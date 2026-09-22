17 nových sanitek posílí Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Ústecký kraj pokračuje společně se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje v rozsáhlé modernizaci vozového parku. Záchranáři získali dalších 17 moderních sanitních vozidel Volkswagen Crafter 35 4Motion vybavených nejnovější zdravotnickou, transportní a komunikační technikou.
Celková hodnota sanitek činí téměř 82 milionů korun včetně DPH. Nové sanitní vozy budou sloužit na výjezdových základnách napříč celým Ústeckým krajem.
„Sedmnáct nových sanitních vozidel přináší moderní zdravotnické a transportní vybavení, které usnadňuje každodenní práci našich posádek a současně zvyšuje komfort a bezpečnost pacientů při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Velmi si vážíme dlouhodobé podpory Ústeckého kraje, díky které můžeme vozový park systematicky modernizovat a udržovat vysoký standard zdravotnické záchranné služby v celém regionu,“ uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Petr Bureš.
Významným prvkem sanitek jsou elektrohydraulická nosítka s vyšší nosností, která usnadňují manipulaci s pacientem a jeho nakládání do sanitního vozidla. Součástí vybavení jsou rovněž transportní křesla s pásovým systémem, která záchranářům usnadňují transport pacientů po schodech.