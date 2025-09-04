Užiteční spojenci lakýrníků. Česká firma mění pohled na robotizaci

Místo složitých strojů, které lidé často vnímají jako hrozbu, mohou být roboty praktickým pomocníkem. Klíčové je, že jejich ovládání se výrazně zjednodušilo – z nástroje vyhrazeného jen specialistům se stal prostředek, který si může osvojit i běžný pracovník. Brněnská firma SURFIN Technology (1) ukazuje, že naučit se pracovat s robotem může být stejně přirozené jako ovládat postavu ve videohře – a díky tomu se z obav stává příležitost.
Donedávna platilo, že si automatizaci mohly dovolit jen velké firmy. Investice i složité programování udržovaly roboty mimo dosah středních a menších podniků. Velké provozy, zejména v automobilovém průmyslu, nasazovaly roboty na opakující se náročné a složité úkony, kde několikanásobně předčily lidskou práci. Tyto firmy proto často začaly vnímat roboty jako náhradu, nikoli jako podporu. Dnes je však situace jiná. Typová řešení otevírají cestu k robotizaci i menším firmám.
Cílem robotizace v těchto firmách není pracovníky nahrazovat, ale dát jim pomocníka, se kterým zvládnou současní zaměstnanci nalakovat více produktů v lepší a opakovatelné kvalitě. Tím se firma s robotizací stává více konkurenceschopnou a těží z toho celý tým.
Tento přístup stojí i za vývojem aplikace ESCO Paint App (2). Inovace z dílny SURFIN Technology umožňuje nastavit trajektorii robota bez složitého školení či předešlé znalosti programování. Stačí jednoduchý pohyb ruky, podobně jako ve videohře. Díky tomu se z dříve složité technologie stává nástroj, který si osvojí i běžný lakýrník. Tímto spojením robota a lakýrníka vzniká souhra neocenitelných znalostí pracovníka a neúnavné přesnosti robota. Pracovník se tak může věnovat zajímavým a důležitým činnostem, robot přebírá rutinu.
Tuto zkušenost potvrzují v podniku TATSUNO EUROPE a.s. Firma už delší dobu využívala nanášecí techniku od SURFIN Technology a na základě této spolupráce se rozhodla zainvestovat do robotické lakovací buňky (3). Přestože sáhla po robotizaci, nezvolila cestu snižování počtu pracovníků. Všichni lakýrníci zůstali na svých místech. Kolaborativní robot ABB GoFa s aplikací ESCO Paint App přinesl jen jedinou změnu – lakýrníci vyměnili lakovací pistoli za ovládání robota. Výsledkem byla vyšší kvalita, produktivita i opakovatelnost procesů a zároveň nižší pracovní zátěž lakýrníků. Robot zde nenahradil člověka, stal se součástí týmu, kde má každý článek svou roli a lidský rozvoj zůstává na prvním místě.
Jak snadné je osvojit si ovládání robota v robotické lakovací buňce od SURFIN Technology si budou moci vyzkoušet i účastníci letošního, 66. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který proběhne od 7. do 10. října. Na stánku firma předvede model moderní lakovny, kde roboty přicházejí s jediným posláním – pomoci k efektivnějšímu procesu povrchových úprav.
SURFIN Technology není pouze integrátorem robotů. Od roku 1992 dodává barvy, příslušenství i celé lakovny, a proto umí nabídnout kompletní řešení pro malé dílny i velké průmyslové provozy. Robotizace dnes znamená víc než jen úsporu nákladů – je to cesta k lepším pracovním podmínkám, vyšší kvalitě výroby a konkurenceschopnosti. A pokud chceme budoucnost, kde robotizace není hrozbou, ale pomocníkem, musíme jít této vizi naproti už dnes. SURFIN Technology dělá z robotů spojence, kteří pomáhají firmám i jejich zaměstnancům posunout se dál – k efektivnější a kvalitnější budoucnosti s lidmi na prvním místě.