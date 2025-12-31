Bezpečnostní rada vyhodnotila připravenost na krizové situace

V závěru roku se sešla na svém 4. řádném jednání Bezpečnostní rada Ústeckého kraje. Setkání ředitelů složek IZS s vedením kraje se zaměřilo na klíčové oblasti krizového řízení, připravenosti složek integrovaného záchranného systému a aktualizaci strategických dokumentů kraje v oblasti bezpečnosti.

Hejtman Ústeckého kraje a předseda bezpečnostní rady Richard Brabec (vpravo) a vedoucí oddělení krizového řízení krajského úřadu a tajemník bezpečnostní rady Marcel Kucr. | foto: Ústecký kraj

Na programu jednání byla souhrnná aktualizace Krizového plánu a Havarijního plánu kraje, dále plán cvičení složek IZS na rok 2026, finanční zabezpečení zásahových jednotek a vyhodnocení výpadku dodávky elektrické energie (blackoutu) ze dne 4. července 2025.

„Blackout z letošního července jasně ukázal, že krizové situace nejsou jen teoretickým rizikem, ale reálnou výzvou, na kterou musíme být připraveni. Díky spolupráci složek IZS a našich samospráv jsme situaci zvládli bez vážnějších dopadů, ale víme, že je potřeba posílit některé postupy a infrastrukturu. Musíme být připraveni na jakýkoliv scénář – ať už jde o výpadek energie, extrémní počasí nebo kybernetické hrozby,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Jednání se dále věnovalo plánu kontrol krizové připravenosti u obcí s rozšířenou působností na rok 2026, otázce ochrany tzv. měkkých cílů a aktualizaci plánu plošného pokrytí kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Bezpečnostní rada schválila pracovní plán své činnosti na rok 2026, jehož součástí budou mimo jiné i taktická a štábní cvičení, školení představitelů samospráv a rozvoj spolupráce se složkami IZS, Armádou ČR a dalšími partnery.

Zástupci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje ocenili spolupráci s krajem a vyzdvihli společné projekty v oblasti modernizace vybavení i školení pro krizové situace.

