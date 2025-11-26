Z chaosu globálním fenoménem. Víte, kde se vzal oblíbený Black Friday?

Komerční sdělení
Slevy, přeplněná obchodní centra, vánoční dárky za výrazně nižší ceny. To si pravděpodobně představíte, když se řekne „Black Friday”. Příběh o vzniku oblíbeného dne slev, do kterého se zapojují stovky firem po celém světě, včetně těch technologických, jako je Huawei, vás ale možná překvapí.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Huawei FIT 4 Pro

Panika na burze a krach trhu se zlatem v 19. století

Víte, kde se Black Friday vlastně vzal? Zatímco většina z nás ho má dnes spojený se záplavou slev, jeho původ sahá daleko do historie. A do nákupní horečky má překvapivě opravdu daleko. První zmínky o takzvaném „černém pátku“ pocházejí z roku 1869, kdy Spojenými státy otřásl prudký krach trhu se zlatem. Finančníci James Fisk a Jay Gould se tehdy pokusili uměle vyhnat cenu skoupeného národního zlata, aby následně zbohatli na jeho prodeji. Výsledkem však byla panika na burze a krach, který přišel v pátek 24. září 1869.

Výraz „černý pátek“ se později objevoval i v jiných historických souvislostech. V roce 1929 označoval krach na newyorské burze, největší burzovní propad v dějinách a který se stal jedním ze spouštěčů Velké hospodářské krize.

Slevy po Díkůvzdání a nákupní šílenství ve Filadelfii

Kořeny jeho dalšího možného původu sahají do 50. let minulého století do Filadelfie. V tomto případě se pojem „černý pátek“ netýkal krachu na burzovním trhu, ale označoval den následující po americkém Díkůvzdání. Tehdy město každoročně zaplavily davy lidí z předměstí, kteří vyráželi nakupovat zlevněné zboží, a turisté mířící na velkolepé utkání mezi armádou a námořnictvem. Tamní policisté začali tento chaotický den označovat jako „Black Friday“. Obrovského náporu zákazníků se však rozhodli využit obchodníci, kterým situace přirozeně hrála do karet, a „černý pátek“ přetavili ve svůj prospěch. Význam Black Friday se tak postupně začal posouvat k pozitivnímu, protože symbolizoval přechod z červených čísel do černých – čili do zisku.

„Černý pátek“, jak ho známe dnes

Dnes už Black Friday neprobíhá pouze v jeden pátek. Postupně se k němu přidávají další akce jako například Cyber Monday, nebo firmy slevové akce prodlužují na celý měsíc. Pro mnohé tak Black Friday odstartovává vánoční sezonu, protože představuje ideální příležitost k nákupu dárků za příjemné ceny. Do tohoto trendu se již několikátým rokem zapojuje také technologická firma Huawei, která své produkty zlevňuje i o několik desítek procent. Pokud tedy plánujete svým nejbližším nadělit pod stromeček chytré hodinky, tablet nebo třeba sluchátka, je ten pravý čas. Prohlédněte si výběr z exkluzivní slevové nabídky od Huawei, kde najdete smartwatch pro každého – na své si přijdou aktivní turisté, fitness sportovci i ti, kteří chtějí věnovat extra péči svému zdraví. Nakupovat můžete až do konce listopadu a zbytek akčních produktů pak najdete na oficiálních stránkách Huawei.

Huawei D2

Slevy, slevy a zase slevy

S Huawei Black Friday přichází ideální moment k pořízení chytrých hodinek za akční ceny – ušetříte až 40 % z původní ceny. Proto pokud už dlouho myslíte na nové chytré hodinky, nebo je chcete letos nadělit svým blízkým pod stromeček, nastal ten správný čas.

Milovníkům fitness můžete pořídit jejich vlastního osobního trenéra na zápěstí Huawei Watch Fit 3 již od 1 999 Kč. Jestliže se rádi pouštějí i do outdoorových aktivit, sáhněte radši po novější generaci Huawei Watch Fit 4. Ta je dostupná za akční cenu 2 999 Kč a oproti svému předchůdci nabídne i výkonný barometr, který ocení každý zapálený turista. Úspornější variantou oproti objemnějším smartwatch je Huawei Band 10. Chytrý náramek pořídíte za 999 Kč. Je perfektním dárkem pro každého, kdo chce mít svůj sportovní výkon pod drobnohledem. Pokud však chcete mít své zdraví pod kontrolou na profesionální úrovni, sáhněte po Huawei Watch D2 za exkluzivní cenu 7 999 Kč. A kdo hledá kombinaci sportovních funkcí, péče o zdraví a elegantního designu, zamiluje si Huawei Watch GT 5, dostupné od akčních 4 699 Kč.

Huawei GT 5 Pro

Black Friday se během posledních zhruba 150 let proměnil z ekonomického chaosu na světový fenomén, oblíbený den plný slev. Využijte ho proto i vy a nakupte dárky pod stromeček pro vaše blízké nebo využijte akčních nabídek k pořízení toho, co jste si dlouho přáli. Odstartujte s Huawei předvánoční období a vybírejte z široké nabídky chytrých zařízení ještě dnes. Kompletní nabídku najdete na oficiálních stránkách Huawei až do 30. listopadu.

Aktuální informace ze světa Huawei Consumer Business Group naleznete denně aktualizované na:

Nejčtenější

Frekomos mění způsob, jak se efektivně v Česku opravují silnice

Komerční sdělení

Opravy silnic nemusí znamenat stovky tun odpadu, hlučné stroje a zbytečnou zátěž pro přírodu.

V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Komerční sdělení
V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Digitální dovednosti nejsou ve vrchlabské základní škole samostatným tématem, ale přirozenou součástí všech předmětů. Učitelé tu věří, že technologie mají smysl tehdy, když dětem pomáhají lépe...

Allwyn přebírá štafetu po Sazce. Český partner sportu zrychluje tempo

Komerční sdělení

Sazka vstupuje do nové etapy. Od konce ledna 2026 ponese jméno své mateřské firmy - Allwyn. Zůstává stejná radost ze hry, podpora sportu i tradice, která trvá už sedm desetiletí. S novým jménem se...

Knihy rychleji, levněji a dostupné všude. LUXOR mění knižní trh

Komerční sdělení
Nejčtenější knihy v roce 2025

Co kdyby se knihy doručovaly rychleji, byly dostupné na více než 70 místech po celé republice a čtenáři získali výrazné slevy i digitální obsah? Euromedia Group učinila zásadní kroky měnící český...

Silnější zápach plynu: GasNet kontroluje před zimou těsnost plynovodů

Komerční sdělení
Silnější zápach plynu: GasNet kontroluje před zimou těsnost plynovodů

Největší distributor plynu v České republice, společnost GasNet, zvýší od pondělí 24. listopadu do pátku 28. listopadu 2025 intenzitu zápachu dodávaného zemního plynu. Nárazová odorizace se provádí...

Palladium láká slavnostní atmosférou k nákupům vánočních dárků

Komerční sdělení
Palladium láká slavnostní atmosférou k nákupům vánočních dárků

Vánoční sezona se blíží a nákupní centrum Palladium na pražském náměstí Republiky je ideálním místem pro předvánoční nákupy i zážitky.

26. listopadu 2025

Romantické komedie, které si musíte pustit tento víkend

Komerční sdělení
Romantické komedie, které si musíte pustit tento víkend

Chcete si v pátek nebo o víkendu odpočinout a na nic nemyslet? Vybrali jsme pro vás 6 romantických komedií, které si užijete. Tyto klasiky určitě znáte, ale kdy naposled jste je viděly? Doufáme, že...

26. listopadu 2025

Braun na MČR 2025: precizní oholení i herní zážitky na jednom místě

Komerční sdělení
Braun na MČR 2025: precizní oholení i herní zážitky na jednom místě

Na letošním Mistrovství ČR v počítačových hrách, které se uskuteční tradičně v Brně, představí Braun svůj nejnovější model pánského holicího strojku: Braun Series 9 Pro+. Návštěvníci si budou moci na...

26. listopadu 2025

Pokračuje globální dialog o životě a udržitelnosti

Komerční sdělení
Pavilon Live Earth Journey na Expo 2025 v Ósace AFLO

Všeobecná světová výstava 2025 v japonské Ósace v regionu Kansai skončila závěrečným dialogem o udržitelnosti a inovacích. Během celé akce poskytovaly tematické týdny platformu pro různé skupiny...

26. listopadu 2025

FlexiFin podává předžalobní výzvu Člověku v tísni

Komerční sdělení
FlexiFin podává předžalobní výzvu Člověku v tísni

FlexiFin dlouhodobě upozorňuje na chybnou metodiku Indexu odpovědného úvěrování. Systémové nedostatky Indexu nyní identifikoval ve své analýze i ekonom Lukáš.

26. listopadu 2025

Z chaosu globálním fenoménem. Víte, kde se vzal oblíbený Black Friday?

Komerční sdělení
Huawei FIT 4 Pro

Slevy, přeplněná obchodní centra, vánoční dárky za výrazně nižší ceny. To si pravděpodobně představíte, když se řekne „Black Friday”. Příběh o vzniku oblíbeného dne slev, do kterého se zapojují...

26. listopadu 2025

Ocenění Spokojený zákazník získalo jednadvacet podnikatelů z regionu

Komerční sdělení
Ocenění získala i oční klinika Langhammer OPTIK

Na krajském úřadě byly slavnostně vyhlášeny výsledky 25. ročníku ceny Spokojený zákazník Ústeckého kraje. Národní cenu Sdružení českých spotřebitelů získalo v devíti kategoriích 21 podnikatelů....

25. listopadu 2025

Allwyn přebírá štafetu po Sazce. Český partner sportu zrychluje tempo

Komerční sdělení

Sazka vstupuje do nové etapy. Od konce ledna 2026 ponese jméno své mateřské firmy - Allwyn. Zůstává stejná radost ze hry, podpora sportu i tradice, která trvá už sedm desetiletí. S novým jménem se...

25. listopadu 2025

Knihy rychleji, levněji a dostupné všude. LUXOR mění knižní trh

Komerční sdělení
Nejčtenější knihy v roce 2025

Co kdyby se knihy doručovaly rychleji, byly dostupné na více než 70 místech po celé republice a čtenáři získali výrazné slevy i digitální obsah? Euromedia Group učinila zásadní kroky měnící český...

25. listopadu 2025

Kurz skončil, program pokračuje

Komerční sdělení
Rodinné foto tréninku 2025. Vyfoceno v PressCentru

Deset europoslanců, ať už videem, online nebo osobně. Dvanáct novinářů. A deset analytiků, manažerů či představitelů institucí. Taková je úhrnná bilance aktérů třetího ročníku Tréninkového programu...

25. listopadu 2025

Studentka ČVUT zkrotila hluk algoritmy a vyhrála soutěž IT SPY 2025

Komerční sdělení
Studentka ČVUT zkrotila hluk algoritmy a vyhrála soutěž IT SPY 2025

Hluk jako zdravotní hrozbu se rozhodla zkrotit Aneta Furmanová a její chytré řešení pomocí strojového učení jí vyneslo vítězství v soutěži IT SPY o nejlepší diplomovou práci v informatice. Finálový...

25. listopadu 2025

Flexibilita v práci není benefit, ale nutnost. Mámy to chtěj taky

Komerční sdělení

Platforma MUMDOO spouští druhý ročník kampaně Mámy to chtěj taky, která upozorňuje, že bez flexibilních možností se spousta pracujících rodičů, a především matek, neobejde. Nejde o žádný nadstandard,...

24. listopadu 2025  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.