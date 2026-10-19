Za úspěchem technologické společnosti Unicorn stojí především lidé

Především ale ukázal, že za úspěchem Unicornu stojí schopní lidé, jejich zkušenosti a dlouhodobá spolupráce.
Společnost Unicorn uspořádala 13. října tradiční setkání kolegů, kteří se významně podílejí na jejím rozvoji a úspěchu. Unicorn Elite Force je příležitostí ke sdílení zkušeností, představení nejnovějších technologií, produktů a projektů i společné diskusi o dalším směřování společnosti.
Letošní program ukázal šíři technologických kompetencí Unicornu, zkušenosti z realizovaných projektů i výsledky dlouhodobého vývoje vlastních produktů. Celkem 28 prezentací nabídlo pohled na konkrétní zákaznická řešení, technologické novinky i témata, která budou ovlivňovat další vývoj softwaru.
„Mám obrovskou radost z toho, co společně vytváříme. Dokážeme nejen vyvíjet inovativní technologie a produkty, ale také je úspěšně využívat při realizaci komplexních projektů, které našim klientům pomáhají řídit a rozvíjet jejich byznys. Za tím vším stojí skvělí lidé, jejich schopnosti, nasazení a dlouhodobá systematická práce. Jsem hrdý na to, co jsme společně vybudovali, a velmi si vážím důvěry našich klientů,“ říká Jan Jaroš, CEO Unicorn Systems.
Unicorn Universe a mezinárodní uznání Gartnerem
Jedním z významných témat setkání byl dlouhodobý rozvoj platformy Unicorn Universe, která umožňuje vytvářet digitální dvojčata organizací a využívat je pro jejich každodenní fungování a řízení.
„Naší silnou stránkou je dlouhodobý a systematický rozvoj platformy Unicorn Universe, která umožňuje vytvářet digitální dvojčata organizací a využívat je pro jejich každodenní řízení. Díky tomu dokážeme propojovat moderní technologie, včetně umělé inteligence, s reálnými potřebami organizací a vytvářet řešení, která přinášejí dlouhodobou hodnotu,“ vysvětluje Miloš Vodrážka, předseda představenstva Unicorn Solutions.
Významným úspěchem bylo zařazení Unicorn Universe do Gartner® Magic Quadrant™ pro platformy digitálních dvojčat organizací. Jde o významné mezinárodní uznání dlouhodobého technologického rozvoje platformy a schopnosti Unicornu proměňovat zkušenosti z rozsáhlých zákaznických projektů v produkty využitelné napříč různými organizacemi.
Na Unicorn Elite Force vystoupili také zástupci společnosti Gartner, kteří přiblížili souvislosti zařazení Unicorn Universe do tohoto analytického přehledu a význam digitálních dvojčat pro budoucnost řízení organizací.
Umělá inteligence mění způsob vývoje aplikací
Dalším významným momentem bylo představení konceptu uuEasyApps zakladatelem Unicornu Vladimírem Kovářem. Koncept ukazuje, jak může spolupráce lidí a umělé inteligence zásadně změnit způsob tvorby podnikových aplikací.
„Umělá inteligence zásadně mění způsob, jakým vzniká software. S konceptem uuEasyApps ukazujeme, jak mohou lidé a AI společně vytvářet a provozovat aplikace jednoduše, rychle, bezpečně, předvídatelně a spolehlivě. Cílem je, aby vznikaly robustní, spolehlivé a dlouhodobě provozovatelné podnikové aplikace, na kterých mohou organizace bezpečně a dlouhodobě stavět svůj byznys,“ říká Vladimír Kovář.
Koncept tak propojuje nové možnosti umělé inteligence s dlouholetými zkušenostmi Unicornu s vývojem a provozem rozsáhlých podnikových informačních systémů. Důraz přitom zůstává nejen na rychlosti vývoje, ale především na kvalitě, spolehlivosti a dlouhodobé udržitelnosti výsledných řešení.
Úspěšné projekty a inovace v praxi
Významnou část programu tvořily prezentace úspěšných zákaznických projektů a zkušeností z jejich realizace. Představena byla řešení z oblasti energetiky, bankovnictví, geoinformatiky i projekty realizované například pro letiště nebo společnosti využívající cloudová prostředí typu landing zone.
Tyto prezentace ukázaly nejen šíři technologických kompetencí, ale také hluboké oborové a byznysové know-how a schopnost propojit znalost podnikání zákazníků s moderními technologiemi. Právě tato kombinace umožňuje Unicornu realizovat komplexní řešení, která podporují každodenní fungování a rozvoj podnikání jeho klientů.
Pozornost získala také prezentace platformy Transparency Platform, která obdržela mezinárodní ocenění Industry Eagles Awards v Londýně. Tento úspěch je dalším příkladem schopnosti vytvářet inovativní řešení s praktickým využitím.
Nejlepším potvrzením kvality práce jsou dlouhodobá důvěra zákazníků a reference z úspěšně realizovaných projektů. Právě ty dokládají, že dodávaná řešení přinášejí skutečnou hodnotu a že je Unicorn pro své klienty spolehlivým technologickým partnerem.
Lidé, kteří dělají Unicorn Unicornem
Za všemi technologiemi, produkty a úspěšnými projekty stojí především lidé. Jejich schopnosti, zkušenosti, nadšení, odpovědnost a ochota spolupracovat jsou tím, co umožňuje Unicornu dlouhodobě růst, inovovat a získávat důvěru zákazníků.
Právě tito lidé dělají Unicorn tím, čím dnes je. Setkání Unicorn Elite Force je příležitostí nejen sdílet výsledky a zkušenosti, ale především ocenit jejich práci a společně se těšit z toho, co se podařilo vybudovat.
„Jsem nesmírně hrdý na lidi, kteří Unicorn tvoří. Na jejich schopnosti, energii, nasazení a na to, co společně dokážeme. Máme za sebou spoustu úspěchů, ale především máme skvělý tým lidí, se kterými je radost pracovat. Velmi si vážím naší dlouhodobé spolupráce a těším se na všechno, co ještě společně dokážeme,“ uzavírá Vladimír Kovář ml., člen správní rady Unicornu.