Technologie ve službách květin

Logistické programy pak plánují a řídí závozy v klimatizovaných vozech. Poradí si dokonce s doručením kytice na minutu přesně, a to kamkoliv po celé republice.

Doručení na minutu přesně. To je královská disciplína logistiky

Optimalizace logistiky je pro úspěch firem, které provozují vlastní distribuci, zásadní. To platí dvojnásob, pokud se jedná o tak náchylný artikl, jakým jsou řezané květiny. Florea.cz posunula laťku na maximum: nabízí doručení kytice na minutu přesně.

Dedikovaný kurýr přijíždí na místo už půl hodiny předem, což eliminuje případné komplikace způsobené nenadálými událostmi po cestě. Pak čeká, dokud nenastane minuta, během níž má být kytice předaná. Pokud si tedy přejete, aby květiny dorazily přesně v 18:21, Florea to zařídí. Pro tuto velmi specifickou službu je k dispozici jen omezený počet slotů, a tak je dobré si ji objednat dostatečně dopředu.

Softwarový florista

Na míru vyvinutý software je pak zodpovědný za virtuální „vázání kytic“. Ten v pravidelných intervalech kontroluje skladové zásoby, sleduje druhy a počty dostupných květů. Ty pak porovnává s nadefinovaným katalogem kytic. Na webu pak zobrazí jen takové kombinace, které se dají z dostupného materiálu sestavit.

Díky tomuto postupu je každá doručovaná kytice vždycky zaručeně čerstvá. Nečeká totiž někde ve skladu navázaná, až si ji někdo vybere. Vznikne až ve chvíli objednávky. Anebo vůbec ne, protože květiny se prostě dřív přiřadí do jiného aranžmá. To ostatně Floreu odlišuje od konkurence, kde si objednáte kytici, aniž by bylo garantované složení a kvalita.

Technologie na cesty

Florea.cz zajišťuje rozvoz květin výhradně vlastními vozy. Jen tak je totiž možné mít kvalitu 100% pod kontrolou. Aby květiny neutrpěly teplotní šok, je přepravní prostor auta klimatizovaný. Oproti venkovní teplotě se ta vnitřní liší maximálně o 15 °C. Díky tomu pak například růže umí vydržet ve váze i tři týdny.

Rozvozovou trasu optimalizuje interní software. Jakmile naplánuje nejefektivnější pořadí dodávek, odešle zákazníkovi SMS s předpokládaným časem doručení a číslem vozu.

Průběh závozu je pak možné sledovat v reálném čase online na mapě. Tečka ukazuje aktuální polohu kurýra. Ve chvíli, kdy kurýr potvrdí předání, odchází objednateli opět informační SMS.



S Florea.cz si tak přijdou na svoje všichni. Milovníci květin i technologických vychytávek.