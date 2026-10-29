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Advent s DÚK na Labi: Kolesový parník vypluje i letos

Komerční sdělení

Adventní plavby se budou konat od 25. listopadu do 20. prosince | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

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Doprava Ústeckého kraje navazuje na úspěšné adventní plavby z loňského roku a opět nabídne netradiční předvánoční zážitek na Labi. Od 25. listopadu do 20. prosince 2026 bude historický kolesový parník jezdit na lince T91 vždy od středy do neděle mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi.

Cestující si tak mohou užít advent z paluby historického plavidla a za běžné jízdné DÚK.

Loňské adventní plavby se setkaly s velkým zájmem cestujících a Doprava Ústeckého kraje se proto rozhodla na úspěšný koncept navázat. Na všechny letošní adventní plavby vypluje kolesový parník Labe.

Z přístaviště v centru Ústí nad Labem bude parník vyplouvat v 8:30 a do Litoměřic dorazí ve 12:45. Zpáteční plavba z Litoměřic začne ve 13:00 a do Ústí nad Labem loď připluje v 17:00. Po trase zastaví v přístavištích Vaňov, Dolní Zálezly, Libochovany, Velké Žernoseky a Lovosice.

„Adventní plavby měly už v loňském roce velmi dobrou odezvu, proto jsme se rozhodli je nabídnout znovu. Je to netradiční způsob, jak si užít předvánoční období a zároveň připomenout, že i lodní doprava je plnohodnotnou součástí systému DÚK. Výhodou je, že i na těchto plavbách platí běžné jízdné DÚK a cestu lze jednoduše kombinovat s další veřejnou dopravou,“ uvedl krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.

Místo na lodi si cestující budou moci rezervovat v aplikaci DÚKapka. Funkce začne být k dispozici v průběhu listopadu.

V úseku Ústí n. L., přístaviště Centrum – Ústí n. L. přístaviště Vaňov bude v případě nízkého vodního stavu na Labi k dispozici náhradní autobusová doprava. Zastávka autobusu se nachází viditelně hned u přístaviště Centrum v ul. Přístavní. Z Vaňova se pak popluje lodí dle jízdního řádu.

Témata: Ústecký kraj

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