Vzdálené monitorování staveb? V Göteborgu s kamerami Insta360

Společnost Skanska, pátá největší stavební společnost na světě, při svých realizacích využívá kamery s 360° záznamem Insta360 společně s aplikací Reconstruct® a mobilní aplikací Reconstruct® Capture. Jinak tomu není ani v případě právě probíhající stavby komerční budovy Citygate za 200 milionů dolarů. V zákulisí staveniště ve švédském Göteborgu je právě tato technologie vzdáleného monitorování staveb již v ostrém provozu. Dokončení budovy Citygate se plánuje do konce roku 2021 a půjde o dosud nejvyšší kancelářskou budovu, která byla postavena na území severských států. Budova bude mít certifikaci WELL (certifikace zdravého vnitřního prostředí), stejně jako LEED certifikaci (Leadership in Energy & Environmental Design). Aby mohla být budova takto certifikována, musí splňovat několik požadavků týkajících se kvality ovzduší, osvětlení a dalších podmínek. Díky aplikaci Reconstruct® a kamerám Insta360 mohou nyní všechny zúčastněné strany projektu vzdáleně kontrolovat průběh výstavby, a zajistit tak plnění předepsaných standardů.

Proč je vzdálené monitorování staveb tak důležité?

Hlavní výhodou monitoringu je, že klíčové osoby projektu mohou dělat rozhodnutí vzdáleně při práci z domu nebo kanceláře. Tím mimo jiné vznikají také značné úspory nákladů spojených s cestováním.

Aplikace Reconstruct® dokáže znázornit všechna měření a také naznačit, co se na určitém místě nachází nebo co by se na tomto místě nacházet mělo. Prostřednictvím vzdáleného monitorování jsou projektové týmy schopné zlepšit komunikaci, sledovat stav oproti plánu, kontrolovat kvalitu a udržovat správný chod projektu v mezích stanoveného rozpočtu.

Aby bylo vůbec možné monitorovat projekt tímto způsobem, je třeba, aby projektové týmy pravidelně zaznamenávaly aktuální stavy svých stanovišť pomocí 360° kamer. Poté se generují 2D a 3D reálné modely a porovnávají se s původním návrhem.

Jak Skanska využívá vzdálené monitorování během stavby nejvyšší kancelářské budovy severských států?

Budova Citygate bude mít 36 podlaží, což se rovná 144 výškovým metrům. K pronájmu budou prostory o celkové rozloze zhruba 42000 m2.

Citygate ve Švédském Göteborgu, budoucí nejvyšší kancelářská budova severského regionu, zhotovitelem je společnost Skanska. Právě Skanska používá pro vzdálené monitorování stavby kombinaci webové aplikace Reconstruct® a kamer s 360° záznamem Insta360.

Při pořizování fotografií a videa Skanska využívá kamery Insta360 ONE X nebo ONE R společně s aplikací Reconstruct®. Pracovníci tak jednoduše mohou procházet stavbou a pořizovat videozáznam uvnitř nebo vně objektu.



Aplikace pak převede pořízené 360° záběry do 2D půdorysného zobrazení nebo do reálných obrazových 3D modelů. Dokáže také porovnávat pořízené záběry a půdorysy oproti původním 2D a 3D návrhům. Tím pádem umožňuje zaměstnancům pracujícím vzdáleně pružně reagovat a připomínkovat průběh stavby.

Reconstruct® také sleduje trajektorii pohybu kamery Insta360 proti půdorysu, když procházíte stavbou s kamerou. Tak lze zvýšit přesnost a úplnost vizuální dokumentace. V případě potřeby mohou pracovníci také ručně aplikovat 360° obrazy do 2D půdorysů a okamžitě je sdílet se všemi zúčastněnými stranami projektu.

Stav probíhajících prací na projektu Citygate, 20. listopadu 2020. Reconstruct® integruje obrázky a videa z Insta360 a vytváří měřitelný model z ptačí perspektivy.

Co Skanska získává právě kombinací Reconstruct® a Insta360?



Prostřednictvím spojení aplikace Reconstruct® a Insta360 může zhotovitel kontrolovat průběh a předejít případným komplikacím. Porovnáním současného stavu proti původním návrhům lze snadno aktualizovat plány a činit tak lepší rozhodnutí.

Právě touto kombinací softwaru a hardwaru mohou pracovníci zajistit kvalitu, se kterou bude stavba realizována. Mohou porovnávat, aktualizovat, kontrolovat a podchytit případné problémy dříve, než nastanou.

Porovnání aktuálního stavu proti původnímu návrhu. Uživatel má možnost vybrat dva libovolné body a změřit tak například vzdálenost, objem a úhly ze snímků Insta360 a porovnat je s původním návrhovým modelem.

Manažer digitálních inovací společnosti Skanska Henrik Ljungberg mluví o tom, jaké výhody plynou ze spojení aplikace Reconstruct® a 360° kamer Insta360.



„Při používání aplikace Reconstruct® Capture objevujete skutečný potenciál strukturovaného pracovního procesu pomocí fotodokumentace a 360° videa. Během výstavby tak jste schopni sbírat data, která mohou sloužit jako přidaná hodnota výstupu a zároveň přispívají ke zvýšení efektivity v mnoha různých oblastech výstavby. Samozřejmě nesmíme zapomenout na bezpečnost, kontrolu kvality a dodržování termínů, zejména při komunikaci se všemi zúčastněnými stranami. Téměř každý den nacházíme nové situace a příležitosti, ve kterých můžeme pomocí aplikace Reconstruct® Capture organizovaně využít pořízené fotografie a záznamy z kamer Insta360. Je opravdu úžasné, že tak snadno aplikovatelné řešení může poskytnout tolik důležitých a potřebných dat hned pro celou řadu oblastí,“ řekl Ljungberg.

„Téměř každý den nacházíme nové situace a příležitosti, ve kterých můžeme pomocí aplikace Reconstruct® Capture organizovaně využít pořízené fotografie a záznamy z kamer Insta360.“

HENRIK LJUNGBERG, DIGITAL INNOVATION MANAGER, SKANSKA

Využití 360° záznamu kamer Insta360 společně s mobilní aplikací Reconstruct® Capture

Začít využívat všech výhod můžete ve třech jednoduchých krocích:

Stažení aplikace Reconstruct® Capture Spárování aplikace s kamerou Insta360 Pořízení 360° záznamu vnitřních i venkovních prostor

Terénní pracovník při používání mobilní aplikace Reconstruct® Capture v projektu Citygate. Kameru Insta360 ONE X má pracovník připevněnou na bezpečnostní přilbě. Mobilní aplikace Capture zaznamenává polohu pracovníka dle půdorysu, v reálném čase. Videa zachycená pomocí připojené kamery Insta360 jsou transformována do měřitelného 3D zobrazení. Z 360° videa je zároveň také vytvářen 2D model, který slouží pro navigaci uživatele.

Potřebujete extra aplikaci Capture k tomu, abyste mohli používat aplikaci Reconstruct® a Insta360?



Odpověď zní ne. Veškeré výhody můžete využívat i bez mobilní aplikace Capture. Stačí jen, když jeden ze členů týmu vytvoří obrazový záznam pomocí kamery a mobilní aplikace Insta360. Pořízená stopáž se pak dá snadno uploadovat do webové aplikace Reconstruct®. Ta pak automaticky zhotoví 2D a 3D modely vnitřních a vnějších prostor.

Další možností je nahrát soubory Insta360 v původním formátu do Správce dat webové aplikace Reconstruct®. Jedná se o cloudovou platformu, která data zpracuje a převede do 3D měřitelného obrazového modelu.