Zdravotní sestry využívají Huawei Watch D3 při péči o seniory

Nestátní zdravotnické zařízení Charita – Praha Holešovice poskytuje komplexní domácí péči seniorům a osobám se zdravotním, tělesným či kombinovaným postižením. Pomáhá jim také se zajištěním základních životních potřeb. Práci jim nově usnadňují zdravotní hodinky Huawei Watch D3, které jsou výrazně lehčí a kompaktnější než klasické tlakoměry. Kromě měření tlaku mohou sestry svým pacientům pomocí hodinek pořídit také záznam EKG.
Jak hodinky fungují?
Huawei Watch D3 umožňují měření krevního tlaku pomocí miniaturní nafukovací manžety zabudované přímo v řemínku. Využívají oscilometrickou metodu, stejný princip jako klinické pažní tlakoměry, a ve spojení s přesným senzorem a adaptivním algoritmem zajišťují spolehlivé měření.
Hodinky nabízejí tři režimy: jednorázové měření, 24hodinové ambulantní monitorování (ABPM) a měření před cvičením a po něm. Jsou navrženy tak, aby si poradily i se specifickými podmínkami, jako je slabý puls, silnější tuková vrstva na zápěstí nebo tuhé tepny spojené s arteriosklerózou. Právě proto jsou dobře uplatnitelné i ve zdravotnické praxi a terénu.
Pro zdravotní sestry, které pravidelně docházejí za pacienty, není důležitá jen aktuální hodnota krevního tlaku, ale také jeho dlouhodobý vývoj. Dlouhodobý vývoj jednotlivých hodnot lze sledovat prostřednictvím funkce Health Insights. Health Glance navíc během jedné minuty vyhodnotí až jedenáct zdravotních ukazatelů z oblasti kardiovaskulárního, respiračního a endokrinního systému. Sleduje například srdeční tep, okysličení krve, stres, teplotu pokožky nebo arteriální ztuhlost. Souhrnnou zdravotní zprávu následně sestry najdou v aplikaci Huawei Health.
Hodinky umožňují také pořízení EKG
Vedle měření krevního tlaku nacházejí chytré hodinky Huawei Watch D3 využití také při sledování srdeční činnosti. Díky možnosti pořídit záznam EKG mohou zdravotní sestry získat další užitečné informace o zdravotním stavu pacienta přímo v jeho domácím prostředí. Pokud naměřené hodnoty vykazují neobvyklé odchylky, sestry je mohou konzultovat s ošetřujícím lékařem. Výsledky přitom vždy posuzují v širším kontextu s ohledem na to, jak se pacient cítí, jaký je jeho obvyklý zdravotní stav a jaké další obtíže ho trápí.
Jak funguje domácí péče Charity Praha–Holešovice?
Charita Praha – Holešovice zajišťuje zdravotní péči přímo v domácnostech pacientů, kteří tak mohou zůstat ve známém prostředí a zachovat si své každodenní zvyklosti. Zdravotní sestry poskytují odbornou ošetřovatelskou péči podle indikace lékaře a pečovatelská služba pomáhá s běžnými činnostmi, které už lidé kvůli věku nebo zdravotnímu stavu sami nezvládají.
Obě služby se vzájemně doplňují a reagují na individuální potřeby každého člověka. U seniorů se často kombinuje více zdravotních obtíží, například vysoký krevní tlak, cukrovka, omezená pohyblivost nebo potřeba ošetřování ran. Právě v takových situacích mohou být moderní technologie užitečným pomocníkem, který sestrám usnadňuje získávání dalších informací o zdravotním stavu pacienta a podporuje péči přizpůsobenou jeho konkrétním potřebám.
Přehled o zdraví i při každodenním nošení
Hodinky Huawei Watch D3 ocení také běžní uživatelé, kteří chtějí mít lepší přehled o svém zdravotním stavu i sportovních aktivitách. Jednou z jejich hlavních funkcí je měření krevního tlaku před tréninkem i po něm. Naměřené hodnoty mohou uživateli pomoci lépe vnímat reakce svého těla na fyzickou zátěž a přizpůsobit jí intenzitu cvičení. Hodinky zároveň nabízejí více než 100 sportovních a tréninkových režimů, včetně mini-tréninků, golfu, lyžování nebo trailového běhu.
Huawei Watch D3 pořídíte na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart. Doporučená cena je 10 999 Kč. Do 29. listopadu budou hodinky v rámci uváděcí nabídky dostupné se slevou 10 %.