Vizualizace neviditelného

Cenu Wernera von Siemense za první místo v kategorii Nejlepší diplomová práce získala Mgr. Dominika Bezdeková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně za diplomovou práci s názvem MALDI(-2) MS zobrazování isomerů lipidů lišících se polohou dvojné vazby v biologických vzorcích tkání.

Dominice Bezdekové se podařilo zdokonalit metodu ozonizace – určování polohy dvojných vazeb lipidů pomocí reakce s ozónem v kombinaci s hmotnostní spektrometrií | foto: Siemens/

Diplomová práce Dominiky Bezdekové se zaměřuje na výzkum lipidů, mezi něž patří také tuky vyskytující se v biologických tkáních. Lipidů existuje mnoho různých druhů, a i zdánlivě nepatrná změna v jejich struktuře může zásadním způsobem ovlivnit, jak se budou v živém organismu chovat. Dominice Bezdekové se podařilo zdokonalit metodu ozonizace – určování polohy dvojných vazeb lipidů pomocí reakce s ozónem v kombinaci s hmotnostní spektrometrií. Výsledky práce mohou přispět k lepšímu pochopení biologických funkcí lipidů v organismu a při vzniku nemocí.

Barevné lipidové mapy – víc než tisíc slov

Oceněná práce Dominiky Bezdekové plynule navazuje na její bakalářskou práci, ve které již popsala novou metodu rozlišování nenápadných rozdílů ve struktuře molekul lipidů, založenou na reakci s ozónem. V rámci magisterské práce autorka tuto metodu ještě zdokonalila a přímo aplikovala na biologické vzorky myších mláďat a lidských nádorů. Kromě samotného rozlišení a identifikace se práce zabývá také zobrazováním technikami MALDI-1 MSI a MALDI-2 MSI, tzn. speciální hmotnostní spektroskopií, která v době realizace práce ještě ani nebyla v České republice dostupná. Práce proto vznikala částečně také v Německu.

Fascinující skládačka světa

„Ráda bych řekla, že mě chemie fascinovala odjakživa, ale tak to nebylo. Jistý čas jsem se věnovala geografii a jazykům a chemie byla spíš v pozadí. Miska vah se výrazně přiklonila k chemii na střední škole, a to především díky pozitivnímu vlivu a zájmu ze strany mé profesorky. Na chemii mě fascinuje, že věci, které vnímáme jako jeden celek, například lidské tělo, se dají rozebrat až na úroveň molekul, např. lipidů, a jejich pomocí pak logicky vysvětlit,“ vysvětluje Dominika Bezdeková.

Léčba doručená na přesnou adresu zhoubného nádoru

Cenu Wernera von Siemense za první místo v kategorii Nejlepší disertační práce získala Mgr. Adéla Šimková, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze za disertační práci s názvem Návrh, syntéza a charakterizace nových inhibitorů fibroblastového aktivačního proteinu pro cílení nádorové tkáně.

Klasická léčba nádorů, které jsou výsledkem rakovinného bujení, ať již ve formě chemoterapie, anebo radioterapie, bohužel vždy zasahuje nejen nádorové, ale i zdravé buňky. To má za následek řadu nežádoucích účinků. Najít rozdíly mezi rakovinnými a zdravými buňkami, a tyto rozdíly pak využít k přesnému zacílení léčby, proto patří k nejdůležitějším vědeckým úkolům, na kterých se intenzivně pracuje po celém světě. Adéla Šimková během doktorského studia vyvinula novou látku, která umožňuje přesnou lokalizaci nádoru pro budoucí adresné doručení léčiva selektivně do nádorové tkáně. V současné době působí na postdoktorandské stáži v německém Heidelbergu, kam se přesunula i s rodinou. Kromě vědecké práce a péče o rodinu vyplňuje její čas především vedení neziskového projektu Zeptej se vědce.

Protein, který zviditelní nádor

Fibroblastový aktivační protein (FAP) se hojně vyskytuje na povrchu nádorových fibroblastů – „pomocníků“ nádorového bujení –, zatímco ve zdravých tkáních je ho (až na výjimky) zanedbatelně málo. Díky přítomnosti ve většině pevných nádorů se jeví jako nadějný univerzální marker pro léčebné a diagnostické cílení nádorové tkáně. Adéla Šimková se během svého doktorského studia zabývala přípravou chemických látek, které FAP nejen blokují, ale současně se na něj co nejlépe vážou. Dokonce se jí podařilo vyvinout nejsilnější inhibitor proteinu FAP na světě. S kolegy rovněž navrhli metodu hledání dalších inhibitorů FAP a způsob detekce proteinu FAP v krvi, což může mít význam v diagnostice nádorů.

Cenu Wernera von Siemense pořádá již 28 let český Siemens v partnerství s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 56 odborníků a zástupců akademické obce. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

