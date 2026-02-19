Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2025

Proč se zapojit?
Účast v soutěži přináší organizacím řadu výhod – ocenění dosavadních úspěchů a přínosu pro komunitu, možnost zviditelnění organizace a posílení její dobré pověsti i příležitost navázat kontakty s dalšími významnými subjekty a podnikateli v regionu.
Kdo se může přihlásit?
Soutěž je otevřena organizacím působícím na území Ústeckého kraje, zejména podnikům, městům a obcím, organizacím veřejného sektoru (školy, úřady, nemocnice) a neziskovým či příspěvkovým organizacím.
Jak se přihlásit?
Pro účast je nutné zaslat vyplněnou přihlášku a dotazník nejpozději do 19. března 2026 e-mailem na adresu sekretariat@hsr-uk.cz nebo poštou na adresu: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most.
Důležité upozornění
Do soutěže se může přihlásit organizace, která nezvítězila v některé z kategorií v předchozím ročníku.
Další informace o soutěži a tématu společenské odpovědnosti v regionu jsou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.