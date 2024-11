Unicorn Vysoká škola vzdělává praxí a připraví studenty na budoucnost

Akce přilákala nejen studenty, ale i širokou veřejnost. O své zkušenosti se podělili špičkoví řečníci z řad podnikatelů včetně absolventů školy, jako je úspěšný závodník a podnikatel Martin Macík nebo zakladatel Appliftingu Vratislav Kalenda. Inspirativní příběhy hostů ukázaly, jak se z nápadu může stát úspěšná kariéra. Vladimír Kovář, zakladatel společnosti Unicorn, který konferenci svou prezentací otevřel, zdůraznil důležitost spojení vzdělávání s realitou trhu.

„Konference přináší našim studentům i veřejnosti příležitost získat cenné informace od skutečných profesionálů ve svém oboru. Zaměřuje se na praktické otázky a aktuální výzvy, které přímo ovlivňují ekonomiku a trh,“ říká prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D., rektor Unicorn Vysoké školy. „Úspěšní podnikatelé jako Vratislav Kalenda nebo Martin Macík jsou inspirací nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost.“

Škola s jasnou vizí

Unicorn Vysoká škola je součástí skupiny Unicorn, což jí umožňuje přímo propojovat teorii s praxí. Studenti pracují na reálných projektech, absolvují povinné stáže u firem, jako je právě Unicorn, a těží z aktuálních znalostí odborníků.

„Naše programy jsou sestaveny tak, aby odpovídaly současným i budoucím požadavkům trhu práce,“ uvádí rektor. „Díky tomu mají naši absolventi nulovou nezaměstnanost a prakticky všichni zůstávají v oboru.“ Škola tak nabízí výraznou konkurenční výhodu a její studenti se často stávají nejen zaměstnanci, ale také úspěšnými podnikateli.

Vzdělávání otevřené pro všechny

Jedním z klíčových principů Unicorn Vysoké školy je přístupnost vzdělávání. Díky kombinované a online formě studia mohou studenti skloubit své vzdělávání s pracovním a rodinným životem. Online výuka nabízí zpětnou vazbu, testy a možnost opakování přednášek podle potřeby.

„Považuji za důležité, aby bylo vzdělávání co nejotevřenější a efektivní,“ zdůrazňuje Jan Čadil. „Díky naší robustní online podpoře je možné studovat odkudkoli a kdykoli. To studentům umožňuje zaměřit se na oblasti, které potřebují zlepšit, a studium přizpůsobit svým časovým možnostem.

Od letošního roku nabízí Unicorn Vysoká škola také tzv. mikrocertifikáty. Jde o krátkodobé programy, které studentům umožňují získat osvědčení o konkrétních dovednostech s okamžitou uplatnitelností na trhu práce. Zaměstnavatelé je mohou uznat jako jasný důkaz odborné kvalifikace. Kurzy disponují rozsáhlými online studijními materiály a u vybraných nabízí škola i možnost plného online studia.

Efektivita vzdělávání: Zvyšování úspěšnosti

České vysoké školství trápí vysoká míra neúspěšnosti – téměř 50 % studentů nedokončí svá studia. Unicorn Vysoká škola však přichází s řešením v podobě systému „study performance“. Tento nástroj pomáhá studentům efektivně řídit své studium na základě dat a pravidelného monitoringu.

„Systém vyhodnocuje studijní aktivity a poskytuje zpětnou vazbu včetně doporučení na zlepšení,“ vysvětluje rektor. „Díky tomu se nám podařilo zvýšit studijní úspěšnost o 15 %. Je to moderní způsob řízení studia, který zvyšuje efektivitu vzdělávání.“

Praxe jako základ výuky

Jedním z klíčových pilířů vzdělávání na Unicorn Vysoké škole je praktická výuka. Studenti se zapojují do reálných projektů, které často přesahují hranice České republiky. Jedním z významných projektů je například vytvoření interaktivních učebnic mikroekonomie a makroekonomie na platformě Apple iBooks v letech, které si stáhlo více než 7,5 tisíce uživatelů. Dalším příkladem je práce na IoT aplikacích Unicornu, jako jsou meteostanice na Petrových Boudách v Krkonoších, windsurfařská škola na řeckém ostrově Karpathos nebo aplikace pro otevírání dveří pomocí QR kódů.

„Asi největším projektem, na kterém se studenti dlouhodobě podílejí, je vývoj produktové databáze pro experiment ATLAS v CERNu. Pod záštitou FJFI ČVUT, MFF UK a FÚ AVČR vytvořili studenti software pro správu informací o součástkách nového vnitřního detektoru,“ vysvětluje Marek Beránek, CIO Unicorn Vysoké školy, a doplňuje: „Aplikace, kterou používá více než 1 300 uživatelů ze 140 univerzit a vědeckých pracovišť z celého světa, obsahuje přes 900 tisíc záznamů a 10 milionů provedených testů. Tento projekt je důkazem, že studenti Unicornu mají příležitost podílet se na špičkových vědeckých projektech s globálním dosahem.“

Vize do budoucna

Škola má před sebou ambiciózní plány. „V blízké době bychom rádi získali akreditaci studijního programu Umělá inteligence. Této problematice se věnujeme dlouhodobě, mimo jiné ve vlastním výzkumném centru, které se na AI primárně soustředí,“ vysvětluje Jan Čadil.

Kromě toho se chystá také nový MBA program se zaměřením na využití dat a datové analytiky v řízení. A v neposlední řadě bude škola rozvíjet study performance. „Implementujeme AI jazykový a predikční model, aby ve výsledku student pravidelně dostával určité manažerské shrnutí svého studia včetně detailního rozboru, identifikace slabých a silných stránek a doporučení. Kromě toho získává i odhad pravděpodobnosti úspěchu ve studiu,“ představuje plány na příští rok Jan Čadil.

Vzdělávání, které mění životy

Tato vysoká škola ukazuje, že moderní přístup ke vzdělávání může změnit kariérní dráhy i životy studentů. Zájemcům o studium Jan Čadil vzkazuje: „Nebojte se a pojďte s námi studovat. Rozhodně neslibuji, že to bude jednoduché, nejsme škola, kde by se tituly tzv. „rozdávaly“. Co ale mohu slíbit, je moderní přístup ke vzdělávání, možnost zajímavých praxí jak ve firmě Unicorn, tak u našich partnerů v průběhu studia a samozřejmě skvělé uplatnění na trhu práce.“

Více informací o Unicorn Vysoké škole najdete zde.