje se také odbornému vzdělávání lékařů. Českou republiku reprezentuje v Evropské společnosti pro dětskou anesteziologii. Svou odbornou prací přispívá ke zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotní péče v Ústeckém kraji.