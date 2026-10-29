Advent s DÚK na Labi: Kolesový parník vypluje i letos

Cestující si tak mohou užít advent z paluby historického plavidla a za běžné jízdné DÚK.
Loňské adventní plavby se setkaly s velkým zájmem cestujících a Doprava Ústeckého kraje se proto rozhodla na úspěšný koncept navázat. Na všechny letošní adventní plavby vypluje kolesový parník Labe.
Z přístaviště v centru Ústí nad Labem bude parník vyplouvat v 8:30 a do Litoměřic dorazí ve 12:45. Zpáteční plavba z Litoměřic začne ve 13:00 a do Ústí nad Labem loď připluje v 17:00. Po trase zastaví v přístavištích Vaňov, Dolní Zálezly, Libochovany, Velké Žernoseky a Lovosice.
„Adventní plavby měly už v loňském roce velmi dobrou odezvu, proto jsme se rozhodli je nabídnout znovu. Je to netradiční způsob, jak si užít předvánoční období a zároveň připomenout, že i lodní doprava je plnohodnotnou součástí systému DÚK. Výhodou je, že i na těchto plavbách platí běžné jízdné DÚK a cestu lze jednoduše kombinovat s další veřejnou dopravou,“ uvedl krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.
Místo na lodi si cestující budou moci rezervovat v aplikaci DÚKapka. Funkce začne být k dispozici v průběhu listopadu.
V úseku Ústí n. L., přístaviště Centrum – Ústí n. L. přístaviště Vaňov bude v případě nízkého vodního stavu na Labi k dispozici náhradní autobusová doprava. Zastávka autobusu se nachází viditelně hned u přístaviště Centrum v ul. Přístavní. Z Vaňova se pak popluje lodí dle jízdního řádu.