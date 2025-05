Budoucnost průmyslové automatizace přímo v Ústí nad Labem

FCC průmyslové systémy dodává špičkové technologie pro automobilky i další průmyslové obory a její technologie využívají firmy jako Škoda Auto nebo Magna. O tom, co dělají a proč, jsme si povídali s vedoucím oddělení Strojového vidění a robotiky Petrem Vykusem.

Pane Vykusi, čím se přesně zabýváte?

Zaměřujeme se na automatizaci výrobních i kontrolních procesů s využitím pokročilých technologií – a to od návrhu až po realizaci. Navrhujeme a vyrábíme zařízení, která kombinují robotiku, kamerové systémy a vlastní software. V praxi to znamená třeba to, že robot s kamerou zkontroluje každý výrobek a rozhodne, jestli je v pořádku, nebo ho automaticky vyřadí.

To zní jako hodně sofistikovaná technika. Jde jen o špičkové robotické systémy?

Určitě ne. Děláme širokou škálu projektů – od jednodušších jednoúčelových strojů až po velmi komplexní automatizované buňky. Někdy jde třeba jen o malý stroj, který řeší specifický montážní krok nebo jednoduchou kontrolu. A jindy zas o robotický systém se šesti kamerami a umělou inteligencí, který běží v taktu výroby automobilky.

Pracujete hodně s umělou inteligencí. Jak konkrétně ji využíváte?

Hlavně v oblasti strojového vidění. Neuronové sítě dokážou velmi přesně rozlišovat vady na povrchu, detekovat chybějící komponenty nebo třeba správné natočení dílů. Používáme i systémy pro detekci anomálií, které se naučí, jak vypadá správný výrobek, a pak samy odhalí vše, co je mimo normu.

Váš tým spolupracuje i se Škodu Auto. Co konkrétně tam dodáváte?

Například robotickou kamerovou kontrolu plechových výlisků. Používáme vysoce přesné kamery a laserovou triangulaci, abychom detekovali i mikroskopické praskliny na výliscích. Tyto systémy pracují za lisovacími linkami a dokážou kontrolovat i více než 6 metrů plechu za sekundu.

To zní jako high-end řešení. Ale vraťme se zpět do Ústí – jste unikát v regionu?

Řekl bych, že ano, ale zároveň se cítíme jako přirozená součást místního prostředí. Ústecko je historicky spojené s průmyslem – výroba, technika a strojírenství tu mají hluboké kořeny. Navazujeme na tuto tradici, ale přinášíme do ní moderní prvky jako robotiku, strojové vidění a umělou inteligenci. Máme vlastní vývojové i výrobní zázemí přímo tady v Ústí nad Labem, což nám dává velkou výhodu.

Sever Čech je domovem mnoha výrobních firem, které čím dál více potřebují automatizaci a chytrá řešení. Jsme rádi, že jsme jim nablízku – jak geograficky, tak technologicky. Zdejší tým tvoří inženýři, technici i vývojáři softwaru, kteří navrhují a staví zařízení doslova od prvního šroubku až po finální instalaci. A to všechno vzniká tady v ústeckém regionu.

Spolupracujete i s akademickou sférou?

Ano, a velmi úzce. Například s ČVUT v Praze, konkrétně s Centrem strojového vnímání a CIIRC. Díky tomu máme přístup k nejnovějším výzkumům a technologiím, které umíme dostat rovnou do praxe. Jedním z takových výstupů je třeba projekt KONPOLA (KONtrola POvrchů LAkovaných), kde vyvíjíme systém pro kontrolu lakovaných povrchů pomocí neuronových sítí.

Jak vidíte budoucnost vašeho oboru?

Velmi dynamicky. Automatizace už dávno není jen o snižování nákladů – dnes hraje klíčovou roli v zajištění kvality, v pokročilém sběru a vyhodnocování dat i ve flexibilitě výroby. Výrazně do toho vstupuje umělá inteligence, která mění způsob, jak stroje rozhodují, učí se a reagují na realitu výroby. Budoucnost vidím v propojení automatizace s AI a IoT, v adaptivní robotice a v systémech, které se dokážou samy optimalizovat a přizpůsobovat okolnostem. A právě na takových řešeních tady v Ústí už dnes pracujeme.

Co byste vzkázal mladým technicky zaměřeným lidem v regionu?

Chtěl bych je povzbudit – pokud si zvolili technický obor studia, rozhodně se nemusí bát o svou budoucnost. Technické profese mají smysl, budoucnost a jsou stále více žádané napříč průmyslem. I tady v Ústí nad Labem je prostor pro odbornou, kreativní a perspektivní práci. A co je možná nejdůležitější – výsledky té práce jsou opravdu vidět. Není to jen teorie, ale reálné technologie, které fungují ve špičkových provozech.

FCC průmyslové systémy ukazuje, že i v Ústeckém kraji vznikají technologie s vysokou přidanou hodnotou, která nachází uplatnění ve špičkových provozech po celé Evropě. A právě tady je prostor pro novou generaci – být u toho, když se tvoří budoucnost průmyslu.

FCC průmyslové systémy s.r.o.

www.fccps.cz