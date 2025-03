Women in Tech 2025: Přihlášky do čtvrtého ročníku jsou otevřeny

Pět vybraných účastnic získá individuální podporu v hodnotě 300 000 Kč, mentoring na míru, vzdělávací kurzy i možnost prezentace svých projektů investorům. Program se zaměřuje na inovativní startupy v oblastech zdraví, vzdělávání, rozvoje, životního prostředí a mobility. Podnikatelky mohou zasílat své přihlášky do 4. dubna 2025.

Women in Tech pomáhá ženám uspět v podnikání s technologickým a inovativním přesahem a propojuje je s odborníky, investory i úspěšnými absolventkami předchozích ročníků. Program je určen podnikatelkám ve fázi tvorby podnikatelského plánu až po rozvíjející se firmy, které hledají odborné vedení, strategické kontakty a možnost škálování svého byznysu. Těší se podpoře řady prestižních partnerů, mezi které patří EIT Urban Mobility, #HolkyzByznysu, Huawei Technologies (Czech) s.r.o., IREAS, Podnikavá hlava a Univerzita Palackého v Olomouci. Hodnocení samotných projektů pak bude vycházet z atributů originality, inovativnosti, potenciálu růstu či souladu s jedním z pěti pilířů Women in Tech: zdraví, vzdělávání, rozvoj, životní prostředí nebo mobilita.

„Hospodářská komora dlouhodobě podporuje inovativní podnikání a Women in Tech je skvělým příkladem toho, jak můžeme pomoci ženám uspět v technologickém světě. Každý ročník přináší inspirativní podnikatelské příběhy, které ukazují, jak důležitá je podpora žen v tomto odvětví,“ říká Jana Havrdová, viceprezidentka Hospodářské komory ČR.

Každá z pěti vybraných podnikatelek získá celoroční mentoring přizpůsobený na míru. Součástí programu je také vstup do platformy Mastermind, kde mohou účastnice navázat cenné vztahy s úspěšnými podnikatelkami, sdílet zkušenosti a získávat zpětnou vazbu na své projekty. Vzdělávací kurzy zaměřené na podnikatelské a prezentační dovednosti jim umožní sebevědomě vystupovat před investory i veřejností. Klíčovým formátem jsou také inspirativní snídaně (Inspirational Breakfast) – exkluzivní setkání s investory, experty a lídry v oboru, která pomáhají účastnicím připravit se na další růst a expanzi jejich podnikání.

Ambasadorkou a koordinátorkou Women in Tech je zkušená mentorka, expertka na leadership a zakladatelka projektu Sebeobrana pro všechny Linda Štucbartová, která se zaměřuje na rozvoj potenciálu jednotlivých účastnic. „Mám radost, že na již 4. ročníku Women in Tech budeme spolupracovat s dalšími prestižními partnery, jakými jsou EIT Urban Mobility, #HolkyzByznysu, IREAS či Podnikavá hlava a Univerzita Palackého v Olomouci. Díky těmto propojením posilujeme jak celorepublikový dosah programu, tak příležitost posouvat projekty v mezinárodním měřítku,“ hodnotí Linda Štucbartová.

Patronkou účastnic a absolventek je Jaroslava Šnejdarová, zakladatelka značky WO-MUM a vítězka druhého ročníku. „Program Women in Tech mi dal nejen nástroje a znalosti, ale i sílu a sebejistotu pro rozvoj značky WO-MUM. Jsem nadšená, že mohu zůstat jeho součástí i nadále a předávat své zkušenosti a energii dalším talentovaným ženám, a pomáhat jim tak otevřít nové dveře vedoucí k úspěchu,“ hodnotí Jaroslava Šnejdarová.

Přihlášky do programu Women in Tech jsou otevřeny do 4. dubna 2025. Přihlašovací formulář je dostupný na https://vupi.cz/women-in-tech-2025/ a přihlášky jsou otevřeny všem zakladatelkám, spoluzakladatelkám či manažerkám startupů, jejichž produkty či řešení využívají technologie.