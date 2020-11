Tvořte s námi zážitky budoucnosti

Už dávno není nutné dlouhé hodiny načerno stahovat film nebo hlídat čas, abychom nepropásli oblíbený televizní seriál či pořad. Všechno si pustíme, kdy chceme, navíc ve skvělé kvalitě a bez porušování zákonů. Bez internetu a multimediálních aplikací by to ale nešlo.

Pokrok nezastavíš

Vývoj OTT (Over The Top) aplikací v posledních letech prochází opravdu dynamickým rozvojem, a to i v důsledku digitalizace televizního vysílání. A právě na vývoj softwaru, který umožňuje rychlý a jednoduchý přístup k multimediálnímu obsahu, se zaměřuje společnost 24i Media CZ. Jejími nejčastějšími zákazníky jsou filmová a televizní studia, internetoví provideři nebo výrobci hardwarových řešení do domácností. Vývoj cílí napříč celou škálou těchto zařízení, z nichž většinu máte nejspíš doma nebo i teď v kapse. Jedná se o set‑top‑boxy, Smart TV, telefony, tablety, ale i herní konzole. Společnost 24i Media CZ se ale z velké části zabývá i vývojem vlastní modulární aplikace, která je postavena na technologii React Native. Vývojáři se znalostí tohoto jazyka v ní najdou prostor pro uplatnění svých znalostí a zkušeností, ale i místo pro svůj další rozvoj.

Příležitosti pro uplatnění a profesní i osobní růst

Jestliže se softwarový vývoj neustále a velmi rychle posouvá kupředu, o vývoji ve 24i Media CZ to platí dvojnásob. Softwaroví vývojáři tu mají přístup k těm nejmodernějším technologiím. Pozice pro vývoj ve Swiftu se zařízením na iOS/tvOS či pro vývojáře v ReactJS, kteří vyvíjejí převážně pro Smart TV/WEB, jsou otevřeny neustále. Firma navíc významně podporuje jejich osobní rozvoj, a proto mají možnost využít tréninkový budget v hodnotě 1500 eur ročně na různé druhy školení, a to jak technického charakteru, tak se zaměřením na soft skills.

Zajímavé výsledky a úspěšné projekty

Na globálním trhu s OTT aplikacemi firma 24i působí již více než deset let. Její brněnská pobočka, 24i Media CZ, se postupně rozrostla na tým o bezmála 70 zaměstnancích, nadále však sdílí zkušenosti se svou mateřskou firmou 24i Unit Media BV sídlící v Amsterdamu a dalším vývojovým centrem v Madridu. Mladá česká divize společnosti 24i Media CZ si za dobu svého působení již stačila získat renomé v oblasti vývoje aplikací nejen pro svou mateřskou firmu, která disponuje více než 30 aktivními klienty, ale také pro zcela nové zákazníky. Za všechny lze jmenovat například společnosti Fox Sport, Globo, FUSE z USA nebo evropské mezinárodní TV společnosti RTL, NPO. Z českého trhu je zajímavá spolupráce například s TV Novou, TV Primou či O2, ze slovenského pak s Markízou a Slovak Telekomem. Od roku 2019 je společnost 24i Media součástí organizace Amino Group s vedením společnosti v Británii v Cambridgi. Díky tomu se její tým rozšířil o Amino pobočky v Helsinkách a také v Hongkongu.