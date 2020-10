Televize bez rámečku? QLED 8K TV od Samsungu má obraz až na doraz

Dokážete si představit televizi, jejíž obraz dokonale splývá s okolním prostředím a neruší ho takřka žádný rámeček? Letošní modelové řady QLED 8K televizorů Samsung mají nejen neviditelný rámeček, ale také ultratenký design, díky němuž můžete svůj nový televizor umístit na stěnu, aniž by nedoléhal k podkladu a vytvářel nevzhledné stíny a volný prostor mezi zdí a zadní stranou televizního panelu. Bezrámečková obrazovka dokáže dokonale splynout s prostředím nejen při sledování jakéhokoli obsahu, ale i během doby, kdy televizi nepoužíváte. Díky režimu Ambient+ může získat dokonalé mimikry a „zmizet“ ze stěny.

Dokonale přilne ke stěně

Černé okraje QLED 8K televizorů Samsung jsou zmenšené na minimum a společně s ultratenkým rámečkem odstraní vše, co by vás mohlo rozptylovat, pro ještě více pohlcující divácký zážitek. Můžete se tak soustředit výhradně na to, co se odehrává na obrazovce, navíc v tom nejlepším ultravysokém rozlišení UHD/4K nebo 8K. Ultratenký design navíc umožňuje televizor umístit prakticky kdekoli, aniž by narušil styl pokoje. Pokud využijete stojan, televizor je mírně zakloněný dozadu, aby poskytl co nejlepší pozorovací úhel. Zvolíte-li umístění televizoru na stěně, řídicí jednotku One Connect Box můžete skrýt do stolku nebo kamkoli, kde nebude viditelná a televizor s ní propojit „neviditelným“ kabelem One Invisible Connection.

Snadná bezmezerová montáž televizoru na zeď udrží televizor v jedné rovině se stěnou pro dokonale čistý vzhled. Průsvitný optický kabel připojený k One Connect Boxu pak integruje kabely od externích zařízení, takže vše můžete ovládat prostřednictvím jednoduché a skryté krabičky, aniž by se to projevilo na tloušťce televize. Pokud chcete, aby televizor v klidovém módu „zmizel“, jednoduše jej vyfoťte a technologie syntézy textury vygeneruje obrazový vzor na obrazovce vaší televize, která tak zobrazí stejnou barvu a vzor vaší stěny a dokonale tak splyne se svým okolím. Poté ji zase můžete jediným stiskem dálkového ovládání „oživit“ a překvapit tak své známé a návštěvy.

Ovládejte přes televizi chytrou domácnost!

Díky aplikaci SmartThings můžete mít všechna chytrá zařízení v domácnosti připojená na jedné obrazovce vašeho QLED televizoru tak, aby přijímala oznámení a monitorovala chytrou chladničku, pračku, troubu, vysavač, nebo i světla a další chytré spotřebiče. Přes televizi tak například můžete zjistit, zda nezůstala dvířka lednice otevřená či zda pračka doprala prádlo.

Nepotřebujete k tomu ani různé ovladače, s jediným One Remote ovladačem dosáhnete na všechna zařízení, která televizor QLED automaticky rozpozná. Pak je můžete snadno ovládat z jednoho místa.

Do televizoru si můžete díky prostředí Smart Hubu také integrovat veškerý oblíbený video obsah od živých přenosů přes aplikace až po VOD služby typu Netflix, HBO GO, ale i české O2TV, T-Mobile GO, Voyo a Skylink Live. Problém není ani s přehráváním obsahu z vašeho smartphonu. Přes funkci Multi View jednoduše připojíte váš mobil a přizpůsobíte nastavení velikosti videa a zvuku podle svých představ. Na velké obrazovce QLED je multitasking hračka.