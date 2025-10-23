Auditem Family Friendly Community prošlo šest měst a jedna obec

V Inovačním centru Ústeckého kraje se uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů Audit Family Friendly Community. Touto slavnostní událostí kraj poděkoval městům a obcím, které v letošním roce certifikát obdržely.

Ocenění předával náměstek hejtmana Jiří Kulhánek a vedoucí odboru sociálních věcí Marie Blažková (vpravo) | foto: Ústecký kraj

Po posouzení hodnotících zpráv a navržených opatření auditní kuratorium jednomyslně doporučilo šest měst a jednu obci k udělení certifikátu:

Česká Kamenice
Čížkovice
Louny
Lovosice
Mikulášovice
Roudnice nad Labem
Žatec

Získání základního certifikátu je pro město či obec nejen formálním uznáním, ale především potvrzením, že aktivně podporuje rodiny a zavazuje se pokračovat v realizaci konkrétních kroků v následujících třech letech.

Certifikát zároveň umožňuje obcím využívat evropskou značku Audit familyfriendlycommunity při prezentaci směrem k občanům i dalším subjektům.

23. října 2025

23. října 2025

23. října 2025

23. října 2025

23. října 2025

23. října 2025

22. října 2025  19:57

22. října 2025

22. října 2025

22. října 2025

22. října 2025

22. října 2025

