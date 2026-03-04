Bezpečnostní rada projednala migraci, blackout i nový krizový systém

Členové rady si předali souhrnné informace o vývoji migrační situace na území kraje a koordinaci jednotlivých bezpečnostních složek. Diskutován byl také postup při naplňování opatření přijatých v souvislosti s výpadkem elektrické energie, který prověřil připravenost krizových mechanismů.
Policie České republiky následně představila detailní vyhodnocení zásahu proti střelci v Chřibské. Zástupci bezpečnostních složek ocenili profesionální a rychlou spolupráci všech zasahujících jednotek.
Vedoucí krajského krizového řízení zároveň představil nový Krizový informační a svolávací systém, který bude nejprve implementován na Krajském úřadě Ústeckého kraje a do poloviny letošního roku také na všech krajských školách. Systém umožní rychlé a efektivní svolání krizových štábů a zlepší informovanost v mimořádných situacích.
„Bezpečnost našich obyvatel je pro nás prioritou. Pravidelná jednání Bezpečnostní rady kraje potvrzují, že spolupráce všech složek IZS funguje a že jsme připraveni reagovat na mimořádné události rychle a koordinovaně,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.