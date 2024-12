Z lakýrníka programátorem bez znalosti kódu? Jde to, říká CTO startupu

Vyšší bezpečnost práce, přesnost a efektivita – využití robotů ve výrobních procesech má celou řadu výhod. Ne všechny podniky však mají možnost investovat do drahé technologie a zkušeného programátora, o to více ne ve chvíli, kdy se jim výrobní proces mění podle zakázky. „Je stále ještě hodně činností, které jsou vykonávány lidmi, ale neměly by být,“ říká zakladatelka RoboTwin Megi Mejdrechová. A rozhodla se s tím něco udělat. Její startup pomáhá s automatizací i tam, kde to dosud nebylo možné, díky no-code robotics řešení postaveném na sledování a imitaci lidského pohybu.

Co vás přivedlo na myšlenku vymyslet robota, který se sám programuje?

Začalo to mojí diplomovou prací, kterou jsem psala na Fakultě strojní v roce 2020. Měla jsem štěstí na zajímavé téma – přišla za námi jedna menší česká lakovna a chtěla pomoci se zavedením automatizace do jejich ručního provozu. Klasické metody automatizace pro ně nefungovaly, protože vyrábějí v malých sériích a často potřebují přeprogramovávat robota na nový díl. Zároveň ale nemají nikoho, kdo by byl současně dobrým programátorem robotů a k tomu znal technologii lakování, aby mohl vytvořit kvalitní program i pro tvarově složité díly a navíc za rozumně krátkou dobu.

Takže díra na trhu pro RoboTwin?

Nejprve jsme museli vytvořit koncept, pak prototyp, founders tým a společně jsme dali dohromady první byznys plán a technickou roadmapu. RoboTwin jsme založili na konci roku 2021, prošli jsme několika startupovými soutěžemi a inkubátory. Pak jsme byli úspěšní v žádosti o první evropský grant, který nás hodně nakopl, a hlavně jsme si vybudovali síť průmyslových partnerů, našich early adopters. Díky tomu jsme mohli strávit spoustu času ve výrobě a správně pochopit, co je pálí a kde a jak jim můžeme pomoct.

V roce 2023 už jsme vystavovali naše zařízení na snadné učení robotů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně hned na dvou stáncích a dnes řešíme instalace nejen v Česku, ale i Rakousku, Německu a USA.

Jak se vlastně takový robot učí od lidí?

Vezměte si třeba lakování – lakýrník si připne malé zařízení, tzv. plug&play, na lakovací pistoli a nalakuje první výrobní kus. Zařízení během toho sbírá data, algoritmus, který jsme vyvinuli, je zpracuje a automaticky vygeneruje odpovídající program pro robota. Program se nahraje do robota a všechny další díly v sérii pak lakuje robot. Z lakýrníka se tak přirozeně stává programátor, aniž by musel napsat jediný řádek kódu. Díky tomu se robotizace stane jednodušší, rychlejší a levnější. Obdobně si proces můžeme představit v případě broušení, sváření a dalších operací.

A co takhle využití v jiných oblastech mimo výrobu? Dočkáme se třeba robotických tanečních instruktorů nebo kuchařů?

Inovace pronikají do všech odvětví, nejen průmyslu, ale i služeb nebo umění, a to je podle mě dobře. Každé chce ale svoje a i když má robotika obrovský a stále ještě ne plně využitý potenciál, neznamená to, že je ultimátním řešením na vše. Čím víc se nám daří nechat technologie převzít za nás rutinní činnosti, těžkou práci vykonávanou v nepříjemném prostředí – prach, hluk, chemikálie třeba právě v případě lakování a broušení – tím víc si můžeme dopřát lidskosti v jiných činnostech, které pro nás mají tu skutečnou přidanou hodnotu.

V čem vidíte největší přínos robotiky?

Jednoznačně je stále ještě hodně činností, které jsou vykonávány lidmi, ale neměly by být. Ve výrobním průmyslu speciálně. Nejde o řemesla, jde o rutinní, fyzicky náročné práce, které vedou k předčasným zdravotním problémům. Není divu, že o takové pracovní pozice je nedostatek zájemců a že závislost na lidech, kteří by byli ochotni je dělat, výrobní firmy ničí.

Činnosti ve výrobě se snažíme standardizovat, abychom je mohli zautomatizovat strojem, robotem, který umí dokonale opakovat jeden program dokola. Standardizace má ale svoje limity a je to taková utopie. Proto se teď objevují automatická řešení, která jsou flexibilnější, reaktivní, umí se přizpůsobit aktuální situaci a umí vykompenzovat nedokonalosti a odchylky, které prostě ve výrobním procesu jsou. Tato řešení jdou od jednoduchých kamerových systémů, které v reálném čase sledují uložení dílu a upravují robotickou trajektorii tak, aby na něj seděla, přes naše učení robotů, které umožňuje efektivně automatizovat i tzv. high mix – low volume produkce s nízkou standardizací produktového portfolia.

S RoboTwin jste vybojovali třetí místo v soutěži Vodafone Nápad roku. Jak vás tato účast posunula?

Když přinášíte na trh něco úplně nového, inovaci, musíte se prosadit. Zákazníci se o vás a vašem produktu potřebují dozvědět, nejdřív musíte hodně vysvětlovat a budovat důvěru. V tom určitě pomáhá publicita, kterou s sebou nese právě umístění v soutěžích, jako jsou Vodafone Nápad roku nebo StartUp roku. Zároveň to, že jsme prošli výběrem poroty složené ze zkušených podnikatelů a investorů, je i pro nás určitá forma validace. Od nich a od mentorů jsme získali super hodnotnou zpětnou vazbu a spoustu podnětů, se kterými budeme dál pracovat.

Jakým směrem se tedy podle vás bude ubírat vaše firma v následujících letech?

Teď se zaměřujeme na upevnění pozice naší metody učení robotů v konkurenci klasických metod. Děláme osvětu, budujeme důvěru a dostáváme naši inovaci do povědomí hlavně v oblasti průmyslu povrchových úprav. Přirozeným dalším krokem, na který už se připravujeme, je expanze do dalších vertikál, jako jsou třeba sváření a kontrola kvality, a také do dalších regionů Evropy a USA.

Naším cílem je reálně přispívat k tomu, aby se zavírala propast mezi tím, jaké technologie existují a jsou známé v akademickém světě, a jaké se používají a jsou skutečně užitečné v průmyslu. Neskončíme u jedné inovace v podobě RoboTwin nástroje na učení robotů. Vyšší a vyšší míra autonomie výrobních zařízení, ovšem se zachováním robustnosti, spolehlivosti a plné kontroly nad celým systémem, to jsou trendy, které pomůžou zefektivnit průmyslovou výrobu. Tímto směrem půjdeme.