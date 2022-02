V Česku vznikl největší VR a sci-fi park ve střední Evropě

Fantastický svět Kvantaria boří hranice mezi virtuální realitou a skutečností a vy se díky tomu stanete integrální součástí této galaxie zábavy.

Instalace Kvantaria probíhala po dobu tří let od roku 2019 za obtížné pandemické situace, kterou komplikovala absence zahraničních specialistů. Do týmu byli přizváni přední zahraniční vývojáři, grafičtí designéři a audiovizuální umělci, kteří posbírali cenné zkušenosti s instalací multimediálních a laserových show v hlavních světových metropolích zábavního průmyslu. Kvantario se rozprostírá na astronomické ploše přesahující 9 999 m2, celkem na pěti tematických podlažích. Instalováno bylo více než 100 000 bm kabeláže, 1000 řídicích systémů a jednotek, stovky počítačových stanic, led obrazovek, laserů či efektových světel. Celková investice do projektu se vyšplhala na 650 milionů korun, z toho činí technologická část 200 milionů korun. Na každém kroku je znát nadšení pro nové technologie, hravost i know-how. Tvůrci projektu nám prostě ukázali, kam směřuje budoucnost interaktivního a zábavního průmyslu.

O náležité entrée do expozice se postará již vstupní podlaží. Vzdává hold světlu, které je zdrojem života na zemi, hnacím motorem pokroku i malířem vesmírných souhvězdí. V důlním vozíku se vydáte prozkoumat podzemí, až k hvězdné obloze vás vynese vesmírný modul. O adrenalin se postará jízda na závodním motocyklu, zábavu vám dopřeje laserového kino a krásný relax pozorování podmořského světa.

Připravovanou součástí projektu je naučná část o světle, které doprovází lidstvo od svého počátku a bez kterého by neexistoval život, příroda ani většina přístrojů a technologií i základního potravinového řetězce. Tvůrci projektu by rádi v nejbližší době expozici rozšířili o původní přístroje a vynálezy, jako jsou světelné zdroje, optické přístroje, alternativní zdroje energií, ukázky světových objevů apod. Již nyní se podařilo soustředit z celého světa jedinečnou sbírku exponátů, která prochází renovací.

Atmosféru Kvantaria dokreslují reálné kulisy i exponáty, rozhodně tak nečekejte žádné strohé prostory virtuálních heren. Kvantario prostě útočí na všechny smysly. A tak, když ve druhém patře nasedáte do horkovzdušného balónu, abyste se proletěli nad africkou divočinou, váš zážitek umocní simulace pohybu a skvělá 3D VR projekce. Dokonalou virtuální jízdu si pro vás tvůrci projektu nachystali i v dalších podlažích. S těmi nejlepšími VR brýlemi na trhu se vydáte na prohlídku světoznámých muzeí či metropolí, nahlédnete do robotické budoucnosti anebo do světa konstruktérů supermoderních automobilů, lodí či letadel.

Přímo galaktické dobrodružství čeká na návštěvníky ve dvou nejvyšších patrech sci-fi parku: cestování v čase od dob dinosaurů až po vesmírné výpravy, putování časoprostorem, kde hranice boří světlo a vzdálenost je pouhým pojmem. Laserový generátor, vesmírný labyrint, avataři, super kontinent Pangea – to je jen zlomek lákadel, které vás tam čekají. A zapomeňte na to, že zůstanete jenom pasivními pozorovateli, čekají na vás adrenalinové úkoly!

Kvantario prostě působí doslova magneticky a do hry vtáhne každého. Vstup je určen pro děti od tří let, přičemž o zábavu těch nejmenších návštěvníků se postará i řada interaktivních atrakcí zábavního parku. Děti si mohou vyzkoušet, jaké je to malovat světlem. V hudebním studiu si zabouchají do barevných kostek v rytmu světových hitů nebo zahrají na piano ovládané chůzí. Rozhýbou se v amazonské džungli Bamboo na lanových prolézačkách, lezeckých stěnách a na dalších herních prvcích.

Pro návštěvu zábavního parku si určitě vyčleňte celý den a žádný strach, bude o vás postaráno i po stránce gastronomické. Součástí Kvantaria jsou kavárny, snack bary, samoobslužná restaurace, pizzerie nebo burgrárna. A pokud si budete potřebovat dát time-out mezi galaktickými misemi, můžete tak učinit na čerstvém vzduchu v prostorách příjemného atria s vodní plochou a posezením. Kvantarium se prvním návštěvníkům otevře 2. 4., ale chce to včas zarezervovat si lístky. Otevřeno bude vždy pouze o víkendu a pro maximální pohodlí návštěvníků je denní kapacita omezena počtem vstupenek uvolněných k prodeji. Zakoupit lze rovněž dárkové vstupenky bez pevného data a volbu konkrétního termínu tak můžete odložit až na později. Neváhejte!

www.kvantario.cz