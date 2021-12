Tacx NEO 2T Smart: Cyklotrenažér, který vtáhne do děje

Už cenová kategorie trenažéru Tacx NEO 2T Smart napovídá, že nejde o žádné ořezávátko. Tento dojem potvrzuje i elegantně „kosmický“ design, který ve spojení se stylovým kolem bude v bytě ozdobou, kterou se nemusíte stydět umístit na čestné místo. V případě potřeby pak jde velmi snadno složit „na placku“. Už po vybalení z krabice nadchne trenažér i začátečníka, který není žádný zkušený montér: prostě jen rozložíte nožičky a nasadíte kazetu ladící se systémem vašeho kola (v mém případě Shimano Ultegra, na kterou je trenažér už připraven, takže jsem nepotřebovala žádné adaptéry). Pak už stačí jen zasadit kolo, dotáhnout přiloženým rychloupínákem a vyrazit za dobrodružstvím.

Realistické trasy i simulace povrchu. A i bez elektřiny

Chytrý cyklotrenažér NEO 2T je vybaven takzvaným přímým pohonem – stručně řečeno, kazeta je připojena rovnou na setrvačník, pohánějící tichý motor s brzdou, která vytváří odpor nutný k simulaci stoupání. Technologie zaručuje přesné reakce, ale i možnost provozu bez přísunu elektrického proudu. Motor získává energii z pohybu pedálů, a pokud šlapete, funguje trenažér téměř stejně jako s kabelem v zásuvce (pouze nezvládne simulaci sjezdu). Můžete zvolit ale i verzi zcela „bez přístrojů“ a využít simulaci rovné silnice, na které si nastavujete obtížnost sami přehazováním rychlostí. Ideální pro zahřátí nebo bezstarostnou vyjížďku třeba při sledování oblíbeného seriálu. Pokud ale dodáte trochu šťávy ze zásuvky a připojíte trenažér k chytrým zařízením s aplikacemi, užijete si o dost větší zábavu. A také reálnější trénink, při kterém naplno využijete všech možností pohonu „direct-drive“.

Robustní konstrukce trenažéru působí spolehlivě a stabilně už od pohledu. Společně s výkonnou technikou uvnitř je to ideální spojení. Kolo v něm drží jako přibité a člověk nepociťuje absolutně žádná omezení ani v případě, že do toho chce pořádně šlápnout. Tady zaznamenáváme jeden z rozdílů oproti realitě – kolo se nerozkýve ze strany na stranu, nemusíme se obávat o stabilitu a můžeme si dovolit makat opravdu „na krev“. O naši pozornost během tréninku se postará virtuální realita vybrané trasy, kterou si za pomoci vybrané aplikace promítnete na obrazovku mobilu, počítače či televize. S aplikacemi Zwift nebo Tacx, se kterými je trenažér plně kompatibilní, můžete zakusit i velmi realistickou simulaci povrchů jako jsou kamenité a nezpevněné cesty a samozřejmě obligátní dlažky, kdy se vám sedlo pod zadkem rozklepe jako na cestě z Paříže do Roubaix.

Přesnost na 1 %: Statistika není nuda

K trenažéru automaticky získáváte měsíční prémiové členství v obou zmíněných aplikacích, takže si můžete v klidu vyzkoušet všechny jejich přednosti. Já jsem zvolila českou aplikaci Rouvy, která je uživatelsky velmi přívětivá a nabízí velký výběr tras, které můžete jet online s dalšími jezdci, nebo si dát po domluvě závod s přáteli (každý pěkně ve svém obýváku), nebo jet jen tak pro radost sami. Snadno ji s trenažérem propojíte přes Bluetooth, přičemž do „obvodu“ můžete zapojit další články – cyklocomputer nebo třeba své garminy a různé tepové senzory. Napoprvé se mi stalo, že mé hodinky s námi tuto hru hrát nechtěly, ale po odpojení a znovupřipojení Bluetooth už vše fungovalo.

Osobně jsem milovníkem hladkého astfaltu a kratších, ale zato výživných kopců, na kterých si člověk „něco dokáže“. Hned pro první jízdy jsem tak zvolila trasy Passo Giau a Mt. Ventoux, kde se kvality trenažéru ukázaly naplno: Odpor motoru vytvořil přesně takovou simulaci kopce, jako si pamatuji z reálného výšlapu. Dokonce jsem si také zcela reálně zanadávala. S tím rozdílem, že doma v obýváku nebylo kam hodit kolo ze skály, i když chuť byla. Rovnou měrou ale i vůle vydrásat se na vrchol, a když už nikoho nepředjet, tak se alespoň nenechat stáhnout machry na trase, kteří mi šlapali na paty i s mým čtyřkilometrovým náskokem.

Pro špičkový Tacx spolu s některou z aplikací by se hodila parafráze na otřepaný slogan: Více než realita. Máte přesný přehled o tom, kolik vám zbývá, jaký stoupák čeká za zákrutou, a kdo vám dýchá na záda. Velmi dobrý přehled pak máte i o svém momentálním výkonu, podle kterého (při znalosti svých možností a fyzičky) můžete upravovat zápřah tak, abyste do cíle trasy dorazili s optimálními hodnotami. Všechny údaje o vašem „šlapání“, tedy kadenci, výkonu a rychlosti, pak posílá s přesností na 1 % zpátky do aplikace. V „přímém přenosu“ tak na obrazovce vidíte kromě obligátní rychlosti také třeba svou hodnotu FTP a rovnou i výkonovou zónu. Na závěr vám aplikace „vyplivne“ velmi přesnou statistiku vaší jízdy. Díky senzorům na obou stranách měří trenažér pozici nohou a v aplikaci si tak můžete zobrazit analýzu šlapání (opět buď v „přímém přenosu“, nebo následně ve statistikách).

Nepřekonatelný výkon pro strmá stoupání i spurty

Tacx NEO 2T Smart disponuje luxusním maximálním výkonem 2200 wattů. Přemýšlím, jestli jsem se svou tělesnou konstitucí schopná s ním aspoň na pikosekundu soupeřit…v praxi to ale znamená, že by i zkušený profesionální spurtér neměl v plném zápřahu dospět do fáze, že mu trenažér už „nebude stačit“. V takových chvílích vás (doslova) podrží i stabilní konstrukce přístroje, která je zároveň mírně pružná a umožní lehký výkyv do stran, aniž by se trenažér poničil. I když na trenažéru makáte sebevíc, jeho motor neruší vás ani nikoho v místnosti – chod je tak tichý, že ho přehluší i mechanické vrnění řetězu kola. Pro milovníky čísel – maximální hluk trenažéru je roven hodnotě 61 dB. Má až uklidňující tóninu a vy se tak můžete plně soustředit na jízdu a cvakání převodů.

Díky zabudovaným senzorům a hbitě reagujícího setrvačníku zhmotňuje trenažér údaje z aplikace (jako náklon silnice, případně povrch) do odporu, vytvářeného motorizovanou elektromagnetickou brzdou. Vytváří tak téměř dokonalou simulaci reality, která v některých ohledech realitu asi i předčí. V kopcích vás nešetří, ve sjezdech to naopak „pustí“ a dovolí vám to rozšlapat i na rychlost, na jakou byste si v reálu třeba ani netroufli (alespoň v mém případě). Tacx NEO 2T Smart vám tak umožní vyzkoušet si i něco nového zcela bez zábran a strachu a zkusit překonat jaksi nanečisto (ale zároveň bez jakékoli pomoci nebo usnadnění) své možnosti.

Závěrem: Silný soupeř i parťák, který dodá motivaci

Tacx NEO 2T Smart mě nadchnul a jen velmi těžko se mi bude přesedat na „méně chytrý“ trenažér. Osobně mě zaujaly i malé detaily: Kromě futuristického designu třeba i kontrolka s projekcí na podlahu, která se zabarvuje podle výkonu. Zaujala mě i čísla, která snad ani nemám šanci využít – vedle maximálního výkonu je to maximální simulovaný náklon 25 %. To už je kopec, na který rekreační cyklista v reálu snad ani nechce narazit. S trenažérem si ale můžete vyzkoušet, jestli ho zvládnete. Dovolím si zde jednu poznámku: Neradi to přiznáváme, ale čas od času si každý z nás „musí“ zastavit. Třeba na pokochání nebo focení panoramat, že. Takové výmluvy tady nefungují, prostě jsem si narovinu potřebovala dát pauzičku. Zatímco v reálu mě od zastávky odradí představa tuhého rozšlapávání bicyklu do kopce, trenažér mi po pauzičce dopřává milosrdný volnější nástup. Díky!

Motor trenažéru reaguje prakticky okamžitě a umožňuje tak naprosto plynulou jízdu. Pokud nesoustředíte všechnu svou pozornost na jeho reakce, ani si nevšimnete rozdílu oproti realitě. Přehodím rychlost a ve vteřině změnu pocítím. Technicky je všechno tak intuitivní, jako když jedete venku po silnici, jen náklon trasy na videu se zdá vždy trošku mírnější oproti skutečnosti. Výrazně pomáhá zobrazený profil trati, ale také virtuální značky, které upozorňují na procenta blížícího se svahu. Celkově je trenažér velmi uživatelsky přátelský – konkrétně u tohoto modelu navíc odpadá i nutnost kalibrace.

I když jeho cena není nijak nízká, určitě bych ho doporučila nejen profíkům, ale i nadšeným cyklistům, kteří třeba nemají tolik času na reálné cyklistické zážitky. A vlastně i začátečníkům, kteří to ale s cyklistikou myslí vážně. Protože jakmile na něj jednou vlezete, bude velmi těžké přesedlat. Tacx NEO 2T Smart s kompatibilní aplikací vás vtáhne do děje a světa cyklistiky – ať už virtuálními závody, výzvami na Stravě (ano, i tu lze do okruhu přístrojů zapojit) nebo „jen“ tím, že si z pohodlí domova dokážete, že na ten Zoncolan sice pomalu, ale jistě vyjedete. Až vás pak kamarádi budou lákat na cyklodovolenou v Alpách, můžete s čistým svědomím kývnout.