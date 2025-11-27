Technics slaví 60 let: set snů pro audiofily, který změní váš poslech

Japonská legendární značka Technics slaví 60 let inovací. Sluchátka EAH-AZ100, Hi-Fi systém SC-CX700 a gramofon SL-40CBT tvoří set snů pro každého, kdo chce hudbu slyšet bez kompromisů – doma i na cestách.

Poslech bez kompromisů: EAH-AZ100

Sluchátka už dávno nejsou jen doplňkem k telefonu – stala se klíčovým nástrojem pro práci, zábavu i komunikaci. Vlajkový model true wireless sluchátek Technics EAH-AZ100 přináší poslech budoucnosti už dnes. Tím hlavním tahákem je unikátní technologie Magnetic Fluid Driver, známá z high-end drátových modelů. Výsledkem je autentický zvuk s minimálním zkreslením, bohatými basy a precizními detaily. Ať už posloucháte hudbu, podcasty nebo sledujete film, zvuk je vždy věrný originálu.

Nechybí ani adaptivní Noise Cancelling pro ticho na míru a funkce Voice Focus AI pro čisté hovory i v rušném prostředí. Díky dlouhé výdrži baterie (až 7 hodin na jedno nabití, 24 hodin s dobíjecím pouzdrem) jsou AZ100 nejen technologicky vyspělá, ale i praktická pro každodenní život.

Technics jako první značka nabízí multipoint připojení až pro tři zařízení. Ve výčtu dalších funkcí nechybí podpora Bluetooth® LE Audio, Auracast, Google Fast Pair či bezdrátové nabíjení Qi. Ergonomický design concha-fit zajišťuje pohodlí i při celodenním nošení a balení je 100% bez plastů. Dostupné barvy? Černá, stříbrná, Midnight Blue a speciální edice Champagne Gold k 60. výročí značky.

Domácí audio na úrovni: SC-CX700

Pokud chcete hudbu slyšet tak, jak ji zamýšlel autor, je tu bezdrátový Hi-Fi speaker systém SC-CX700. Tento all-in-one systém kombinuje luxusní design s jednoduchým ovládáním. Stačí jej zapojit, připojit k Wi-Fi nebo Bluetooth a okamžitě streamovat hudbu ze Spotify, Tidal či Amazon Music HD. Díky HDMI ARC jej snadno propojíte s televizorem – CX700 tak může nahradit soundbar a nabídnout mnohem lepší zvuk při sledování filmů.

Milovníci vinylu ocení vestavěný Phono Equalizer, který umožňuje přímé propojení s gramofonem bez dalších komponent. Systém je navržen tak, aby se přizpůsobil prostoru – technologie Space Tune™ optimalizuje zvuk podle umístění v místnosti, takže nemusíte měnit nábytek, aby zněl skvěle.

Technics SC-CX700 je dostupný ve třech barvách – Charcoal Black, Silky Grey a Terracotta Brown – a díky povrchové úpravě z mikrovlákna Dinamica™ se stane stylovým doplňkem každého interiéru. Navíc využívá recyklované materiály, takže potěší i ekologicky smýšlející uživatele.

Vinyl v moderním stylu: SL-40CBT

Milovníci vinylu ocení nový gramofon Technics SL-40CBT. Spojuje legendární motor s přímým pohonem s moderními funkcemi, jako je vestavěný Phono MM ekvalizér a Bluetooth® připojení pro bezdrátový streaming. Elegantní konstrukce z MDF dřeva je dostupná ve stejných barvách jako Hi-Fi systém SC-CX700 – Charcoal Black, Light Grey a Terracotta – takže si můžete vytvořit sladěný audio set.

Gramofon je z výroby osazen přenoskou Audio-Technica AT-VM95C. Díky bezdrátovému připojení můžete gramofon snadno propojit s moderními reproduktory, aniž byste museli řešit kabeláž. Více o gramofonu najdete v recenzi na iDnes.cz.

Navíc SL-40CBT nabízí precizní hliníkové raménko ve tvaru S, které zajišťuje dokonalé sledování drážek desky a věrné podání hudebních detailů. Díky vestavěnému Phono ekvalizéru jej snadno připojíte k aktivním reproduktorům – ideální pro ty, kdo chtějí spojit analogový zážitek s digitálním komfortem.

Dokonalý audio set pro hudební nadšence

Sluchátka EAH-AZ100 pro každodenní poslech, SC-CX700 pro domácí Hi-Fi a SL-40CBT pro autentický vinylový zážitek – to vše v jednotném designu a s technologiemi, které nastavují nové standardy. A právě letos, kdy Technics slaví 60 let, je ideální čas udělat si radost: pořiďte si Hi-Fi set snů, který změní váš poslech hudby navždy.









