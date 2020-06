Vyberte si z více než 5 500 titulů v červnu – v měsíci audioknih

Pokud ještě nemáte na Audiotéce vytvořen účet, zaregistrujte se a pak už jen poslouchejte. Audioknihy mají tu výhodu, že se dají pouštět při řízení auta, ale i při sportu. Dokážete skloubit dvě činnosti a využít vás čas na maximum. Máte možnost učit se cizí jazyk, a přitom kráčet ulicí. Dokážou vás namotivovat na vyšší sportovní výkon, ale i vytrhnout z běžného života a během pár sekund přenést do světa galaktických bojů kosmické pěchoty.

Tituly pro tento týden (15.6 - 21.6.2020)

Zažijte všechny tváře emocí. Každý týden v červnu najdete na Audiotéce novou emoční bombu v podobě titulů napříč všemi žánry. Tyto audioknihy lze stáhnout do mobilu ve formátu MP3 a poslouchat i offline. Přinášíme vám pár tipů pro aktuální týden.

Ready Player One

Tento sci-fi thriller vás zavede do nedaleké budoucnosti, konkrétně do roku 2045, kdy se svět ocitá v hluboké krizi. Zachránit vás však může, alespoň zdánlivě, OASIS, bezplatná online hra dostupná pro každého. Právě díky ní můžete vést perfektní virtuální život, pokud chcete, tak i na kilometry vzdálený od toho skutečného. Najdete si dokonalou práci, zamilujete se, budete cestovat... a k tomu všemu můžete objevit poklad společně s miliardovým dědictvím. Komu se to nakonec podaří? Tento titul se stal kultovním bestsellerem New York Times, vyšel ve více než 30 zemích a dočkal se i filmového ztvárnění v režii Stevena Spielberga.

Pád domu Usher, Berenice

Při této audioknize vám bude zajisté běhat mráz po zádech. Nezadržitelný rozpad člověka, chorobná posedlost, proměna osobnosti a její začínající šílenství. Tajemná chemická síla, která to vše spojuje i rozkládá. Atmosféra domu, z níž mrazí. Drastická, ba až hororová podoba všeho kolem. Edgar Allan Poe je považován za autora velmi moderního a inspirujícího. Tento titul se pokládá za jednu z jeho nejmrazivějších povídek, která navzdory své době uchvacuje dodnes.

Hovory H

Legendární Hovory H Miroslava Horníčka. Miroslav byl člověk velmi všestranný, byl skvělým hercem, a dokonce hereckým partnerem Jana Wericha, který v té době patřil k nejvýznamnějším a nejznámějším filmovým legendám. Napsal několik knih i divadelních her, měl úžasný dar improvizace a moudrosti. A když se tyto kladné rysy spojí v rozhovorech s takovými osobnostmi, jakými jsou Jiří Slovák, Milan Lasica, Július Satinský a mnozí další, o pohlazení na duši a o velmi inteligentní humor je zajisté postaráno.