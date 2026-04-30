Women in Tech 2026: osm projektů míří k dalšímu růstu

Osm podnikatelských projektů, které spojuje využití technologií a jasný praktický dopad, letos uspělo ve výběru programu Women in Tech. Jejich zakladatelky nyní čeká roční spolupráce zaměřená na rozvoj byznysu, práci s mentory a vzdělávání v celkové hodnotě 300 000 Kč.

Program Women in Tech organizuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace (VUPI) a dalšími partnery – např. Ondřej Dvořák spolu s COPS Solutions, EIT Urban Mobility, #HolkyzByznysu, Huawei Technologies (Czech), IREAS, Podnikavá hlava a Univerzita Palackého v Olomouci. Zaměřuje se na podporu projektů ve fázi rozvoje, které mají potenciál dalšího růstu a uplatnění na trhu. Účastnice budou mít v jeho rámci kromě mentoringu možnost propojit se s experty a investory z oblasti technologií i dalšími podnikatelkami, které jim pomohou akcelerovat další růst.

První dáma Spojených států Michelle Obama kdysi řekla, že neexistují žádné limity toho, čeho mohou ženy dosáhnout. Women in Tech tuto myšlenku každoročně potvrzuje. Ukazuje se, že úspěch žen v podnikání není výjimkou, ale pravidlem, pokud dostanou prostor, podporu a správné zázemí. Právě proto jsme se letos při pohledu na vysokou kvalitu přihlášených projektů rozhodli rozšířit výběr z pěti na osm účastnic,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

V oblasti Zdraví byla vybrána Markéta Hujerová s projektem Nanoflexion, který se věnuje vývoji nanovlákenné náplasti pro kolorektální chirurgii. V kategorii Vzdělávání uspěla Jitka Drápalíková s platformou Jídelní plán, která propojuje pacienty s diabetem s odbornou digitální edukací a mobilní aplikací. Karin Straková s projektem Resoneti, jenž se zaměřuje na řízení změn ve firmách v souvislosti s implementací umělé inteligence, uspěla v oblasti Rozvoj.

Andrea Aulická s řešením FLEMS pro řízení energetiky průmyslových areálů s cílem dosáhnout měřitelných úspor byla vybrána pro kategorii Životní prostředí. Oblast Mobilita pak zastupuje Andrea Vokálová s projektem Zelené srdce, který propojuje veřejný prostor s technologiemi a současně vytváří moderní městský ekosystém se zaměřením na člověka a přírodu.

Velký zájem o program, výrazná kvalita přihlášených projektů a silná konkurence letos vedly k tomu, že porota otevřela prostor pro další tři účastnice nad rámec původní kapacity. Mezi dodatečně vybranými projekty je Lucie Kroftová s platformou Nolimi, která propojuje osoby se zdravotním znevýhodněním s pracovním trhem, Miroslava Pivrncová s projektem BEAM X1 – adaptivní vzdělávací platformou, která pomocí dat a AI přizpůsobuje obsah individuálnímu tempu a zapojení uživatele, a Monika Šrubařová s platformou BOMSCAN, která automatizuje řízení dodavatelských řetězců a výrobkové shody díky propojení legislativních požadavků, dat a reálnému fungování výroby.

Každý ročník programu potvrzuje, že roste nejen zájem o účast, ale především kvalita projektů. Účastnice dnes přicházejí připravené, mají jasně formulovanou hodnotu produktu a rozumí svému trhu. Zároveň je vidět větší sebevědomí v tom, jak o svých projektech přemýšlejí i jak je prezentují navenek, což je pro další růst klíčové,“ říká Linda Štucbartová, ambasadorka a ředitelka projektu Women in Tech, mentorka a expertka na leadership a zakladatelka projektu Sebeobrana pro všechny.

Na Women in Tech je zajímavé sledovat, jak účastnice získávají zkušenosti v zázemí ženské podnikatelské komunity, která jim dodává odvahu a sílu zvládat růst svých projektů a vyrovnávat se s úspěchy i neúspěchy. Díky tomu se z původních nápadů a záměrů postupně stávají projekty, které dostávají byznysově i technologicky potřebnou přidanou hodnotu, aby byly životaschopné. V průběhu programu je dobře vidět, jak se vyvíjejí, zpřesňují a vytvářejí si své místo na trhu. Právě v téhle fázi podle nás dává podpora a investice do znalostí, rozvoje a nastartování největší smysl,“ říká Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace společnosti Huawei.

Více informací o programu a jeho účastnicích najdete na Odkaz.

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Malebné městečko Rožmberk nad Vltavou se rozkládá na obou březích Vltavy lemovaných romantickou krajinou skalních výchozů a hlubokých lesů. Celkový obraz dokresluje Rožmberský hrad, Horní zámek a věž...

