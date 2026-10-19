Zdravotní hodinky vstupují do domácí péče. Sestry je testují v praxi

Pro zdravotní sestry, které pravidelně docházejí za pacienty, není důležitá jen aktuální hodnota krevního tlaku, ale také jeho dlouhodobý vývoj. Právě v tom mohou pomoci i nové technologie. Charita Praha–Holešovice proto ve spolupráci se společností Huawei začala testovat hodinky Watch D3, které k měření využívají miniaturní nafukovací manžetu integrovanou do řemínku.
O jejich využití v praxi nám pověděly ředitelka Charity Praha–Holešovice Mgr. Veronika Fajstavrová, zdravotní sestra Terezia Solnická a Marie Fajstavrová, vedoucí komunikace a tisková mluvčí Huawei CBG pro Česko a Slovensko.
Jak funguje vaše ošetřovatelská a pečovatelská služba a s jakými zdravotními problémy se u seniorů nejčastěji setkáváte?
Veronika: Smyslem naší práce je umožnit lidem zůstat co nejdéle ve vlastním domově, kde mají své zázemí, blízké a každodenní zvyklosti. Potřebnou péči přinášíme za nimi, aby nemuseli odcházet do pobytového zařízení, pokud lze jejich potřeby zajistit doma. Naše zdravotní sestry poskytují odbornou ošetřovatelskou péči podle indikace lékaře a pečovatelská služba pomáhá s každodenními činnostmi, které už člověk sám obtížně zvládá. Obě služby se vzájemně doplňují. U seniorů se často setkáváme s několika obtížemi současně, například s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, omezenou pohyblivostí nebo potřebou ošetřování ran. Proto vždy vnímáme člověka jako celek a péči přizpůsobujeme jeho zdravotnímu stavu, potřebám i domácím podmínkám.
V rámci spolupráce s Huawei začaly vaše sestry využívat k měření krevního tlaku chytré hodinky Watch D3. Jak se jim s nimi pracuje a v čem jim usnadňují každodenní návštěvy pacientů?
Veronika: Hodinky testujeme krátce, ale už vidíme možnosti, jak nám mohou usnadnit každodenní práci. Každá sestra je má k dispozici při návštěvách pacientů. Praktické je, že se naměřený krevní tlak zaznamenává do aplikace, kde lze přehledně sledovat jeho vývoj. V jednom malém zařízení máme také možnost pořídit záznam EKG nebo změřit saturaci, tedy okysličení krve, která je u seniorů dalším užitečným ukazatelem. Pokud zaznamenáme neobvyklý výsledek, můžeme jej konzultovat s ošetřujícím lékařem. Přínos tak vidíme především v dostupnosti více údajů přímo u pacienta doma a v jejich přehledném záznamu. Sestra je pak posuzuje společně s tím, jak se pacient cítí, a se znalostí jeho obvyklého zdravotního stavu.
Jak často navštěvujete jednotlivé pacienty a jak sledujete vývoj jejich krevního tlaku v delším období?
Terezia: Četnost návštěv určuje lékař podle zdravotního stavu a aktuálních potřeb pacienta. Za někým docházíme každý den, včetně víkendů, u jiných jsou návštěvy méně časté. Každé měření krevního tlaku zaznamenáváme do přehledné tabulky i do denní dokumentace pacienta. Výsledky pak předáváme ošetřujícímu lékaři podle domluvy. Důležitá pro nás není jen jednotlivá hodnota, ale také to, jak se tlak vyvíjí v čase.
Čím se Huawei Watch D3 odlišují od běžných chytrých hodinek, zejména pokud jde o měření krevního tlaku?
Marie: Zásadní odlišností oproti řadě běžných chytrých hodinek je způsob měření krevního tlaku. Watch D3 využívají nafukovací vzduchový vak integrovaný v řemínku, který pracuje na principu oscilometrické metody známé z klasických digitálních tlakoměrů. Nejde tedy pouze o odhad hodnot na základě optického snímání. Hodinky navíc nabízejí funkce pro dlouhodobější sledování krevního tlaku, včetně 24hodinového ambulantního monitorování, a další zdravotní funkce. Díky tomu mohou uživatelům pomoci získat podrobnější přehled o vybraných zdravotních ukazatelích.
Krevní tlak může ovlivnit stres, pohyb nebo denní doba. Na co si při měření doma dáváte největší pozor?
Terezia: Snažíme se, aby měření probíhalo za co nejpodobnějších podmínek a v klidu. Pacient sedí, má prostor si odpočinout a tlak měříme před dalšími ošetřovatelskými výkony. Pokud byl předtím fyzicky aktivní, necháváme ho alespoň deset minut odpočívat. V domácí péči máme také možnost pacienta lépe poznat a vnímat okolnosti, které mohou měření ovlivnit.
Jakým způsobem jsou zdravotní funkce hodinek ověřovány a co by měli uživatelé vědět o jejich možnostech a omezeních?
Marie: U zdravotních funkcí je zásadní, aby technologický vývoj šel ruku v ruce s ověřováním jejich vlastností a s jasnou komunikací vůči uživatelům. Huawei Watch D3 mají pro měření krevního tlaku a 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) evropskou certifikaci CE podle pravidel pro zdravotnické prostředky. Ta se vztahuje právě na tyto funkce, nikoliv automaticky na všechny zdravotní ukazatele, které hodinky sledují.
Stejně důležité je, aby uživatelé rozuměli tomu, co jim jednotlivé funkce mohou nabídnout a jak s jejich výsledky správně pracovat. Pravidelné sledování krevního tlaku může poskytnout užitečné informace při konzultaci s lékařem. Hodinky však nenahrazují odborné vyšetření ani doporučenou léčbu.
Jak na měření pomocí chytrých hodinek reagují samotní senioři? Setkáváte se spíše se zvědavostí, nebo mají někteří z moderních technologií obavy?
Veronika: Někteří jsou zvědaví a těší je, že mohou vyzkoušet něco nového. Zajímá je, co hodinky dokážou a jak se zobrazují výsledky. Jiní potřebují více času a vysvětlení. Pomáhá, že jim pomůcku představuje známá sestřička, která je měřením provede. Věk sám o sobě nerozhoduje o vztahu k technologiím – podstatná je důvěra a srozumitelný přístup.
Jak se do péče a sledování krevního tlaku zapojují rodinní příslušníci?
Terezia: Rodina je pro pacienty důležitou oporou. Blízcí pomáhají s léky, návštěvami lékaře i dalšími každodenními potřebami. Někteří také měří krevní tlak pravidelně podle doporučení lékaře, jiní především při změně zdravotního stavu. Snažíme se jim vše srozumitelně vysvětlit, aby se při péči cítili jistěji a věděli, že se na nás mohou obrátit.
Hodinky při návštěvách ukazujeme také rodinným pečujícím. Vysvětlujeme jim, co jednotlivé hodnoty znamenají, a odpovídáme na jejich otázky. Je to přirozená příležitost promluvit si o tom, co mohou doma sledovat a kdy se obrátit na sestřičku nebo lékaře. Důležité pro nás je, aby rodiny měly v péči o své blízké podporu a necítily se na ni samy.
Vysoký krevní tlak nemusí dlouho způsobovat žádné výrazné obtíže. Jakým způsobem vaše zdravotní sestry pacientům vysvětlují, proč je důležité jej pravidelně kontrolovat?
Veronika: Mluvíme srozumitelně a bez zbytečného strašení. Vysvětlujeme, že i když se člověk cítí dobře, tlak může být zvýšený. Pravidelné měření podle doporučení lékaře pomáhá sledovat jeho vývoj a účinek léčby. Velkou výhodou je důvěra mezi pacientem a sestřičkou. Pacient má prostor zeptat se a společně můžeme probrat, co pro něj výsledky znamenají.
Přineslo vám dosavadní testování hodinek nějakou překvapivou zkušenost?
Veronika: Z krátkého testování hodinek zatím nemáme konkrétní příklad u pacienta, ale jednu zajímavou zkušenost už ano. Při zaškolování si jedna z našich sestřiček vyzkoušela měření sama na sobě a zjistila zvýšenou hodnotu krevního tlaku. I pro nás to byla připomínka, že při péči o druhé nemáme zapomínat na vlastní zdraví. Jedno měření ještě neznamená diagnózu, může však upozornit na potřebu další kontroly.
Co vedlo Huawei k navázání spolupráce s Charitou Praha–Holešovice a proč jste se rozhodli podpořit právě oblast domácí zdravotní péče?
Marie: Stárnutí populace a rostoucí nároky na zdravotní a sociální služby přinášejí potřebu hledat nové způsoby, jak podporovat prevenci a péči o lidi v jejich přirozeném prostředí. Domácí zdravotní péče v tomto ohledu hraje důležitou roli.
Spolupráce s Charitou Praha–Holešovice nám umožňuje propojit technologické inovace s každodenní praxí lidí, kteří se starají o pacienty. Zároveň chceme ukázat, že moderní technologie nemusejí být složité ani vzdálené běžnému životu. Mohou být užitečným pomocníkem pro pacienty i pečující, pokud jsou používány správně a jako součást širší péče.
Je spolupráce s Charitou Praha–Holešovice jednorázovou aktivitou, nebo plánujete podobné technologie zpřístupňovat také dalším zdravotnickým a sociálním organizacím?
Marie: Zkušenosti z podobných aktivit nám mohou pomoci lépe porozumět potřebám pacientů i pečujících a hledat další možnosti, jak moderní technologie přibližovat širší veřejnosti. Do budoucna jsme otevřeni dialogu s dalšími zdravotnickými a sociálními organizacemi, pro které by podobná spolupráce mohla mít smysl. Konkrétní další projekty budou záviset na potřebách partnerů a možnostech jejich realizace.
Co dnes podle vás představuje největší překážku v poskytování kvalitní domácí zdravotní péče a co by mohlo situaci zlepšit?
Veronika: Zásadní je dostatek kvalifikovaných pracovníků a čas, který mohou pacientům věnovat. Práce v domácím prostředí vyžaduje odbornost, samostatnost a dobrou spolupráci s rodinou i lékařem. Pomohlo by stabilní financování, odpovídající ohodnocení zaměstnanců a jednodušší předávání informací. Nové technologie mohou usnadnit každodenní práci našich sester a rozšířit možnosti kvalitní péče přímo v domácím prostředí pacientů.