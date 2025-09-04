Užiteční spojenci lakýrníků. Česká firma mění pohled na robotizaci

Komerční sdělení
Obavy, že roboty berou lidem práci, jsou stále silné, hlavně v menších provozech. Brněnská firma ale mění pravidla hry. Ovládat roboty je díky jejich technologiím stejně snadné jako hrát videohru. Z hrozby se tak stává parťák, který nejen přináší vyšší produktivitu, ale mění práci v příležitost.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Lakýrníci ve firmě TATSUNO EUROPE a.s. vyměnili lakovací pistoli za robotického pomocníka, díky němuž zvýšili kapacitu i efektivitu výroby. | foto: SURFIN Technology s.r.o.

Místo složitých strojů, které lidé často vnímají jako hrozbu, mohou být roboty praktickým pomocníkem. Klíčové je, že jejich ovládání se výrazně zjednodušilo – z nástroje vyhrazeného jen specialistům se stal prostředek, který si může osvojit i běžný pracovník. Brněnská firma SURFIN Technology (1) ukazuje, že naučit se pracovat s robotem může být stejně přirozené jako ovládat postavu ve videohře – a díky tomu se z obav stává příležitost.

Donedávna platilo, že si automatizaci mohly dovolit jen velké firmy. Investice i složité programování udržovaly roboty mimo dosah středních a menších podniků. Velké provozy, zejména v automobilovém průmyslu, nasazovaly roboty na opakující se náročné a složité úkony, kde několikanásobně předčily lidskou práci. Tyto firmy proto často začaly vnímat roboty jako náhradu, nikoli jako podporu. Dnes je však situace jiná. Typová řešení otevírají cestu k robotizaci i menším firmám.

Cílem robotizace v těchto firmách není pracovníky nahrazovat, ale dát jim pomocníka, se kterým zvládnou současní zaměstnanci nalakovat více produktů v lepší a opakovatelné kvalitě. Tím se firma s robotizací stává více konkurenceschopnou a těží z toho celý tým.

Robotizace lakovacích procesů v brněnském závodě Hitachi Energy Czech Republic s.r.o. ulehčila fyzickou námahu lakýrníků a zrychlila lakování dlouhých a složitých dílců.

Tento přístup stojí i za vývojem aplikace ESCO Paint App (2). Inovace z dílny SURFIN Technology umožňuje nastavit trajektorii robota bez složitého školení či předešlé znalosti programování. Stačí jednoduchý pohyb ruky, podobně jako ve videohře. Díky tomu se z dříve složité technologie stává nástroj, který si osvojí i běžný lakýrník. Tímto spojením robota a lakýrníka vzniká souhra neocenitelných znalostí pracovníka a neúnavné přesnosti robota. Pracovník se tak může věnovat zajímavým a důležitým činnostem, robot přebírá rutinu.

Plná integrace aplikace ESCO Paint App do kontroleru robota ABB GoFa umožňuje intuitivní tvorbu lakovací trajektorie bez nutnosti programování či složitého školení.

Tuto zkušenost potvrzují v podniku TATSUNO EUROPE a.s. Firma už delší dobu využívala nanášecí techniku od SURFIN Technology a na základě této spolupráce se rozhodla zainvestovat do robotické lakovací buňky (3). Přestože sáhla po robotizaci, nezvolila cestu snižování počtu pracovníků. Všichni lakýrníci zůstali na svých místech. Kolaborativní robot ABB GoFa s aplikací ESCO Paint App přinesl jen jedinou změnu – lakýrníci vyměnili lakovací pistoli za ovládání robota. Výsledkem byla vyšší kvalita, produktivita i opakovatelnost procesů a zároveň nižší pracovní zátěž lakýrníků. Robot zde nenahradil člověka, stal se součástí týmu, kde má každý článek svou roli a lidský rozvoj zůstává na prvním místě.

Díky aplikaci ESCO Paint App stačí k nastavení trajektorie pouze několik základních parametrů.

Jak snadné je osvojit si ovládání robota v robotické lakovací buňce od SURFIN Technology si budou moci vyzkoušet i účastníci letošního, 66. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který proběhne od 7. do 10. října. Na stánku firma předvede model moderní lakovny, kde roboty přicházejí s jediným posláním – pomoci k efektivnějšímu procesu povrchových úprav.

Robot ABB GoFa na stánku SURFIN Technology během Mezinárodního strojírenského veletrhu 2024.

SURFIN Technology není pouze integrátorem robotů. Od roku 1992 dodává barvy, příslušenství i celé lakovny, a proto umí nabídnout kompletní řešení pro malé dílny i velké průmyslové provozy. Robotizace dnes znamená víc než jen úsporu nákladů – je to cesta k lepším pracovním podmínkám, vyšší kvalitě výroby a konkurenceschopnosti. A pokud chceme budoucnost, kde robotizace není hrozbou, ale pomocníkem, musíme jít této vizi naproti už dnes. SURFIN Technology dělá z robotů spojence, kteří pomáhají firmám i jejich zaměstnancům posunout se dál – k efektivnější a kvalitnější budoucnosti s lidmi na prvním místě.

Nejčtenější

Český pavilon na Expo okouzlil japonskou princeznu. Zůstala celý den

Komerční sdělení

Netradiční spirálová stavba, považovaná místními za až příliš inovativní, láká na byznysové příležitosti a ukázky tradičního umění. Ale také na smažený sýr a buchtičky se šodó. Pozdvižení v Ósace...

Kofola v létě pomohla k tisícům nových známostí a oddala desítky párů

Komerční sdělení

Seznamku, tajné koncerty a silné emoce přineslo Náměstí Lásky od Kofoly. Se seznamkou Kofoláska a originálním konceptem festivalových i skutečných svateb připomněla, že láska chutná nejlépe naživo. K...

Nenechte se v zimě zaskočit. Teď je čas na servis plynového kotle

Komerční sdělení

Topit se začne už za pár měsíců. Proto je nyní ideální doba nechat si zkontrolovat svoje plynové spotřebiče, doporučuje společnost GasNet, největší tuzemský distributor plynu. Servisní firmy mají v...

Skoro 3 miliony z losu od Sazky pro Centrum Paraple

Komerční sdělení

Sazka pokračuje v dlouhodobé podpoře Centra Paraple a předává druhou část výtěžku z prodeje charitativního losu Paraple v hodnotě 890 547 korun. Peníze budou použity na instalaci klimatizace a...

Minirypadla: Výkonní a flexibilní pomocníci na každé stavbě

Komerční sdělení

Při práci na stavbě, terénních úpravách nebo v omezených prostorech oceníte kompaktní a zároveň výkonnou techniku. Minirypadla DEK s hmotností od 1 do 9 tun vám výrazně usnadní výkopové práce,...

Vychoval Bittnera a další cyklistické hvězdy. Jaký je jeho recept?

Komerční sdělení

Za 25 let práce s mládeží vychoval trenér Jiří Kaňkovský řadu hvězd. Od dětství až po juniory prošli jeho rukama v týmu Mapei Merida Kaňkovský například Pavel Bittner či Jakub Otruba – jeden jel...

4. září 2025

Vychoval Bittnera a další cyklistické hvězdy. Jaký je jeho recept?

Komerční sdělení

Za 25 let práce s mládeží vychoval trenér Jiří Kaňkovský řadu hvězd. Od dětství až po juniory prošli jeho rukama v týmu Mapei Merida Kaňkovský například Pavel Bittner či Jakub Otruba – jeden jel...

4. září 2025

Mistrovství ČR dobrovolných hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod

Komerční sdělení

Mistrovství proběhne 13. září 2025 na Výstavišti České Budějovice. Úkolem je co nejefektivnějším způsobem vyprostit zraněnou osobu z havarovaného auta. Týmy bojují po stránce taktické, technické i...

4. září 2025

Netřepat, nemíchat: žádné nudné chlebíčky, jen trendy catering

Komerční sdělení

Zapomeňte na okoralé chlebíčky a nevýrazné bagety. Catering dnes může být zážitkem – vizuálním i chuťovým. A Tereza Vlasáková Březovská, CEO Ventura Group a žena, která vládne několika gastronomickým...

4. září 2025

Kouzlo kojeneckého plavání v Hradci Králové: radost pro děti i rodiče

Komerční sdělení

Plavání kojenců a batolat patří mezi stále oblíbenější aktivity, které spojují radost, pohyb a zdraví. Zatímco generace našich babiček tuto možnost neznala, dnes se stává běžnou a vyhledávanou...

4. září 2025

O politice soudržnosti v Praze: Souhrn slovem a obrazem

Komerční sdělení

ČTK Connect, která je partnerem Evropské komise v projektu Veřejná debata o evropských fondech, uspořádala a odvysílala čtvrtou diskusi k tématu čerpání unijních dotací v České republice. Stalo se v...

4. září 2025

Sledujte diskusi odborníků na téma: Infarkt v 50? To nechcete

Komerční sdělení

Vysoký krevní tlak a cholesterol patří v Česku k nejčastějším příčinám úmrtí. Jsou to tichá rizika – nebolí, ale přesto mohou výrazně zkrátit lidský život. Přitom až 80 procent srdečních onemocnění...

4. září 2025

Ústecký kraj spustil Platební portál: nově lze hradit poplatky online

Komerční sdělení

Od 1. září 2025 mohou občané, obce i příspěvkové organizace v Ústeckém kraji využívat nový Platební portál. Jde o moderní online nástroj, který usnadní a zrychlí úhradu poplatků a správních úkonů bez...

4. září 2025

Noční můra firem v podobě vyhořelé serverovny. Dají se obnovit data?

Komerční sdělení

Požár serverovny představuje jeden z nejničivějších scénářů, se kterými se může firma setkat. V průběhu několika minut může oheň zničit hardware v hodnotě milionů korun a ohrozit existenci celé...

4. září 2025

Užiteční spojenci lakýrníků. Česká firma mění pohled na robotizaci

Komerční sdělení

Obavy, že roboty berou lidem práci, jsou stále silné, hlavně v menších provozech. Brněnská firma ale mění pravidla hry. Ovládat roboty je díky jejich technologiím stejně snadné jako hrát videohru. Z...

4. září 2025

Vychoval Bittnera a další cyklistické hvězdy. Jaký je jeho recept?

Komerční sdělení

Za 25 let práce s mládeží vychoval trenér Jiří Kaňkovský řadu hvězd. Od dětství až po juniory prošli jeho rukama v týmu Mapei Merida Kaňkovský například Pavel Bittner či Jakub Otruba – jeden jel...

3. září 2025

Vychoval Bittnera a další cyklistické hvězdy. Jaký je jeho recept?

Komerční sdělení

Za 25 let práce s mládeží vychoval trenér Jiří Kaňkovský řadu hvězd. Od dětství až po juniory prošli jeho rukama v týmu Mapei Merida Kaňkovský například Pavel Bittner či Jakub Otruba – jeden jel...

3. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.