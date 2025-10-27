Stylový design a špičkový fotoaparát. Huawei uvádí smartphone Pura 80

Komerční sdělení
Výkonný fotoaparát, autentická reprodukce barev a chytré funkce založené na AI se postarají o dokonalejší snímky i čisté a jasné hovory. Huawei přichází na trh s novým smartphonem Pura 80, který kromě nejmodernějších technologií zaujme také sofistikovaným designem pod mottem „Grace of Glaze“.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Pura 80 Pro

Pura 80 Pro

Pura 80 Ultra
Pura 80 Pro
Pura 80 Ultra
Pura 80 Pro
7 fotografií

Působivý design, prémiové zpracování a kvalitní materiály

Nová řada Huawei Pura 80 navazuje na charakteristický design značky a posouvá ho opět o úroveň výš. Model Huawei Pura 80 Pro je dostupný ve třech atraktivních barevných variantách: červené (Glazed Red), bílé (Glazed White) a černé (Glazed Black). U modelu Pura 80 Ultra se mohou uživatelé těšit na dvě provedení: zlaté (Prestige Gold) a černé (Golden Black). U obou verzí přichází Huawei s elegantním, ale zároveň funkčním designem, který klade důraz na precizní zpracování a detail.

Klíčovým prvkem celé řady je nový Huawei X-True Display, který nabízí maximální jas až 3 000 nitů. Displej je tak mimořádně čistý a dobře čitelný i na přímém slunci. O špičkovou ochranu se stará druhá generace skla Gen Kunlun, díky němuž je displej až 20x odolnější proti rozbití při pádu. Model Pura 80 Ultra pak kvalitu skla Crystal Armor Kunlun posouvá ještě o něco výš – oproti běžnému sklu má až 25x vyšší odolnost proti pádu a 16x vyšší odolnost proti poškrábání. Díky tomu nový Huawei smartphone bez problémů zvládne všechny každodenní nástrahy bez poškození.

Výkonný fotoaparát pro zachycení každého momentu

Nová generace Huawei Pura 80 přichází se špičkovými fotoaparáty a pokročilými zobrazovacími technologiemi. Modely Pura 80 Pro a Pura 80 Ultra disponují jedno palcovými senzory, variabilní clonou F1.6 – F4.0 a systémem Ultra Lighting HDR. Ten zachycuje detaily i ve složitých světelných podmínkách a zajišťuje realistické vykreslení stínů a světel.

Ukázka fotoaparátu

Model Pura 80 Ultra nabízí první systém přepínatelného duálního teleobjektivu pro flexibilní snímky z blízka i z dálky. Díky fotoaparátu Ultra Chroma XMAGE s 1,5 milionu multispektrálních kanálů jsou barvy živé a věrné – i při fotografování v noci či za slabého osvětlení. Pokročilé AI funkce, jako je Multi Exposure a Long Exposure, umožňují kreativně zachytit například i pohyb. Výsledkem je komplexní mobilní fotografování s realistickými barvami, jemnými detaily a přirozeným světlem.

Pura 80 Pro

Potlačení šumu i chytré úpravy díky AI

Modely Pura 80 Pro a Pura 80 Ultra představují pokročilou technologii AI Removal, se kterou se snadno zbavíte rušivých prvků kazících vaše fotografie. Díky intuitivnímu ovládání pomocí tahů rychle odstraníte kolemjdoucí, nepořádek na ulici nebo jakýkoli nežádoucí objekt. Všem pořízeným fotografiím tak dodáte profesionální vzhled. Další chytrou funkcí založenou na technologii umělé inteligence je tlačítko Smart Controls, které umožňuje rychlý přistup k nejpoužívanějším funkcím, například k fotoaparátu nebo poznámkovému bloku. Díky tomu si můžete svůj smartphone přizpůsobit přesně podle svých potřeb.

Řada Huawei Pura 80 podporuje obousměrné potlačení šumu během hovorů a postará se tak o ničím nerušené telefonáty. Díky umělé inteligenci dokáže rozpoznat lidský hlas a odfiltrovat okolní hluk, čímž zajišťuje jasný a čistý přenos hlasu. Novinkou je také funkce AI Messaging, díky níž modely Pura 80 Pro a Ultra dokážou inteligentně rozpoznat svého majitele. Když se podívá na telefon, zařízení automaticky zobrazí obsah nových zpráv a upozornění. Naopak při pohledu jiné osoby se obsah skryje, a ochrání tak uživatelovo soukromí.

Novinka Huawei Pura 80 Pro je k dispozici na oficiálním e-shopu Huawei od 29 999 Kč. Druhý model, Huawei Pura 80 Ultra, pořídíte na oficiálním e-shopu Huawei od 41 999 Kč.

Pura 80 Ultra

Aktuální informace ze světa Huawei Consumer Business Group naleznete denně aktualizované na:

Pura 80 Pro

Nejčtenější

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

V domech na Šenovské se opět bude bydlet

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zrekonstruuje tři bytové domy na ulici Šenovská v oblasti Hranečníku. Domy jsou dlouhou dobu opuštěné a v neutěšeném stavu. Po rekonstrukci zde vznikne 24 bytů, které...

Na čem vydělávají nejlepší profesionální sázkaři? Na…

Komerční sdělení

Zajímá vás, na čem vydělávají profesionální sázkaři? Na Premier League ani na NHL to není. Na rozhovor jsme pozvali jednoho z největších českých odborníků na sázení Petra Dolejše, který se úspěšně...

Moravskoslezská SESTRA 2025: Vybrali a ocenili jsme ty nej

Komerční sdělení

Desátý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2025 přinesl opět silné příběhy profesionality, empatie a lidskosti. Celkem 36 zdravotních sester převzalo ocenění během slavnostního večera ve čtvrtek 9....

Miliardy pro českou krajinu: co přinesly tisíce pozemkových úprav?

Komerční sdělení

Pozemkové úpravy v Česku probíhají od 90. let. Stal se z nich jeden z hlavních nástrojů tvorby a ochrany krajiny i venkova. Nejde jen o přehlednější vlastnictví půdy, ale i o praktická opatření:...

Nevíte, co dělat s ojetými pneumatikami? Poradíme

Komerční sdělení

Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností se naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech řadí mezi výrobce pneumatik a je naší povinností informovat veřejnost o tom, co se s ojetými...

27. října 2025

Slušnost není samozřejmost?

Komerční sdělení

Před nedávnem se mi dostaly do rukou informace o statistice úbytku zdravotnických pracovníků v ČR. Ze statistik jednoznačně vyplývá, že v blízké budoucnosti bude nedostatek středního nelékařského...

27. října 2025

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

Komerční sdělení

V závodě v Hodonicích vyrábíme technické textilie pro stavebnictví. Záleží nám na kvalitě života v našem okolí, proto podporujeme místní spolky a neziskovky a dáváme společenské odpovědnosti vysokou...

27. října 2025

Krajské nemocnice expandují v ambulantní péči a online službách

Komerční sdělení

Ortopedická ambulance, poradna léčby diabetické nohy, cévní nebo logopedická. Nemocnice Plzeňského kraje (NPK) otevírají rekordní množství odborných ambulancí. A přibývá i ordinací, které nabízejí...

27. října 2025

Stylový design a špičkový fotoaparát. Huawei uvádí smartphone Pura 80

Komerční sdělení

Výkonný fotoaparát, autentická reprodukce barev a chytré funkce založené na AI se postarají o dokonalejší snímky i čisté a jasné hovory. Huawei přichází na trh s novým smartphonem Pura 80, který...

27. října 2025

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Komerční sdělení

Devět jmen významných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí, zaznělo ve čtvrtek 23. října v Oblastní galerii Liberec. Již podvacáté se zde konaly...

27. října 2025

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Komerční sdělení

Aupark Hradec Králové je nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu a zároveň místo, které je úzce propojeno se životem města.

27. října 2025

Ostrava znovu hledá inspirativní následovníky Jana Amose Komenského

Komerční sdělení

Jak se od roku 2005 stalo dobrou tradicí, také v příštím roce 2026 statutární město Ostrava ocení výjimečné pedagogické i nepedagogické pracovníky škol na svém území.

27. října 2025

Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Komerční sdělení

Rozbitý mobil, nefunkční nabíječka nebo zapomenutá sluchátka na dně šuplíku — věci, nad kterými většinou jen zaklapneme zásuvku a zapomeneme. Přitom právě drobné vysloužilé elektro může mít obrovský...

27. října 2025

Jak se vyhnout závislosti na hazardu? Napoví Týden zodpovědného hraní

Komerční sdělení

Schopnost udržet sázení pod kontrolou, vyhýbat se nebezpečným nelegálním hernám nebo vědět, na koho se v případě problémů obrátit. To vše a řadu dalších důležitých informací opět připomene Týden...

27. října 2025

Objevujte svět s CK Redok: dovolená plná zážitků, na niž nezapomenete

Komerční sdělení

Cestování je jedním z nejkrásnějších způsobů, jak obohatit svůj život. Přináší nové pohledy, vůně, chutě i setkání, která si člověk pamatuje po celý život. Ať už vás láká poznávání cizích kultur,...

25. října 2025

Pohřební služba Auriga slaví 33 let. Dnes je špičkou v oboru

Komerční sdělení

Její příběh přibližuje jednatel pan Přemek Šulík.

25. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.