Technologií proti suchu: Pomoci může 5G i chytrá sprcha

Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha ustanovený OSN v roce 1994 upozorňuje na to, že se vlivem našeho přičinění a klimatických změn rostoucí počty lidí potýkají s tíživou situací. Na pomoc naštěstí spěchají moderní technologie. Jak mohou planetu zachránit ultra rychlé bezdrátové 5G sítě? A jak můžete přispět vy?

Co je to 5G

Mobilní síť páté generace, nebo-li 5G, slibuje to nejlepší internetové připojení, které si běžný uživatel dovede představit – vylepšuje nedostatky předchozích generací 3G a 4G, navyšuje kapacitu a mnohonásobně zrychluje. Odráží tak rostoucí nároky zejména průmyslových odvětví na rychlou, spolehlivou a velkokapacitní síť, která by byla schopna propojit všechny a všechno, včetně přístrojů, domácností, průmyslových objektů, osobních aut či veřejné dopravy. Právě díky všudypřítomnému propojení mohou technologie na bázi 5G významně ovlivnit boj proti klimatické krizi. Například tím, že nám pomohou pečovat o jeden z nejvzácnějších živlů na zemi – o vodu.

Trpí téměř polovina populace

Voda je základním předpokladem růstu zdravého ekosystému, udržitelného rozvoje i přežití člověka. Vlivem klimatických změn je však její dostupnost a kvalita v ohrožení, což může mít vážný dopad na naše zdraví a živobytí, ale také na zemědělství, hospodářství či energetiku. Podle OSN se s problémy spojenými s výskytem sucha každoročně potýká 55 milionů lidí na naší planetě a právě sucho je téměř ve všech částech světa největším rizikem pro hospodářská zvířata a plodiny. Sladkovodní zdroje tvoří pouze 3 % celosvětových zásob vody – její nedostatek postihuje v dnešní době zhruba 40 % světové populace a v následujících letech navíc podle odhadů zapříčiní masovou migraci. Pokud totiž nedojde k radikální změně, hrozí v důsledku sucha do konce této dekády vysídlení až 700 milionům lidí.

Statistiky OSN dokládají, že největším spotřebitelem sladkovodních zdrojů na světě je v současné době zemědělství, které využívá zhruba 70 % celosvětových zásob. Pouze 16 % vodních zdrojů využívají města a obce na provoz domácností a služeb, průmyslová odvětví oproti tomu spotřebují 12 %. Vlivem rostoucí populace, urbanizace i ekonomického růstu se poptávka po vodě zvyšuje – té ale nepřibývá. Je proto zapotřebí zaujmout zcela nový přístup, který pomůže nastolit rovnováhu.

Základem jsou data

Nová generace sítí může díky své mnohonásobně vyšší kapacitě zpracovávat obrovská množství dat a s pomocí umělé inteligence lze s těmito daty v reálném čase operovat a provádět potřebné kroky. Nasazení senzorů monitorujících množství vláhy v půdě umožní lokální úspory vody u velkoplošného zavlažování; čidla kontrolující stav potrubí nahlásí bez prodlení poruchu a uzavřou přívod vody, čímž zabrání jejímu plýtvání; inteligentní měřiče vyhodnotí výkonnost vodních čerpadel a jejich poznatky mohou zemědělcům snížit náklady na energii o 10 – 50 %. Pomocí ekosystému internetu věcí (IoT) lze zabránit i neefektivnímu nakládání s vodou ve městech.

„Možnosti jsou nedozírné, základem však je přesný monitoring využití zdrojů, na základě kterého lze tu přidat, tam zase ubrat nebo zcela zastavit přívod vody, pokud zůstává nevyužitá. Například Praha ročně proplýtvá pětinu pitné vody, která proteče potrubím a následně zbytečně putuje do čističek,“ říká Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace ve společnosti Huawei. Chytré technologie tomu mohou předejít, a šetřit tím nejen vodu, ale také náklady celému městu.

Když vodoměr sám přemýšlí

Jednou z prvních vlaštovek mezi projekty zaměřenými na kontrolu vody pomocí chytrých technologií byla již v roce 2017 inteligentní vodní síť v čínském Šen-čenu projektovaná společnostmi Shenzhen Water, China Telecom, Huawei a Ningbo Water Meter. Základem systému, který by již dnes mohl běžet na 5G, tehdy byla NB-IoT, což je speciální datová mobilní síť. Zatímco se Huawei postarala o dodání technologií a chipsetů, které by vydržely odolávat extrémní vlhkosti, China Telecom čelila ještě větší výzvě. Svou síť totiž musela vybudovat tak, aby i při umístění čidel do sklepů či podzemí poskytovala dostatečně silný signál pro připojení všech komponent IoT.

Nasazení inteligentních vodoměrů nakonec slavilo úspěch a výrazně zlepšilo zkušenosti zákazníků Shenzhen Water Group. Vodárenská společnost od té doby může všechny údaje kontrolovat a odečítat v reálném čase na dálku. Údaje získané čidly u čerpadel, nádrží, ventilů a dalších důležitých bodů distribuční sítě jsou pak využity k automatizaci řízení procesů a potřebným změnám v režimu dle aktuálního stavu sítě. Celý tento systém IoT pomáhá řídit a plánovat, jakým způsobem je voda využívána, a zároveň umožňuje vysokou flexibilitu celé vodovodní sítě, díky čemuž výrazně přispívá k efektivnímu hospodaření s vodou.

Pomůže i jednotlivec

Nakládání s vodními zdroji je třeba řešit na více úrovních, ruku k dílu však může přiložit každý z nás. Mnoho zahrádkářů již nyní využívá elektronických čidel a zařízení, které informují o aktuálním stavu půdy a doporučeném způsobu údržby či vhodných plodinách k pěstování. Také však mohou investovat do chytrého zavlažovacího systému, který bude podle momentálního množství vhlkosti v půdě automaticky kropit záhony dešťovou vodou z retenční nádrže. Ti pokročilejší mohou jít ještě o krok dál a propojit zásobník s celým domem. Dešťová voda totiž může být použita i na splachování toalety či praní prádla a až z 50 % nahradit spotřebu pitné vody v domácnosti. Velmi často pak pomocí aplikace můžete sledovat, kolik vody v nádrži ještě zbývá.

Pokud nejste zrovna majitelem zahrádky či balkónu, můžete například investovat do upgradu mnohem běžnější součásti domácnosti – do sprchové hlavice. V dnešní době je na trhu spousta možností upravujících zejména samotný průtok, ovšem objevují se již i chytré sprchové hlavice, které na základě průtoku signalizují, zda-li to s vodou nepřeháníte. Jako bonus se pak o veškerá data podělí s vaším telefonem. Díky tomu budete mít přehled o své spotřebě, a tedy například i o tom, kolik jste sprchováním utratili korun. Ovšem pozor, nezřídka je zrovna tento moment okamžikem nečekaného prozření! Šetřit vodou je naštěstí v kurzu a začít můžete právě dnes.