WEDOS: český lídr hostingu rozvíjí globální síť kyberochrany

Původně česká společnost WEDOS, největší poskytovatel hostingu v ČR, prošla v nedávné době několika zásadními změnami. Přesunula své sídlo do Lucemburska a rozštěpila se na dvě divize – VEDOS Hosting, který nadále utvrzuje svoji pozici jedničky na trhu s doménami a webhostingem, a WEDOS, který dnes úspěšně expanduje do světa.
Už v začátcích se jí podařilo získat několik zásadních zákazníků v podobě institucí Evropské unie, ministerstev či telekomunikačních providerů. Přesun do Lucemburska tak skvěle zafungoval jako odrazový můstek pro západoevropské trhy.
Za zásadní změnou ve směřování firmy stála potřeba ochránit své vlastní servery před kybernetickými útoky typu DDoS, kdy se útočníci snaží přetížit konektivitu anebo vyčerpat výkon pomocí své vlastní sítě napadených útočících počítačů. Na trhu tehdy neexistovalo žádné rozumné řešení pro rozsáhlé útoky schopné přetížit infrastrukturu celých datacenter, jako má WEDOS.
Někdy v roce 2022 se majitel WEDOSu Josef Grill rozhodl, že kyberbezpečnostní řešení, která do té doby WEDOS interně vyvíjel, je kvůli extrémním DDoS útokům nutné zapojit do plného provozu a dále je škálovat. Cílem bylo, aby v následujících letech bylo reálné překonat stále narůstající kapacitu arzenálu útočníků.
Tehdy rekordní DDoS útoky, které neměly v dějinách České republiky obdoby, byly úspěšně odraženy a tím se potvrdila smysluplnost a síla celého konceptu. Po opakovaném ověření funkčnosti na vlastní infrastruktuře proti DDoS útokům různých skupin, dalším testování a vylepšování se WEDOS rozhodl nabídnout tuto platformu zákazníkům primárně v evropském regionu, protože jako jediný dokázal nabídnout krom vysokých kapacit také plný soulad s novou směrnicí NIS2.
Celá myšlenka stojí na několika tisících zahraničních serverech ve více než stovce lokalit, které jsou strategicky rozmístěny po celém světě. Tyto velice výkonné servery v reálném čase filtrují škodlivý provoz, tedy nejen pokusy o zahlcení a shození stránky (DDoS), ale také různé formy kybernetických útoků a hledání bezpečnostních zranitelností.
Legitimní uživatelé se tak dostanou na své oblíbené stránky a útočníci mají cestu zavřenou, často hned na nejbližším serveru v lokalitě, odkud útok přichází. Například český web, na který je útočeno z regionu jihovýchodní Asie, je chráněn lokálními servery v Singapuru a Malajsii. Výsledkem nejsou jen odfiltrované útoky, ale také významný pokles „zbytečného“ provozu, který často bývá skrytý a zbytečně vytěžuje serverový výkon.
Aktuálním evropským trendem je budování nezávislosti na zahraničních dodavatelích a evropské instituce hledají alternativy na „domácím“ trhu. Průkopníkem v tomto trendu je evropská kyberbezpečnostní agentura ENISA, která sama ochrannou infrastrukturu od WEDOSu využívá.
Resilience není jen o odolnosti služeb vůči narušení či útoku, ale také vůči rizikům spojeným s dodavatelským řetězcem. V kybernetické bezpečnosti je to vidět více než v jiných oborech, a tak WEDOS roste a etabluje se v tomto sektoru, protože je schopen zaručit dostupnost služeb a zpracování veškerých dat na evropském kontinentu.
Z hlediska technického řešení je navíc na evropském trhu unikátní, a to jak díky masivní investici do serverové infrastruktury, tak díky znalostem lokálních hrozeb a schopnosti je odrazit. Vývoj řešení stále probíhá v datacentrech v České republice, přímo pod vedením Josefa Grilla, který naplňuje svoji vizi globální ochrany pro Evropu prostřednictvím neustálých inovací.
Aktuálně WEDOS přechází na novou infrastrukturu, která umožní rychleji reagovat na atypické hrozby kdekoli na světě a umožní značnou decentralizaci řízení jednotlivých lokalit. Zároveň je vše připravováno na odražení hypervolumetrických DDoS útoků, které jsou jistým trendem budoucnosti.
Tyto vysoce nebezpečné útoky dokážou do jednoho cíle koncentrovat provoz, který překročí kapacitu celého českého internetu. Něco takového bez decentralizovaného řešení, jaké nabízí právě WEDOS, nelze zvládnout. Byznys se buduje z Česka a primárně z Lucemburska, kde má WEDOS od letošního roku své sídlo a první velké zákazníky.
V Česku je službou chráněno více než 20 000 webů. Krátkodobý plán je dosažení 40 milionů EUR ročních tržeb a postupná expanze na další kontinenty se silnými partnery v daných regionech. WEDOS se tak zařazuje po bok globálně úspěšných českých firem v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako jsou například Avast (Gen), Flowmon, Safetica, Whalebone, ThreatMark nebo nově AISLE.
Jak na domény a proč vybrat .cz
O úspěšnosti webové stránky rozhoduje už výběr doménového jména. Provozování webu na vlastní doméně přináší jistotu, že ho zákazníci najdou vždy na stejné adrese, a to třeba i po změně poskytovatele hostingu. To samé platí pro e-mailové adresy. Dokonce i freemailové služby dnes umožňují propojení schránky s vlastní doménou.
Nejrozšířenější doménou v České republice je národní doména s koncovkou .cz. Takovým doménám dávají přednost jak čeští uživatelé při vyhledávání informací na internetu, tak i vyhledávače při zobrazování odpovědí na hledaný dotaz. Proto bývá doména .cz nejlepší volbou. Pokud si zájemce o doménu neví s jejím výběrem rady, může se obrátit přímo na registrátora domén nebo využít doporučení a tipy na jeho webových stránkách.
Kdo už doménu s koncovkou .cz má, měl by si na Odkaz pravidelně jednou za rok ověřovat správnost svých kontaktních údajů evidovaných v doménovém registru. Držitelé více domén pak ocení bezplatnou službu Doménový prohlížeč umožňující správu všech .cz domén přehledně na jednom místě.
Správcem domény .cz je sdružení CZ.NIC, které se věnuje také osvětě v oblasti doménových jmen, internetové bezpečnosti a podpoře nových technologií a projektů užitečných pro internetovou infrastrukturu v České republice i ve světě.