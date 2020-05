Svět umělé inteligence podle Nvidie

10:00 , aktualizováno 10:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

I am an Explorer a objevuji cizí světy, I am a helper a pomáhám potřebným, I am a healer a formuji budoucnost medicíny, I am a builder a pracuji v plně automatizovaných továrnách, I am a narrator a vyprávím vymyšlené příběhy, I am a composer a skládám hudbu, I am AI -- jsem umělá inteligence…