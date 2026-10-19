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Za úspěchem technologické společnosti Unicorn stojí především lidé

Komerční sdělení

Komerční sdělení

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Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Dvanáctý ročník setkání Unicorn Elite Force představil nejnovější technologické inovace, úspěšné zákaznické projekty i budoucnost vývoje softwaru s využitím umělé inteligence. Program zahrnoval vystoupení odborníků společnosti Gartner i představení významných mezinárodních úspěchů.

Především ale ukázal, že za úspěchem Unicornu stojí schopní lidé, jejich zkušenosti a dlouhodobá spolupráce.

Společnost Unicorn uspořádala 13. října tradiční setkání kolegů, kteří se významně podílejí na jejím rozvoji a úspěchu. Unicorn Elite Force je příležitostí ke sdílení zkušeností, představení nejnovějších technologií, produktů a projektů i společné diskusi o dalším směřování společnosti.

Letošní program ukázal šíři technologických kompetencí Unicornu, zkušenosti z realizovaných projektů i výsledky dlouhodobého vývoje vlastních produktů. Celkem 28 prezentací nabídlo pohled na konkrétní zákaznická řešení, technologické novinky i témata, která budou ovlivňovat další vývoj softwaru.

„Mám obrovskou radost z toho, co společně vytváříme. Dokážeme nejen vyvíjet inovativní technologie a produkty, ale také je úspěšně využívat při realizaci komplexních projektů, které našim klientům pomáhají řídit a rozvíjet jejich byznys. Za tím vším stojí skvělí lidé, jejich schopnosti, nasazení a dlouhodobá systematická práce. Jsem hrdý na to, co jsme společně vybudovali, a velmi si vážím důvěry našich klientů,“ říká Jan Jaroš, CEO Unicorn Systems.

Unicorn Universe a mezinárodní uznání Gartnerem

Jedním z významných témat setkání byl dlouhodobý rozvoj platformy Unicorn Universe, která umožňuje vytvářet digitální dvojčata organizací a využívat je pro jejich každodenní fungování a řízení.

„Naší silnou stránkou je dlouhodobý a systematický rozvoj platformy Unicorn Universe, která umožňuje vytvářet digitální dvojčata organizací a využívat je pro jejich každodenní řízení. Díky tomu dokážeme propojovat moderní technologie, včetně umělé inteligence, s reálnými potřebami organizací a vytvářet řešení, která přinášejí dlouhodobou hodnotu,“ vysvětluje Miloš Vodrážka, předseda představenstva Unicorn Solutions.

Významným úspěchem bylo zařazení Unicorn Universe do ​Gartner® Magic Quadrant™ ​pro platformy digitálních dvojčat organizací. Jde o významné mezinárodní uznání dlouhodobého technologického rozvoje platformy a schopnosti Unicornu proměňovat zkušenosti z rozsáhlých zákaznických projektů v produkty využitelné napříč různými organizacemi.

Na Unicorn Elite Force vystoupili také zástupci společnosti Gartner, kteří přiblížili souvislosti zařazení Unicorn Universe do tohoto analytického přehledu a význam digitálních dvojčat pro budoucnost řízení organizací.

Umělá inteligence mění způsob vývoje aplikací

Dalším významným momentem bylo představení konceptu uuEasyApps zakladatelem Unicornu Vladimírem Kovářem. Koncept ukazuje, jak může spolupráce lidí a umělé inteligence zásadně změnit způsob tvorby podnikových aplikací. ​

„Umělá inteligence zásadně mění způsob, jakým vzniká software. S konceptem uuEasyApps ukazujeme, jak mohou lidé a AI společně vytvářet a provozovat aplikace jednoduše, rychle, bezpečně, předvídatelně a spolehlivě. Cílem je, aby vznikaly robustní, spolehlivé a dlouhodobě provozovatelné podnikové aplikace, na kterých mohou organizace bezpečně a dlouhodobě stavět svůj byznys,“ říká Vladimír Kovář.

Koncept tak propojuje nové možnosti umělé inteligence s dlouholetými zkušenostmi Unicornu s vývojem a provozem rozsáhlých podnikových informačních systémů. Důraz přitom zůstává nejen na rychlosti vývoje, ale především na kvalitě, spolehlivosti a dlouhodobé udržitelnosti výsledných řešení.

Úspěšné projekty a inovace v praxi

Významnou část programu tvořily prezentace úspěšných zákaznických projektů a zkušeností z jejich realizace. Představena byla řešení z oblasti energetiky, bankovnictví, geoinformatiky i projekty realizované například pro letiště nebo společnosti využívající cloudová prostředí typu landing zone.

Tyto prezentace ukázaly nejen šíři technologických kompetencí, ale také hluboké oborové a byznysové know-how a schopnost propojit znalost podnikání zákazníků s moderními technologiemi. Právě tato kombinace umožňuje Unicornu realizovat komplexní řešení, která podporují každodenní fungování a rozvoj podnikání jeho klientů.

Pozornost získala také prezentace platformy Transparency Platform, která obdržela mezinárodní ocenění Industry Eagles Awards v Londýně. Tento úspěch je dalším příkladem schopnosti vytvářet inovativní řešení s praktickým využitím.

Nejlepším potvrzením kvality práce jsou dlouhodobá důvěra zákazníků a reference z úspěšně realizovaných projektů. Právě ty dokládají, že dodávaná řešení přinášejí skutečnou hodnotu a že je Unicorn pro své klienty spolehlivým technologickým partnerem.

Lidé, kteří dělají Unicorn Unicornem

Za všemi technologiemi, produkty a úspěšnými projekty stojí především lidé. Jejich schopnosti, zkušenosti, nadšení, odpovědnost a ochota spolupracovat jsou tím, co umožňuje Unicornu dlouhodobě růst, inovovat a získávat důvěru zákazníků.

Právě tito lidé dělají Unicorn tím, čím dnes je. Setkání Unicorn Elite Force je příležitostí nejen sdílet výsledky a zkušenosti, ale především ocenit jejich práci a společně se těšit z toho, co se podařilo vybudovat.

„Jsem nesmírně hrdý na lidi, kteří Unicorn tvoří. Na jejich schopnosti, energii, nasazení a na to, co společně dokážeme. Máme za sebou spoustu úspěchů, ale především máme skvělý tým lidí, se kterými je radost pracovat. Velmi si vážím naší dlouhodobé spolupráce a těším se na všechno, co ještě společně dokážeme,“ uzavírá Vladimír Kovář ml., člen správní rady Unicornu.

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