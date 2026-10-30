Venkovní stínění pomáhá v létě i v zimě. Co byste o něm měli vědět?

Chládek v létě, teplo v zimě
Při pořizování venkovních rolet a žaluzií se většina lidí soustředí především na letní měsíce a ochranu před ostrým sluncem. Málokdo ale ví, že stínění hraje stejně zásadní roli i ve zbytku roku.
V létě je samozřejmě nejlepší zastínit okna dříve, než se místnosti rozpálí. U oken orientovaných na jih a západ proto pomáhá automatické zatažení žaluzií nebo rolet při intenzivním slunečním svitu. Byt se tak méně přehřívá, i když jste přes den v práci nebo na dovolené, a po návratu nemusíte bojovat s horkem. Vhodně navržené venkovní stínění může podle konkrétních podmínek snížit vnitřní teplotu o 4 až 7 °C a omezit potřebu klimatizace.
V zimě je situace opačná. Přes den se vyplatí pustit slunce dovnitř a využít jeho přirozené teplo. Večer se žaluzie nebo rolety automaticky zatáhnou a pomohou omezit tepelné ztráty přes okna. V závislosti na konkrétní budově a podmínkách může vhodně navržené stínění přispět ke snížení tepelných ztrát a nákladů na vytápění o 10 až 30 %.
Méně starostí, příjemnější teplota
Většinou žaluzie ráno vytáhneme a zatáhneme je až večer, v zimě na ně pak často zapomínáme úplně a zůstávají stažené po celý den. Přicházíme tak o přirozené světlo i teplo ze slunce. Díky automatizaci se o stínění nemusíte každý den starat. Nemusíte před odchodem do práce kontrolovat předpověď počasí ani během dne řešit, kdy je potřeba žaluzie zatáhnout. Žaluzie a rolety se automaticky přizpůsobují intenzitě slunečního záření nebo fungují podle předem nastavených scénářů. To oceníte zejména v proměnlivém počasí, kdy se podmínky během dne mění a ruční ovládání by vyžadovalo neustálou pozornost.
Praktickým řešením je systém chytré domácnosti od společnosti Somfy, který umožňuje ovládat kompatibilní zařízení z jednoho místa a vytvářet vlastní scénáře. Stínění si tak můžete přizpůsobit svému dennímu režimu a nastavit jeho ovládání podle potřeb domácnosti, aniž byste museli každou žaluzii nebo roletu ovládat zvlášť.
Jde to i bez velké rekonstrukce
Chytrá automatizace nemusí znamenat sekání do zdí ani nové kabelové rozvody. Záleží na stávajícím stínění a zvoleném řešení. Jednou z možností je například solární pohon od Somfy, který využívá solární panel a baterii, takže nepotřebuje klasické napájení z elektrické sítě. Může tak usnadnit dodatečnou instalaci tam, kde by přivedení kabeláže bylo komplikované.
Řešení Somfy umožňují propojit kompatibilní prvky do jednoho uceleného systému a přizpůsobit jejich fungování potřebám konkrétní domácnosti. Venkovní stínění s automatickým ovládáním tak pomáhá omezit přehřívání v létě, lépe využívat sluneční energii v zimě a snížit náklady na chlazení i vytápění. Nemusíte přitom každý den sledovat počasí ani přemýšlet, kdy stínění upravit. Stačí si vytvořit vlastní scénáře a nechat systém, aby samostatně reagoval na změny počasí i váš přirozený denní rytmus. Do každého počasí. Jedna chytrá odpověď. Právě tak může vypadat chytré stínění, které slouží vašemu domovu, a ne naopak.