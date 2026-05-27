Startuje další ročník vzdělávacího programu Seeds for the Future

Program se uskuteční 23.–25. června 2026 v Bratislavě formou intenzivního třídenního workshopu. Je určen především pro talentované vysokoškoláky ze STEM oborů, kteří chtějí nahlédnout do fungování globálního technologického byznysu a získat praktické zkušenosti přímo od expertů společnosti Huawei i akademiků.
Účastníci se zaměří na klíčová témata současného technologického vývoje, jako jsou 5G sítě, umělá inteligence (AI) nebo cloud computing. Důraz je kladen na propojení teorie s praxí a přímý kontakt s odborníky, kteří tyto technologie aktivně vyvíjejí a implementují v reálném prostředí.
„Cílem programu je překlenout propast mezi akademickým prostředím a navazujícími požadavky trhu práce. Studentům nabízíme přímou interakci s odborníky, kteří se ve světě technologií pohybují, díky čemuž mohou účastníci získat praktické zkušenosti, rozvíjet své myšlení a lépe se připravit na kariéru v dynamickém technologickém prostředí,“ říká Pavel Košek ředitel komunikace české pobočky Huawei.
Nedílnou součástí je také týmová soutěž, ve které studenti navrhují technologická řešení aktuálních společenských výzev – od environmentálních až po sociální témata. Tento formát rozvíjí nejen technické dovednosti, ale i kritické myšlení, kreativitu a schopnost pracovat v týmu.
Pro nejlepší účastníky je připravena mimořádná odměna. Vítězný tým získá plně hrazenou cestu do technologického centra Huawei v Šen-čenu a navštíví také Peking včetně Velké čínské zdi. Týdenní program nabídne unikátní pohled do špičkového výzkumu a vývoje i možnost poznat čínskou kulturu.
Vítězové minulých ročníků přišli například s projektem Robot Skills-as-a-Service: Scalable Robot Intelligence, který umožňuje robotům flexibilně přepínat mezi různými úkoly podle aktuálních potřeb napříč odvětvími. Uspěl také tým stojící za aplikací Sign Translate – inovativní platformou využívající kameru a LiDAR senzor, která pomocí umělé inteligence v reálném čase převádí znakový jazyk do textu i mluvené podoby.
Pozitivní zkušenosti potvrzují i účastníci minulých ročníků. „Účast v tomto programu byla obrovským zážitkem a velkou ctí. Program mi umožnil nahlédnout do světa moderních technologií a poznat mnoho skvělých lidí – studentů, mentorů i odborníků z praxe. Jsem velmi vděčný za tuto příležitost a cenné zkušenosti,“ říká Andrij Konotop, student STU Bratislava a člen vítězného týmu minulého ročníku Seeds for the Future.
Zájemci z českých i slovenských univerzit se zaměřením na STEM se mohou registrovat ZDE. Podmínkou účasti je zájem o technologie a znalost angličtiny minimálně na úrovni B1. Uzávěrka přihlášek je 1. června 2026.