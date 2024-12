Unicorn má klíč k tvorbě moderních aplikací

uu5 je součástí širší platformy, která zahrnuje další nástroje a technologie podporující vývoj, integraci a správu aplikací v Unicornu.

Platforma uu5 podporuje efektivní vývoj progresivních webových aplikací využívajících standardní technologie HTML, CSS a JavaScript. Tyto aplikace fungují s jednotným kódem na všech hlavních prohlížečích a zařízeních bez ohledu na velikost displeje. Díky svému přirozenému vzhledu, uživatelské přívětivosti a ergonomii poskytuje intuitivní ovládání jak na stolních počítačích, tak na mobilních zařízeních či chytrých brýlích.

„uu5 poskytuje možnost zapouzdřit aplikace do nativních obalů a distribuovat je jako nativní aplikace pro hlavní desktopové a mobilní platformy iOS, Android, Windows, Mac OS nebo Linux. Uživatelské rozhraní uu5 běží v rámci jediné HTML stránky (SPA - Single Page Applications). Řešení nad uu5 platformou nejsou na rozdíl od ostatních staticky zabaleny, ale jsou skládány dynamicky. Mohou stahovat a vykreslovat jakékoliv uu5 komponenty dynamicky a poskytují systém rozložení a nástroje, které umožňují skládat obrazovky jak při vývoji, tak je přizpůsobovat i během běhu aplikace. Díky dynamickému načítání komponent není nutné, aby komponenty existovaly v době, kdy je aplikace nasazena – mohou být přidány později,“ vysvětluje zakladatel a předseda představenstva společnosti Unicorn Vladimír Kovář.

V systému dynamického obsahu hraje klíčovou roli unifikovaný vzhled a ergonomie platformy uu5, které jsou založené na Unicorn Graphic Design System (uuGds). Komponenty a rozložení se automaticky přizpůsobují velikosti obrazovky i způsobu ovládání, ať už jde o dotyk, pero nebo kliknutí. Kromě toho systém zahrnuje řadu dalších důležitých prvků, které zvyšují jeho flexibilitu a uživatelskou přívětivost.

„Zajišťujeme, aby každá komponenta přesně zapadla do svého prostoru a pozice. Například v rámci tlačítka nelze vykreslit nevhodné prvky, jako je sekce s dalším obsahem. Nabízíme plnou podporu vícejazyčnosti, lokálního formátování i přizpůsobení časovým zónám. Umíme psát nejenom zleva doprava, ale i zprava doleva, takže si vcelku snadno poradíme i s arabštinou. Součástí systému je také rozsáhlá podpora formulářů, která zahrnuje kompletní sadu vstupních prvků, jež lze snadno rozšířit o obchodně specifické komponenty. Umožňujeme vytváření složitých formulářových rozvržení s logickými závislostmi a interakcemi mezi vstupy. Dále poskytujeme bohaté možnosti vizualizace velkých dat. Nabízíme responzivní datové tabulky, grafy a dlaždice, které umožňují zobrazovat i miliony záznamů. Podporujeme automatické načítání datových bloků, třídění a filtrování na straně klienta i serveru a přidáváme mnoho dalších funkcí,“ popisuje přínosy Marek Šťastný, Chief Product Officer Unicorn Solutions.

​

Uživatelsky přívětivé

Jednou z hlavních předností platformy uu5 je schopnost dynamického načítání a skládání komponent. Tato vlastnost umožňuje aplikacím dynamicky stahovat a vykreslovat různé komponenty přímo za běhu. Pokud aplikace potřebuje novou funkčnost nebo rozšíření, lze ji přidat bez nutnosti vydávání nové verze aplikace. Komponenty se načítají přímo za chodu, což vývojářům umožňuje rychle reagovat na nové požadavky a zajišťuje, že aplikace je vždy aktuální. Další výhodou aplikací postavených na architektuře uu5 je podpora více jazyků, formátů a časových pásem. Tento aspekt je zásadní pro aplikace s globálním dosahem, protože zajišťuje, že aplikaci lze pohodlně používat kdekoliv na světě. Vývojářům tak poskytuje potřebnou flexibilitu pro tvorbu moderních a přizpůsobivých řešení.

„Platforma uu5 poskytuje základní komponenty pro vývoj informačních systémů, řeší jejich aktualizace a bezpečnost. Zároveň má na starost upgrade front-endových technologií tak, aby to mělo co nejmenší dopad na již vyvinuté aplikace a daly se snadno upgradovat i aplikace. Zásadní jsou také poskytované sady patternů, článků a školení, jak řešit určité situace tak, aby byl vývoj co nejefektivnější,“ vysvětluje Ondřej Čapek, uu5 Business Architekt.

Hlavním účelem uu5 je usnadnit vývoj responzivních aplikací, které jsou primárně zaměřené na mobilní zařízení a dokáží přizpůsobit své uživatelské rozhraní každému typu zařízení. Cílem je zajistit, aby uživatelský zážitek byl co nejlepší a srovnatelný s nativní aplikací pro konkrétní platformu. Díky svým vlastnostem je uu5 robustním a flexibilním nástrojem pro vývoj moderních webových aplikací, které mohou dynamicky reagovat na potřeby uživatelů i požadavky trhu. S využitím uu5 mohou vývojáři vytvářet aplikace, které jsou snadno škálovatelné, přizpůsobitelné a připravené na budoucí výzvy.

uu5 pomůže vývojářům

Jednou z hlavních funkcí uu5 je možnost dynamického skládání komponent v aplikaci pomocí tzv. uu5Stringu. Tento formát připomíná HTML, ale na rozdíl od něj umožňuje využívat uu5 komponenty dostupné v registru knihoven. Při vykreslování tohoto uu5Stringu systém automaticky načítá potřebné komponenty i jejich závislosti, aniž by aplikace během buildu nebo nasazení měla o těchto komponentách jakékoliv informace. Tato flexibilita umožňuje aplikaci nejen vyvinout, definovat její routy a nasadit ji, ale také pokračovat ve vývoji komponent i po nasazení. Navíc pomocí nástroje uuEditableComponentContent lze snadno vkládat komponenty do uu5Stringu přes grafické rozhraní. To umožňuje dynamické sestavování obsahu aplikace a zjednodušuje správu a úpravy obsahu přímo v uživatelském prostředí.

„Samotná uu5 se skládá z více než 500 obecných komponent. Zahrnují například datové tabulky nebo animované grafy. Na základě těchto univerzálních komponent jsme vyvinuli více než 3 tisíce specifických business komponent v mnoha knihovnách,“ vysvětluje Ondřej Čapek.

Tato technologie je ideální pro tvorbu dashboardů složených z různých komponent napříč aplikacemi nebo pro vytváření webových stránek s funkčními prvky, které zobrazují aktuální data. Dále je možné tuto technologii využít k budování komplexních informačních systémů z předpřipravených částí označovaných jako uuBusinessBrick. Tyto části splňují vysoké standardy, aby podporovaly různé vizuální i nevizuální parametry, což zajišťuje jejich univerzální použitelnost v různých grafických systémech, které musejí být v souladu se standardy uuGds. Například část určená pro výpis dokumentů musí nejen vypadat dobře na portálech různých společností, ale také jasně identifikovat, ke které společnosti obsah patří, a to i přes vizuální rozdíly mezi jednotlivými portály.